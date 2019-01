Jääkiekko

MM-kultaleijonan pienituloinen isä paljasti perheen kovat uhraukset: ”Monet nostavat kädet pystyyn”

Toni Utusen

tarina kertoo, että jääkiekossa voi edelleen menestyä ilman varakkaita vanhempia. Rajuja uhrauksia se tosin vaatii.Tuoreen nuorten maailmanmestarin isä Jari Utunen https://www.is.fi/haku/?query=jari+utunen on ammatiltaan leipuri ja äiti Hilkka Vierimaa https://www.is.fi/haku/?query=hilkka+vierimaa asiakaspalvelija.Kuusi vuotta sitten, Tonin ollessa 12-vuotias, isä ja poika muuttivat kahdestaan Kokkolasta Tampereelle, jotta poika pääsisi laadukkaaseen kiekko-oppiin.– Muistan, kun Tampereelle tultiin, ja aloin tietää, mitä Tapparan poikien vanhemmista kukin tekee. Silloin tuli mieleen, mitä mä täällä teen. Siellä oli yrittäjää ja lääkäriä, Jari Utunen muistelee.– Jääkiekko on kallis laji. Monet pienituloiset nostavat kädet pystyyn.marssineensa monta kertaa pankkiin neuvottelemaan asuntolainansa lyhennykset mahdollisimman pieniksi. Uuttakin lainaa on täytynyt ottaa, eikä isä ole koskaan päässyt poikansa mukaan arvoturnauksiin.– Tosi tiukkaa on ollut. Mitään matkoja en ole tehnyt, ja alla on edelleen sama auto kuin Tampereelle muutettaessa.Pian Tampereelle muuton jälkeen Tonin ikäluokka päätti matkustaa pelireissulle Prahaan. Utusilla matkaan ei ollut varaa.Kun joukkuetoverin isä kuuli asiasta, hän lupasi maksaa Tonin reissusta puolet. Poika pääsi matkaan.Utuset ovat saaneet muutakin apua matkan varrella. Esimerkiksi Mika Anttosen https://www.is.fi/haku/?query=mika+anttosen perustama rahasto on tukenut heitä useina vuosina.Kun Toni täytti 15 vuotta, hänen isovanhempansa ostivat pojalle käytetyn mopoauton, jotta hän pääsi joukkuetovereidensa tapaan harjoituksiin itse.Nykyisin Toni Utunen saa Tapparalta jo palkkaa pelaamisesta SM-liigajoukkueesta, ja A-juniorina hänen ei enää pitänyt harrastuksestaan maksaa.jääkiekko on B-juniori-iässä 15–16-vuotiaana.– Seuramaksut olivat 350–400 euroa kuukaudessa. Mailoja meni kymmenkunta kaudessa. Pelkästään niistä tuli toista tonnia. Luistimet maksoivat 200–300 euroa pari, eivätkä ne olleet ihan pro-tasoa, Jari Utunen laskee.Uhrauksen koko hintaa ei voi laskea rahassa. Jari Utunen myöntää, että etäisyys vaimoon ja muuhun perheeseen maksoi kalliin hinnan.

Onko kaikki kannattanut?

– Se on siinä ja siinä. Vielä pitäisi uralla seuraava steppi ottaa. Jääkiekkoilullisesti on kyllä kannattanut, Toni on jo saanut siitä itselleen ammatin.

Entä muuten?

– Onhan tässä itse ollut tiukoilla. Oma elämä on vähän jäänyt elämättä.