Jyrääkö Suomi nuorten MM-finaaliin? IS seuraa välierää hetki hetkeltä

Ykköspyssyjen ruuti ollut märkää

Muun muassa Eeli Tolvaselta, Rasmus Kuparilta, Aleksi Heponiemeltä ja Kaapo Kakolta odoteltiin kovia tehoja heti turnauksen alusta alkaen.

Toistaiseksi ykköstykistön ruuti on kuitenkin ollut varsin märkää. Suomen paras pistemies on kapteeni Aarne Talvitie, joka on nakutellut 5 ottelussa pisteet 2+3. Sillä irtoaa koko turnauksen pistepörssissä vasta 16:s sija.

Suomen pistekärjet:

1. Aarne Talvitie 2+3=5

2. Aleksi Heponiemi 2+2=4

3. Jesse Ylönen 1+3=4

4. Henri Jokiharju 1+2=3

4. Kaapo Kakko 1+2=3