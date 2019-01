Jääkiekko

Kommentti: Nyt herätys, kiekkoväki – Rasismi ei kuulu ”Meidän peliin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laaja ongelma

Jyrkkä ei rasismille

Harva ymmärtää, että joskus laaja julkinen keskustelu on paras keino korjata ongelma.