Jääkiekko

KalPa virittelee suomalaispaukkua Sveitsissä – nyt jäi jalkoihin KHL-jätti!

KalPalla on ollut SM-liigassa vaikeaa, mutta paineettomissa otteluissa näyttää kulkevan.KalPa voitti Spengler-cupissa perjantaina toisen ottelunsa peräkkäin – jatkoajalla 1–0 KHL-jätti Metallurg Magnitogorskin – ja eteni turnauksessa jo välieriin.Mikään suomalaisjoukkue ei ole edennyt maailman vanhimmassa seurajoukkueturnauksessa loppuotteluun asti, vaikka yrittäjiä on ollut toistakymmentä. Paras suomalaissijoitus turnauksessa on edelleen kolmas tila.– Haluamme tehdä historiaa! On hienoa päästä tilanteeseen, jossa yhdellä voitolla olemme loppuottelussa, ottelun ainoan maalin tehnyt KalPan kapteeni Tommi Jokinen https://www.is.fi/haku/?query=tommi+jokinen sanoi puhelimitse Davosista.– Pelasimme hyvin. Emme olleet isoissa ongelmissa missään vaiheessa ja saimme jopa pitkiä painostusjaksoja Magnitogorskin päätyyn, Jokinen lisäsi.Jokisen maali oli sikälikin merkityksellinen, että se varmisti KalPalle lohkovoiton ja suoran välieräpaikan. Se taas tiesi kullanarvoista vapaapäivää lauantaiksi.Muut joukkueet joutuvat pelaamaan puolivälierät, mikä lisäisi rasitusta kiivastempoisessa turnauksessa entisestään. KalPallekin olisi pahimmillaan voinut tulla jopa viisi ottelua viiteen päivään.– Vapaapäivä on enemmän kuin tervetullut. Saamme lauantaina ajatukset pois jääkiekosta ja pääsemme näkemään Davosissa vähän muutakin kuin jäähallin. Ehkä menemme käymään vuorilla tai jotakin muuta kivaa, Jokinen suunnitteli.Jokinen laukoi KalPalle vapaapäivän tarkalla laukauksella Jaakko Rissasen https://www.is.fi/haku/?query=jaakko+rissasen syötöstä.– Veto lähti juuri sinne, minne pitikin. Oli hieno fiilis, kun näin kiekon maalissa!

Johtuiko fiilis voitosta vai tulevasta vapaapäivästä?

30-vuotias

– Vähän sekä että. Tiesimme, mitä meidän piti tehdä saavuttaaksemme lohkovoiton.Jokista ei hirvitä se, että pelaajille tulee turnauksesta joka tapauksessa kova rasitus.– Faktahan on se, että voiton hetkellä ei väsytä. Nyt ajatukset ovat kokonaan tässä turnauksessa. Liigajuttuja pohdimme sitten, kun olemme palanneet Suomeen.Jokinen on pelannut koko uransa kotimaassa kasvattiseurassaan KalPassa ja SaiPassa. Koska maaottelujakin on tilillä vain nuorten sarjassa kolme, Jokinen on CHL-pelejä lukuun ottamatta pelannut kaikki pelinsä Suomessa.Jokinen sanookin, että Spengler-cup tuo erinomaista vaihtelua normaaliin pelipakertamiseen.– Tämä on varmasti sellainen turnaus, joka jää mieleen. Yleisö on upeaa, ja se elää hienosti molempien joukkueiden mukana. On ollut kiva nähdä täkäläinen kiekkokulttuuri, Jokinen kehui.KalPan sunnuntainen välierävastus on vielä avoin. Yksi vaihtoehto on järjestävä seura Davos, mikä lisäisi kokemusskaalaan vielä yhden portaan lisää.– Silloin yleisö olisi vielä monin verroin riehakkaampi, Jokinen mietti.