Epäily: Juniori-ikäistä jääkiekkoilijaa pilkattiin rasistisesti ottelussa – seura: ”Ei arvojemme mukaista”

Paljon jäähyjä

Vierasjoukkue vaitonaisena

Etelä-Suomessa pelatussa jääkiekon D-junioriottelussa epäillään tapahtuneen etniseksi loukkaukseksi luokiteltavaa huutelua viime viikonloppuna.Epäilyistä ovat kertoneet Ilta-Sanomille useat juniorijääkiekon parissa Etelä-Suomen alueella toimivat henkilöt. Asia on herättänyt runsaasti huomiota ja tuohtumusta.IS:lle on kerrottu, että ottelun yhteydessä käytettiin loukkaavaa rasistista ilmaisua, joka kohdistui vierasjoukkueen junioripelaajaan. IS:n tietojen mukaan huutelijaksi epäillään vahvimmin kotijoukkueen pelaajaa.D2-ikäisissä pelaavat pääasiassa 12–13-vuotiaat pojat (vuonna 2006 syntyneet).Huutelusta epäillyn seuran valmennuspäällikkö kertoo Ilta-Sanomille, että seura selvittää mitä ottelussa tapahtui. Seuran johtokunta kokoontuu tiistaina.– Se on yhtenä asiana tiistaina pidettävässä johtokunnan kokouksessa. Tuollainen huutelu ei ole missään tapauksissa arvojemme mukaista junioreissa tai aikuisissa. Ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin, jos mainittu asia näytetään toteen, valmennuspäällikkö sanoo.D-juniorien ottelu pelattiin viikonloppuna Etelä-Suomessa ja se päättyi vierasjoukkueen voittoon.Kotijoukkue sai ottelussa runsaasti rangaistusminuutteja. Vierasjoukkue selvisi pienin jäähymäärin.Ottelun pöytäkirjan mukaan kotijoukkue sai kaksi pelirangaistusta (5+20 min). Niistä toinen on merkitty yhdelle kotijoukkueen pelaajalle epäurheilijamaisesta käytöksestä ja toinen saman joukkueen toimihenkilölle sopimattomasta käytöksestä tuomaristoa kohtaan.Lisäksi kotijoukkue sai ottelun viimeisellä minuutilla myös kahden minuutin joukkuerangaistuksen epäurheilijamaisesta käytöksestä.Ilta-Sanomien tietojen mukaan kyseisen ottelun vierasjoukkue on joutunut kohtaamaan asiatonta huutelua jo toisen kerran tällä kaudella. Ensimmäinen niistä tapahtui vuoden 2018 puolella.Se soviteltiin taustalla, kun vastustajajoukkueen pelaaja pyysi ottelussa solvaamaltaan pelaajalta myöhemmin anteeksi. Huuteluun syyllistyneen seuran edustajat lisäksi valistivat pelaajiaan.Huutelun kohteeksi joutuneen seuran junioripäällikkö ei halunnut ottaa yksityiskohtaisesti kantaa kumpaankaan tapauksista.– Yleisellä tasolla aihe on tärkeä. Kysymys on lasten urheilusta, ja emme lähde kommentoimaan yksittäisiä asioita, hän summasi.Koska kysymyksessä on lasten ottelutapahtuma, Ilta-Sanomat pidättäytyy kertomasta joukkueiden nimiä tai ottelupaikkakuntaa.