Pikkuleijonat venyi kuilun partaalta 12–0-murskavoittoon – päävalmentaja ja maalipyssy paljastivat voiton avaimet

Jääkiekko

Pikkuleijonat venyi kuilun partaalta 12–0-murskavoittoon – päävalmentaja ja maalipyssy paljastivat voiton avai

Suomi–Sveitsi 12–0 (4–0, 4–0, 4–0)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Päävalmentaja: ”Iso hatunnosto pelaajille”