Onko Suomi noussut maailman parhaaksi kiekkomaaksi nuorissa? Viime vuosien tilastot ovat komeaa luettavaa

Alle 20-vuotiaiden MM-mitalit vuosina 2014–2019

Alle 18-vuotiaiden MM-mitalit vuosina 2014–2019

Suomen viime vuodet jääkiekon nuorten ja poikien MM-kisoissa ovat olleet huimat. Menestyskulku on ollut upeaa seurattavaa.Vuodesta 2014 lähtien Suomi on voittanut kolme alle 20-vuotiaiden MM-kultaa. Menestyskulku alkoi vuonna 2014, jatkui vuoden 2016 kotikisoissa ja huipentui nyt sunnuntaiaamuna riehakkaisiin MM-juhliin Vancouverissa.Samana ajanjaksona Kanada on voittanut kaksi alle 20-vuotiaiden MM-kultaa ja Yhdysvallat yhden.Nuoremmassa alle 18-vuotiaiden ikäluokassa Suomi on samaan aikaan voittanut MM-kultaa 2016 ja 2018.Lisäksi vuosina 2015 ja 2017 Suomen alle 18-vuotiaat ovat pelanneet finaalissa, mutta jääneet hopealle. Samana ajanjaksona Yhdysvallat on voittanut kolme maailmanmestaruutta.1. Suomi, 2. Ruotsi, 3. Venäjä1. Kanada, 2. Venäjä, 3. Slovakia1. Suomi, 2. Venäjä, 3. Yhdysvallat1. Yhdysvallat, 2. Kanada, 3. Venäjä1. Kanada, 2. Ruotsi, 3. Yhdysvallat1. Suomi, 2. Yhdysvallat, 3. Venäjä1. Yhdysvallat, 2. Tshekki, 3. Kanada1. Yhdysvallat, 2. Suomi, 3. Kanada1. Suomi, 2. Ruotsi, 3. Yhdysvallat1. Yhdysvallat, 2. Suomi, 3. Venäjä1. Suomi, 2. Yhdysvallat, 3. Ruotsi.