Jääkiekko

SM-kullan voittanut kiekkojuniori Teemu neliraaja­halvaantui vuosi sitten – kävelee nyt robotin avulla





Olen luonteeltani aika positiivinen ihminen. Henkinen apu tulee perheeltä ja kavereilta. Se pitää mielen virkeänä ja pään kasassa.