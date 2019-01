Jääkiekko

MM-kultasankarit saapuivat Ouluun: Toisen kaulaan riensi oma kulta, toista odottaa kotona tyhjä jääkaappi

Pikkuleijonien MM-kullan saranapelaajiin kuuluneet Rasmus Kupari https://www.is.fi/haku/?query=rasmus+kupari ja Aleksi Heponiemi https://www.is.fi/haku/?query=aleksi+heponiemi selvisivät voittajina kotiin.Kun kaksikko saapui tiistaina hieman kello 11:n jälkeen lähes autiolle Oulunsalon lentokentälle, ilmassa leijaili vieno jalometallin tuoksu.Parivaljakko astui maan kamaralle isoine kantamuksineen lähes viimeisten matkustajien joukossa.Kupari, 18 ja Heponiemi, 19, ovat eläneet elämänsä vauhdikkaimmat kolme päivää.– Aivan ikimuistoinen reissu. Upeita jätkiä, ja pidettiin vielä yöllä jengillä vähän hauskaa. On ollut mahtava nähdä, miten iso juttu tämä on Suomessa ollut, Kupari riemuitsi.Oulunsalon lentokentällä Kuparin kaulassa oli hetken kaksi kultaa. Siellä ensimmäisenä onnitteluja antoi hänen tyttöystävänsä.Heponiemen tyttöystävä Viivi-Sofia Minkkinen https://www.is.fi/haku/?query=viivi-sofia+minkkinen – vuoden 2017 joukkuevoimistelun maailmanmestari Minettien joukkueesta – oli mielitettyään vastassa jo maanantaina Helsinki-Vantaalla.Juhlinnasta ja erityisesti matkustamista silmin nähden väsynyt hyökkääjäkaksikko vastaili lentokentällä moniin kysymyksiin kohteliaasti. Lopulta se sai huojentavia uutisia työnantajansa Kärppien johdolta.– ”Mambalta” (valmentaja Mikko Manner https://www.is.fi/haku/?query=mikko+manner ) terveisiä: ei tarvitse näyttää naamaa hallilla ennen torstaita, urheilutoimenjohtaja Harri Aho https://www.is.fi/haku/?query=harri+aho sanoi.Kärpät pelaa seuraavan ottelunsa SM-liigassa keskiviikkona. Pelissä seura palkitsee nuoret kultamitalistit virallisesti. Kaksikolle on luvassa edustustehtäviä, kun se jakaa nimikirjoituksia ottelun aikana.Pikkuleijonia odottaa pian paluu arkeen. Siihen pukukopin hikiseen maailmaan, josta he ovat mestareiksi ponnistaneet.– Vissiin saadaan huilata pari päivää nyt. Katsotaan sitten, missä ajankohdassa ollaan takaisin peleissä, Kupari sanoi.

Entä mikä on suuren juhlahumun jälkeen parasta arjessa?





– Ei ainakaan mun tyhjä jääkaappi kämpillä. Nyt pitää saada jotain ruokaa, nukuttua ja sen jälkeen vähän treeniä. Eiköhän sen jälkeen ala olla taas vähän hauskaa, Heponiemi nauroi.Ennen paluuta Ouluun kaksikko matkusti 16 tuntia Vancouverista Lontoon kautta Helsinkiin muiden vanhalle mantereelle saapuneiden Nuorten Leijonien mukana. Maanantai-illan juhlallisuuksien jälkeen kultapojat vetäytyivät helsinkiläiseen kanansiipiravintolaan.Sen jälkeiset tapahtumat ovat jääneet osittain hämärän peittoon. Pään lyömisellä tyynyyn ei ollut hoppua.– Käytiin siivillä ja muumilimppareilla. Ei kai sitä kummempia, puolisen tuntia nukuin viime yönä, Heponiemi virnisti.Aamuyön – tai pikemminkin ottaen aamun – koitteessa nuoret miehet löivät vielä kerran kättä yhteen.Sen jälkeen kultaryhmän pelaajien tiet erkanivat. He jakavat kultaiset muistot jäätävästä saavutuksesta. Niitä ei hevillä unohda kukaan.