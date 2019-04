Jääkiekko

Pulinat pois! Kanadalaistuomari selittää juurta jaksaen, miksi Suomen voittomaali täytyi hylätä

https://twitter.com/RefForLife/status/1117566562171404288

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sääntö 183(i)





Ei tahaton kontakti