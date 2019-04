Kommentti: Karmea tuomarifarssi oli viimeinen naula – Naisleijonat nousi suurten joukkoon harvinaisen julmalla tavalla

Jääkiekko

Kommentti: Karmea tuomarifarssi oli viimeinen naula – Naisleijonat nousi suurten joukkoon harvinaisen julmalla

Naisleijonat oli jyrän alla lähes valtaosan ottelusta mutta osoitti olevansa maailman paras maa kahdessa asiassa: puolustusalueen puolustus- sekä maalivahtipelissä.

Täysi halli

Laji on yksi suurista sillä hetkellä, kun pelin taso ylittää tuomarien tason ja taustaorganisaation osaamisen tason.