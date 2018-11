Jokerit maksoi miljoonien ”erorahat” – miksi välit SM-liigan seuroihin ovat yhä hyytävät? ”Liigaväki vähän närkästyi”

Jääkiekko

Jokerit mullisti – tai järkytti – suomalaista seurajääkiekkoa kesällä 2013, kun seura ilmoitti siirtyvänsä itäliiga KHL:ään syksystä 2014 alkaen.Jokerit pelasi viimeisen SM-liigapelinsä 16.3.2014. Sen jälkeen SM-liigaan jääneet seurat ovat kohdelleet Jokereita jäätävästi.Tulehtunut tilanne on kestänyt jo neljä ja puoli vuotta. Vaikka Jokerit maksoi liigaseuroille yhteensä noin kolmen miljoonan euron ”erorahan”, Jokerit on seuratasolla yhä hyljeksitty musta lammas.SM-liigaseuroilla on voimassa oleva herrasmiessopimus, jonka mukaan ne eivät sakkojen uhalla saa pelata harjoitusotteluita Jokereita vastaan.Muita KHL-seuroja vastaan voidaan pelata vapaasti.Herrasmiessopimuksen toinen osa on se, etteivät liigaseurat voi sakkojen uhalla tehdä pelaajasopimusta Jokerit kesken kauden jättävän pelaajan kanssa. Muista KHL-seuroista vapautuneiden pelaajien kanssa sopimuksia voidaan tehdä.Viimeksi Ilves sai helmikuussa 2017 liigaseurojen yhteisesti sopiman 100 000 euron sakon, kun tamperelaisseura pestasi Jokereissa kauden aloittaneen Michael Keräsen https://www.is.fi/haku/?query=michael+kerasen loppukaudeksi.Boikotti Jokereita kohtaan on pysynyt sitkeästi, vaikka arvovaltaisetkin kiekkopersoonat ovat ihmetelleet sitä. Muiden muassa Jokereita ja Leijonia valmentaneet Jukka Jalonen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+jalonen ja Lauri Marjamäki https://www.is.fi/haku/?query=lauri+marjamaki ovat puhuneet kummastelevaan sävyyn tilanteesta.SM-liigaseuroja närkästytti erityisesti tapa, jolla Jokerit irtautui liigasta reilut viisi vuotta sitten.Jokerien puheenjohtaja Harry Harkimo https://www.is.fi/haku/?query=harry+harkimo ja Jääkiekkoliiton silloinen puheenjohtaja Kalervo Kummola https://www.is.fi/haku/?query=kalervo+kummola junailivat KHL-siirron keskenään SM-liigaa kuulematta.– SM-liigan kanssa ei sovittu mitään. Kaikki oli jo sovittu, kun asia tuli liigan tietoon. Se oli myös liigan osakassopimuksen vastaista, SM-liigaseuran johtohenkilö sanoo IS:lle.– Kyllä liigaväki siitä vähän närkästyi. Olihan se kova paikka ja paha menetys SM-liigalle. Ensireaktio oli varmaan sellainen oho... Ei ehkä suoranaista raivoa mutta iso hämmennys. Ja siitä seurasi, ettei Jokerien kanssa sitten tehdä mitään yhteistyötä, johtohenkilö lisää.Liigaväen peruste on se, että se kantaa huolta oman sarjansa kilpailukyvystä. Se katsoo KHL:n olevan kilpailevaa liiketoimintaa, jonka kanssa ei haluta olla tekemisissä.Jokerit kamppailee samoista pelaajista ja katsojista moninkertaisella, epäterveelläkin budjetilla, kun venäläiset rahoittajat kuittaavat vuosittain reilut 10 miljoonaa euroa tappioita.– Epäterve markkina-asema vääristää kilpailua, SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen https://www.is.fi/haku/?query=heikki+hiltunen painottaa.– Jos seuran budjetti perustuu kaudesta toiseen isoihin tappiotakuisiin, se rakentaa vääränlaista kulttuuria, että rahaa tulee aina jostain. Ja jossain vaiheessa tulee se maanantaipäivä, jolloin rahaa ei tulekaan, Hiltunen lisää.Kilpailu SM-liigassa olisi helposti vääristynyt myös toisella tavalla, jos seurasiirroista ei olisi tehty herrasmiessopimusta.Tällöin Jokerit olisi voinut peluuttaa ylimääräisiä pelaajiaan jossakin liigaseurassa, todennäköisesti lähellä eli Hämeenlinnassa tai Lahdessa.Keskusteluissa usean SM-liigaseuran nykyisen ja entisen johtohenkilön kanssa välittyi yhä se henki, että Jokerit on tiensä valinnut, pysykööt siis KHL:ssä.– Ei tässä sellaista vihanpitoa kuitenkaan ole. Enemmänkin kyse on liiketoiminnallisesta suojautumisesta, liigapomo jatkaa.

