Jääkiekko

Leijonien Jukka Jalosen soitto yllätti Teemu Turusen, 22 – ”En osannut odottaa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HPK:n Teemu Turunen https://www.is.fi/haku/?query=teemu+turunen jäi HIFK:ta vastaan pisteittä, ja samalla katkesi viiden ottelun mittainen pisteputki, jonka aikana hän teki jokaisessa ottelussaan kaksi tehopistettä.Nollan pisteen ilta oli Turuselle siis suorastaan valtava katastrofi.No, ilonaiheitakin löytyi. HPK voitti 4–0, minkä lisäksi Turusen nimi komeili Karjala-turnaukseen nimetyn A-maajoukkueen hyökkäyksessä.179-senttinen ja 80-kiloinen hyökkääjä vaikutti jopa hieman häkeltyneeltä mediapyörityksestä.– Tosi hyvältä tuntuu. Olen pienestä pitäen unelmoinut maajoukkueesta, ja se on ollut tavoitteeni kun olen noussut liigaan.

Milloin sait tietää asiasta?

– Eilen sunnuntaina aamulla taisi olla, kun (Jukka) Jalonen https://www.is.fi/haku/?query=jalonen soitti minulle.

Osasitko odottaa maajoukkuekutsua?





https://www.is.fi/haku/?query=esa+lindell

https://www.is.fi/haku/?query=petteri+lindbohm