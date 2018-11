Jääkiekko

Kommentti: Johtaako Suomen kiekkomaajoukkuetta nyt Leijonakuningas vai hänen perintöprinssinsä?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Millaista kiekkoa Leijonat pelaa?

Luvassa pelkkää sekamelskaa?