Kultakapteeni Aarne Talvitie on rautaisessa kunnossa – kiistää harhaluulon: ”Kaikki aina puhuvat, että minä varmaan elän kuntosalilla”

Nuorten Leijonien MM-kultakapteeni Aarne Talvitie https://www.is.fi/haku/?query=aarne+talvitie on rautaisessa kunnossa. Huippufysiikastaan tunnettu Talvitie on päässyt nykypisteeseen ensisijaisesti kovalla työllä, mutta hän vakuuttaa, että fyysisellä puolella hän on myös saanut muita apuja.– Aloitin kunnon saliharjoittelun aika myöhään, olin ehkä 15-vuotias. Kaikki aina puhuvat, että minä varmaan elän kuntosalilla, mutta näin ei todellakaan ole, Talvitie sanoo.– Olen aina tehnyt suunnilleen yhtä paljon kuin muutkin. Luulen, että geenini ovat sellaiset, että lihasmassa tarttuu, Talvitie sanoo.Pitkäaikainen joukkuekaveri Bluesista, maailmanmestarimaalivahti Filip Lindberg https://www.is.fi/haku/?query=filip+lindberg on tunnettu huippukuntoisena himoharjoittelijana. Kädenvääntökisoissa Lindbergillä ei ole ollut palaakaan.– Fillellä on aina kovat puheet, mutta aika helposti minä kairaan siitä voiton, Talvitie sanoo hymyillen.

