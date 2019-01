Jääkiekko

Nuorten Leijonien mestarivalmentaja Jussi Ahokas vahvisti: MM-kulholla on tärkeä tehtävä perhejuhlassa

Alla olevalla videolla valmentaja Jussi Ahokkaan haastattelu jääkiekon MM-joukkueen kotiinpaluujuhlassa.

Nuoret Leijonat maailmanmestaruuteen johtaneen Jussi Ahokkaan https://www.is.fi/haku/?query=jussi+ahokkaan kotiinpaluu oli ikimuistoinen.Vastassa oli oma perhe ja sen uusi jäsen, muutaman päivän ikäinen poikavauva.Ahokas, 38, oli liikuttunut jälleennäkemisestä ja siitä, että sai pojan ensi kertaa syliinsä.– Ei parempaa ole. Kun en alkuun päässyt, niin nythän se oli hienoa. Ei voi sanoin kuvailla.Pian mestaruuden jälkeen nousi ilmoille huhu siitä, että MM-pokaali saattaisi kerrankin päästä todelliseen hyötykäyttöön, Ahokkaan perheen kastemaljaksi.Jussi Ahokas vahvisti tuon huhun olevan täyttä totta.

