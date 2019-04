Järisyttääkö Suomi jääkiekkomaailmaa? Naisleijonat kohtaa USA:n historiallisessa MM-finaalissa – IS seuraa

Hiirikoski Suomen paras pistenikkari

USA:n Hilary Knight on tällä hetkellä turnauksen pistepörssin ykkösenä 11 pisteellä (7+4). Puolustaja Jenni Hiirikoski on pinnan jäljessä (2+8=10) ja tavoittelee yhä pörssivoittoa. Michelle Karvinen on tehnyt 7 pistettä 6 pelissä.