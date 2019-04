Rakennusmaalari, graafinen suunnittelija, lastenohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja – nämä naiset jahtaavat Suomelle jääkiekkokultaa

Jääkiekko

Rakennusmaalari, graafinen suunnittelija, lastenohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja – nämä naiset jahtaavat S

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maalivahdit

Noora Räty





Eveliina Suonpää





Jenna Silvonen





Puolustajat

Jenni Hiirikoski (C)





Nelli Laitinen





Rosa Lindstedt





Isa Rahunen





Ronja Savolainen





https://www.is.fi/haku/?query=mikael+granlund

Minnamari Tuominen





Ella Viitasuo





Hyökkääjät

Sanni Hakala





Elisa Holopainen





Venla Hovi





https://www.is.fi/haku/?query=saku+koivu

Michelle Karvinen





Petra Nieminen





https://www.is.fi/haku/?query=riikka+valila

Tanja Niskanen





Emma Nuutinen





https://www.is.fi/haku/?query=zlatan+ibrahimovic

Riikka Sallinen





Susanna Tapani





Noora Tulus





Viivi Vainikka





Linda Välimäki





Anniina Rajahuhta