NHL-pelaajan syytetään ostaneen 6–8 grammaa kokaiinia – päihdelääkäri arvioi määrää: ”Jopa sata viivaa”





Yhdestä grammastakin voi saada yli kymmenen annoksia, kahdeksassa grammassa voi hyvin olla jopa satakunta annosta.

Myyjä harvemmin harkitsee käyttäjän turvallisuutta.