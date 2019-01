Jääkiekko

Näin IS:n lukijat onnittelevat Nuoria Leijonia: ”Onnistuin rikkomaan silmälasini, mutta kyllä se kannatti”

äijät!!! Täällä jännitettiin ja huudettiin. Sauna oli kuumana heti matsin jälkeen ja tietenkin oluet kylmiä. Juhlikaa ja nauttikaa. – STH72vuorokausirytmit ihan sekaisin, mutta ei haittaa. Hienoa ja kiitos! Onnea! – LeenaSuomen hienot nuoret leijonat. Olette parasta mainosta maailmalle. Osaatte pelaamisen ohessa myös käytöstavat. – Evemoni pelaaja tästä joukkueesta pääsee vielä joskus voittamaan aikuisten MM-kultaa leijonissa, sillä tässä joukkueessa on vain pelkkiä voittajia. – Jiipee84finaalipeliä onnistuin rikkomaan silmälasini, mutta kyllä se kannatti. – Kottarainenei näissä jääkiekkokarkeloissa pärjää niin kuin hiihdossa, koska jääkiekossa tarvitaan vähän muutakin kuin astmalääkkeitä. – Lennartnähtiin, miten vielä reilu viikko sitten ns. asiantuntijat analysoivat ettei Suomi ole joukkue, vaan pelataan liikaa omaan pussiin. – Höpönlöpöäalkupelien läyhäämisen ja moitteen jälkeen, mitä niskaan satoi saitte suut tukkoon arvostelijoilta. Olen niin onnellinen, että voititte ihan itsenne takia. Sisukasta sakkia olette Onnea! – Lissuhieno kasvutarina nuorilta leijonilta. Alkupelit oli varovaista ja hidasta, mutta kuten hienoihin tarinoihin kuuluu, loppu oli itseensä vankasti luottavaa, parhaiten luistelevaa, kiekkoa sulavasti siirtävää ja lopulta eniten itseensä uskonutta nuorta jellonaperhettä. Historiallinen juttu, joka muistetaan pitkään muuallakin kuin kiekkopiireissä! – Se on siinäpoikia”, sanoi Koskelakin aikoinaan omasta joukkueestaan. Mahtava taistelu. Yökyöpelit kiittää. – Kiekkofiilisse (paras pelaaja) on Rasmus Kupari Sinnikästä painamista. Juhannusjuomat tarjoon, jos mökille tuut. – Jarikoko joukkue ansaitsee täyden tunnustuksen. Jääkiekko on joukkuepeli. Hyvä joukkuehenki ja yhteen pelaaminen toi kullan. – Ninaviedään maailmalle. Iso kiitos. – Birgittakoko joukkueelle. Ahokkaalle lisäonnittelut poikavauvasta. Tietysti isoimmat halaukset ilvesläisille. – Liisa, että leijonat voittaa, vaikka veikkasinkin 4–1. – Siljakuuluu kiitos ja mulle, joka osasin manata Suomen voittoon. – ErkkiUtunen! Eihän sitä muuten olisi pojat pelanneet finaalissa. u18 ja u20 -maailmanmestari. – Merjanimeä myöten täyttä rautaa! – JariLuukkonen ja Kakko oli ylivoimaisesti tehokkaimmat, mutta koko joukkue oli ansaitusti ykkösiä. Näin sitä pelataan, isommat leijonat sais ottaa mallia. – Annakoko joukkue tekee tuloksen, joten kaikki ovat suosikkejani. – Sirkka, onnea! Mutta missä Selänteen naama? Missä kommentit? – EilaKatso video: Kauppatorin juhlija kävi meressä uimassa nuorten Leijonien voiton kunniaksi