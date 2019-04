Jääkiekko

Kommentti: Suomi-kiekon uusi uhkakuva paljastui – Pikkuleijonien turnaus oli kurittomuudesta johtuva mahalasku

Juuri nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pikkuleijonien nimivahva joukkue pelasi lähes koko turnauksen selvästi alle oman tasonsa. Ruma 0–6-tappio USA:lle puolivälierässä kuvasti karusti koko surkeasti sujunutta turnausta.Suurin syy Pikkuleijonien mahalaskulle oli kurittomuus. Satojen kykyjenetsijöiden edessä pelanneet suomalaisnuorukaiset halusivat enemmän kohottaa omia osakkeittaan NHL-seurojen silmissä kuin pelata toisilleen, joukkueelle. Tämä on suomalaisen jääkiekon uusi ja kasvava uhkakuva.Päättäjillä onkin nyt mietinnän paikka. Valmennuksen suureksi painopisteeksi on valittu yksilötaitojen kehittäminen, mikä on todellakin tuottanut tulosta. Suomesta putkahtaa kovalla tahdilla uusia NHL-tähtiä.Nyt täytyisi keksiä ratkaisu siihen, kuinka nämä nuoret ja taitavat uuden sukupolven suomalaispelaajat sitoutetaan suomalaiseen pelitraditioon.Tämäkin Pikkuleijonien joukkue oli pullollaan tulevaisuuden tähtiä. Turnaus kuitenkin osoitti karusti, että huippuyksilöt eivät takaa menestystä arvokisoissa.Leijonien menestys on aina perustunut ja perustuu jatkossakin laadukkaaseen yhteistyön jääkiekkoon. Sellaiseen jääkiekkoon, jota USA:n tähtisikermä ironisesti pelasi Pikkuleijonia vastaan.Kaikki suomalaispelaajat halusivat hyökätä rohkeasti ja karvata korkealta, koska silloin oli mahdollisuus kartuttaa pistetiliä. Tällainen rohkea pelitapa ei kuitenkaan toiminut, koska pelaajat eivät olleet valmiita takakarvaamaan ja paikkamaan toisten virheitä.Kuvaavaa oli, että Suomen päähän tuli koko turnauksen ajan valtavasti ylivoimahyökkäyksiä – jopa ylivoimalla. Katseet kääntyvät valmentaja Mika Marttilan https://www.is.fi/haku/?query=mika+marttilan suuntaan. Hän ei saanut joukkuettaan yhtenäiseksi. Taisteluhenki puuttui täysin. Pelaajat ottivat tyhmiä jäähyjä ja sooloilivat.

Kurittomuusongelma ei ole täysin uusi ilmiö. Nuorten Leijonien kultajoukkueessa vuodenvaihteessa oli havaittavissa aluksi samoja oireita, kunnes joukkue hitsautui yhteen tärkeimmällä hetkellä.On selvää, että suomalaisen pelaajakasvatuksen tärkein tehtävä on auttaa yksilöitä nousemaan huipulle. Maajoukkueiden menestys ei kuitenkaan saisi kärsiä tästä. Menestyvä leijonabrändi on elintärkeä tuote koko suomalaiselle jääkiekolle.Menestyvissä maajoukkueissa yksilötkin näyttävät paremmilta. Tuskin kovin moni suomalaislupaus nosti osakkeittaan kykyjenetsijöiden silmissä tässä turnauksessa. Päinvastoin.