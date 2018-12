Jääkiekko

Kaksi Suomen Pikkuleijonaa mahtui mukaan – tässä ovat nuorten MM-kisojen kiinnostavimmat pelaajat!

Jack Hughes, USA



Filip Zadina, Tshekki

Eeli Tolvanen, Suomi





Cody Glass, Kanada

Vitali Kravtsov, Venäjä

Henri Jokiharju, Suomi





Erik Brännström, Ruotsi



Martin Necas, Tshekki