Jääkiekko

Naisleijonien kynnet pitivät vain puolet ajasta – Yhdysvallat rokotti virheistä: ”30 hyvää minuuttia ei riitä”

Virheet maksoivat

