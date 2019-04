Kommentti: Luvut eivät valehtele: naiset taistelivat, kansa katseli – viikonloppuna murskautui uusi urheilun lasikatto

Jääkiekko

Kommentti: Luvut eivät valehtele: naiset taistelivat, kansa katseli – viikonloppuna murskautui uusi urheilun l

Vaalitulos, MM-menestys ja tv-katsojaluvut kertovat siitä, kuinka Suomi on taas ottanut tasa-arvon edistysloikkia, kirjoittaa Mikko Knuuttila.

