MM-jatkoerässä kiekon maaliin laukonut Petra Nieminen äärimmäisen pettyneenä: ”Kulta ryöstettiin meiltä”

on vähän sellainen olo, että kulta ryöstettiin meiltä, äärimmäisen pettynyt Suomen hyökkääjä Petra Nieminen https://www.is.fi/haku/?query=petra+nieminen sanoi.Nieminen sai jatkoajalla ajassa 71.33 kiekon USA:n maaliin, ja Suomi alkoi jo villisti juhlia maailmanmestaruutta kuin viimeistä päivää. Pelaajien kypärät, hanskat ja mailat singottiin pitkin kenttää, ja Suomen pelaajien juhliva kasa kerääntyi siniviivalle jäähyaition eteen.Maali tarkastettiin kuitenkin videolta, ja tarkastus kesti piinallisen pitkään – yli 10 minuuttia.– Ne olivat pitkiä minuutteja, Suomen 1–1-tasoituksen laukonut Susanna Tapani https://www.is.fi/haku/?query=susanna+tapani huokasi.Kun erotuomarit tulivat takaisin jäälle ja levittivät kätensä, kukaan Suomen pelaaja ei voinut ymmärtää tuomiota.Sekä Nieminen että Tapani olivat vankasti sitä mieltä, että USA:n maalivahti Alex Rigsby https://www.is.fi/haku/?query=alex+rigsby oli maalivahdin alueen ulkopuolella, kun Jenni Hiirikosken https://www.is.fi/haku/?query=jenni+hiirikosken kontakti häneen tuli.– Ei siinä ollut mitään maalivahdin estämistä, Nieminen ja Tapani painottivat lähes sanatarkasti.oli SM-liigassa päätuomarina 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa viheltänyt Kimmo Hokkanen https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+hokkanen . Hänkin oli tilanteen omin silmin nähdessään sitä mieltä, että Rigsby oli oman alueensa ulkopuolella.– En ymmärrä tuomiota. En nähnyt, miksi maali olisi pitänyt hylätä. Jos kyseessä oli rike, niin miksi Rigsby sai siitä jäähyn kampituksesta. Siinä tapauksessa jäähy olisi pitänyt tulla Hiirikoskelle, nykyään Japanin maajoukkueen taustavoimiin kuuluva Hokkanen ihmetteli.– Hylkäys on voinut tapahtua vain sen takia, jos erotuomari on hätäpäissään mennyt viheltämään pelin poikki, jolloin maalia ei voi enää hyväksyä.Hokkanen oli heti tilanteen jälkeen jutellut entisen erotuomarivalvojan Arto Kuitikan https://www.is.fi/haku/?query=arto+kuitikan kanssa, joka oli kelannut tilannetta kotonaan videolta. Myös Kuitikka kuului maalin hylkäyksen ihmettelijöiden joukkoon.Hokkanen odottaa ja suorastaan vaatii, että Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF antaa selvän raportin, miksi Suomen tekemä jatkoaikaosuma hylättiin.– Kyllä tässä pitää olla aika vahvat perusteet IIHF:n puolelta, ja sieltä pitää tulla julkinen lausunto! Nyt ei ollut kyse mistään perjantaipelistä, vaan oli tilanne, jossa maailmanmestaruus joko ratkeaa tai ei ratkea.ja Tapani sanoivat, että pelin jatkaminen hylätyn maalin jälkeen ei ollut erityisen vaikeaa, vaikka Suomi oli juhlinut maailmanmestaruutta jo tovin.– Meillä oli vahva usko, että teemme uuden maalin vielä jatkoajalla. Emme sitten tehneet... Nieminen sanoi.Kaksikko sanoi, että heti ottelun jälkeen tuntui erittäin pahalta.– On tämä aika pettymys, kun olimme kuitenkin niin lähellä. Se olisi kuitenkin ollut historiallinen maailmanmestaruus, Tapani sanoi allapäin.

– Varmaan vähitellen... Ei ehkä vielä maanantaina mutta jossain kohtaa. Juuri nyt en tunne oikein yhtään mitään, vaikka teimme kuitenkin historiaa, Tapani sanoi.