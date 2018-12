Pikkuleijonien MM-pronssijoukkueesta 2006 on jäljellä vain yksi aktiivipuolustaja – pelaa II-divisioonassa: ”Tuo yllätti minutkin”

Jääkiekko

Pikkuleijonien MM-pronssijoukkueesta 2006 on jäljellä vain yksi aktiivipuolustaja – pelaa II-divisioonassa: ”T

https://www.is.fi/haku/?query=t.j.+oshien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=juho+jokista

https://www.is.fi/haku/?query=risto+korhosta

https://www.is.fi/haku/?query=teemu+laaksoa

https://www.is.fi/haku/?query=tommi+leinosta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy