Ville Leino hyppää pitkästä aikaa kaukaloon – nähdäänkö hyväntekeväisyysottelussa kuuluisat valkoiset luistimet?

Jääkiekko

Ville Leino hyppää pitkästä aikaa kaukaloon – nähdäänkö hyväntekeväisyysottelussa kuuluisat valkoiset luistime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Valkoiset luistimet jemmassa





Vaatebisnes kukoistaa









https://www.is.fi/haku/?query=teppo+numminen

https://www.is.fi/haku/?query=jyrki+lumme

https://www.is.fi/haku/?query=niklas+hagman

https://www.is.fi/haku/?query=tuomo+ruutu

https://www.is.fi/haku/?query=toni+lydman