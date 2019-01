Suomi taistelee nuorten MM-kullasta – IS seuraa finaalia hetki hetkeltä

Yhdysvallat ollut niskan päällä keskinäisissä, Suomella voitto vuodelta 2012

Suomi ja Yhdysvallat ovat kohdanneet tällä vuosikymmenellä nuorten MM-turnauksessa kuudesti ennen tätä ottelua.

Yhdysvallat on voittanut otteluista peräti viisi ja Suomi vain yhden. Niistä kuitenkin viisi on ollut alkulohkon otteluita, joten MM-finaali on täysin asia erikseen.

Ottelut 2010-luvulla:

2019 alkulohko: USA-Suomi 4-1

2018 alkulohko: USA-Suomi 5-4

2015 alkulohko: Suomi-USA 1-2 rl.

2012 alkulohko: USA-Suomi 1-4

2011 alkulohko: Suomi-USA 2-3 ja.

2010 puolivälierä: USA-Suomi 6-2