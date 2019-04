Naisleijonien kiistelty päävalmentaja Pasi Mustonen lataa kovan arvion itsestään: ”Se on Suomen miehisessä maailmassa tabu”

Jääkiekko

Naisleijonien kiistelty päävalmentaja Pasi Mustonen lataa kovan arvion itsestään: ”Se on Suomen miehisessä maa

MM-finaalin

hylätty jatkoaikamaali on kuohuttanut tunteita useita päiviä. Pääsiäisen alla suurin pöly ehti jo laantua, mutta Naisleijonien leirissä tunnelmat olivat edelleen apeat.Päävalmentaja Pasi Mustonen https://www.is.fi/haku/?query=pasi+mustonen puki sanoiksi koko joukkueen ajatukset.– Ei kukaan koko maailmassa ollut ajatellut, että voittaisimme ensin välierissä Kanadan ja heti seuraavana päivänä finaalissa USA:n. Kun niin kuitenkin tapahtui, ja vieläpä kotiyleisön edessä, koko joukkueemme oli johtoryhmää myöten euforiassa – kunnes voitto ryöstettiin meiltä, Mustonen sanoi.– MM-hopean pitäisi jo tuntua huippujutulta, koska se oli meiltä huippusaavutus, mutta näin ei ole. Olo ei edelleenkään ole hyvä.finaalin lopputuloksesta riippumatta sensaatiomainen turnaus Naisleijonilta. Joukkue on parina viime kautena henkilöitynyt pitkälti juuri Mustoseen, monenlaisia kohulausuntoja viljelleeseen rääväsuuhun.Mustonen herättää ristiriitaisia tunteita. Onko hän särmikäs tähtivalmentaja vai mediapelin taitava feikki?Kesästä 2014 lähtien Naisleijonia luotsannut Mustonen, 58, esiintyy median edessä pääsääntöisesti pokerikasvoisesti ja päällepäin hillitysti, mutta samanaikaisesti hänen suustaan pulppuaa räväkkää tekstiä. Ristiriita on alati läsnä.Mustonen itse vakuuttaa mediashow’n perustuvan siihen, että hänen koko valmennusfilosofiansa nojaa avoimuuteen.– Näinä vuosina naiskiekkoilijat ovat avanneet minulle oven täysin uudenlaiseen ihmisten valmentamisen maailmaan. En ole huudellut mitään huvikseni, vaan kaiken pohjalla on ollut joukkueen etu, Mustonen kertoi.huokuva Mustonen valmensi ennen nykyistä projektiaan miehiä.Ensin hän toimi Oulun Kärppien 1. divisioonajoukkueen päävalmentajana 1992–93, sitten samassa roolissa 11 kautta Ruotsissa Allsvenskanissa ja sen jälkeen apuvalmentajana sekä Kärpissä että Pelicansissa.– Naiset ovat emotionaalisesti paljon avoimempia kuin suomalaiset miehet yleensä, Mustonen ruoti.– Valmentamani naiset ovat henkisesti älyttömän vahvoja, ja kun uskallamme olla rehellisiä toisillemme, ihmeitäkin tapahtuu. Tilanne on ihan sama kuin parisuhteessa, joka ei toimi, jos vaimolta salaa juttuja.olympialaisissa 2018 Mustonen johti joukkonsa pronssille. Tapahtuma muistetaan kuitenkin erityisesti päävalmentajan kohua herättäneistä lausunnoista.Yhteen väliin hän haukkui valmentamiensa pelaajien laukaisutaidon, toiseen taas Ruotsin joukkueen henkisen kantin.– Nyt meillä on Naisleijonissa niin avoin ilmapiiri, että pelaajat voivat sanoa minullekin, mitä tahtovat. Esimerkiksi ennen kotikisoja yksi pelaajista kysyi, ”aiotko sä, Pasi, olla taas yhtä tyhmä kuin olympialaisissa ja haukkua omia pelaajia medialle”, Mustonen paljasti.– Vastasin, että en aio. Tämäkin on esimerkki siitä, kuinka olemme oppineet toisiltamme paljon.Naisleijonien kulisseista näkemyksiä Mustosesta. Kokeneiden maajoukkuepelaajien mukaan Mustonen on erittäin vaativa valmentaja.Hän myös käy tiukkoja kritiikkipalavereja koko joukkueen edessä.– Jos on itse tehnyt pelissä virheen, ei ole aina mukava kuulla siitä videopalaverissa koko joukkueen kuullen. Toisaalta me pelaajat pystymme antamaan avoimesti kritiikkiä Pasille, ja kyllä hän on sitä saanutkin, kokenut pelaaja sanoo.Mustosen johtamistyyli keräsi naisilta paljon kiitosta.– Pasi herättää ihmisissä varmasti ristiriitaisia tunteita. Emme mekään taputtaneet sille, että hän ennen avausotteluamme värjäytti hiuksensa sinisiksi. Mutta kun se oli Pasi, se jotenkin meni.Mustosen mielestä miesten jääkiekkoilulla olisi paljon opittavaa naisten toiminnasta.Selvää ainakin on, että Mustonen nousi listalle, josta aikanaan valitaan vuoden 2019 paras suomalaisvalmentaja.– Projektini jatkuu Pekingin olympialaisiin (2022) asti. Sen jälkeen lopetan nämä valmennushommat, tokaisi Mustonen, jonka poika Joel Mustonen https://www.is.fi/haku/?query=joel+mustonen kiekkoilee ammatikseen ruotsalaisessa Frölundassa.

Aiotko sitten palata miesten valmennukseen?

– Tuskin se enää onnistuu. Kun on kerran valmentanut naisia, se on Suomen miehisessä maailmassa tabu. Arvelen, että porttini miesten valmentamisen suuntaan ovat kiinni.– Päivääkään en kuitenkaan ole katunut ratkaisuani, Mustonen linjasi.