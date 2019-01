Jääkiekko

Kommentti: Pelkkä raha ei nostanut Nuoria Leijonia huipulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jääkiekko on kallis laji. Sitä on turha kierrellä, vaikka Jääkiekkoliitto niin yrittää tehdäkin.Siksi ei ole yllätys, että nuorten MM-kultaa voittaneen joukkueen vanhemmat ovat hyvätuloisia.Jääkiekon kalleus karsii matalatuloisten perheiden lapsia lajin parista. Heille riittää onneksi muitakin harrastusvaihtoehtoja.Suomen jääkiekkomenestykselle lahjakkaiden urheilijoiden valuminen muihin lajeihin ei välttämättä ole uhka, sillä laji on kallis kaikissa kilpailijamaissakin.Todennäköisesti Suomen urheilumenestys rajautuu tulevaisuudessa yhä enemmän lajeihin, jotka vaativat harrastajiltaan merkittäviä taloudellisia resursseja. Niissä globaali kilpailu on vähäisempää.Rahan voimalla Nuoret Leijonat eivät ole huipulle nousseet. Heiltä on vaadittu paljon tahtoa ja lahjakkuutta.Tärkeää on myös perheen tuki. Taloudellisesti hyvinvoivilla perheillä on usein myös sosiaalista pääomaa.Selvitystyön ohessa kävi ilmi, että ylivoimaisesti suurin osa Nuorten Leijonien vanhemmista asuu edelleen yhteisessä osoitteessa. Keskimäärin suomalainen avioliitto päättyy eroon reilussa kymmenessä vuodessa.