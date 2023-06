Emmi Laine, 33, kertoo käyttäneensä kauneusoperaatioihin yli 30 000 euroa, mutta käteen jäi valtava pettymys. – Maksoin siitä, että rumensin itseäni.

Kun Emmi Laine, 33, sai ensimmäisen lapsensa, unettomuus hiipi osaksi arkea. Vauva valvotti yöt, ja päivät Laine hoiti lasta tehden samalla etätöitä.

Väsymys näkyi myös peilistä. Laine koki, että hänen kasvonsa muuttuivat veltoksi ja harmahtaviksi, naama roikkui ja silmänaluset tummuivat.

Hän halusi korjata tilanteen.

Ei mennyt kauaa, kun Laine löysi itsensä esteettisiin toimenpiteisiin erikoistuneen klinikan hoitotuolilta. Hän oli hetkeä aiemmin käynyt konsultaatiossa tiedustelemassa, millaisia kaunistavia toimenpiteitä kasvojen seudulle olisi mahdollista tehdä.

Aihepiiriin vihkiytynyt sairaanhoitaja suositteli Laineelle täyteainepistoksia silmien alle ja poskien seudulle. Pistokset tekisivät ilmeestä pirteämmän ja kasvojen luustosta paremmin erottuvan, Laineelle vakuuteltiin.

Laine kävi ottamassa täytteitä yhden, toisen ja kolmannen kerran. Muutokset alkoivat näkyä, mutta ei sellaisena kuin hän oli toivonut.

Pistosten piti kohottaa poskipäitä ja tehdä kasvoista linjakkaammat, mutta sen sijaan Laine koki kasvojensa näyttävän pöhöttyneiltä ja turvonneilta.

Raskausaikana Laine oli lihonut 40 kiloa. Synnytyksen jälkeen hän kuitenkin alkoi kiinnittää huomiota ruokavalioon ja liikuntaan.

Tuntui hämmentävältä, että vaikka vartalo hoikistui, kasvojen turvotus vain paheni.

Laineen mielestä pieleen menneistä esteettisistä toimenpiteistä tai komplikaatioista ei puhuta riittävästi.

Laine pohti, että ehkä pöhötys johtui siitä, että täyteaineita oli sittenkin annosteltu liian vähän. Tilanne varmaan korjaantuisi, jos hän menisi ottamaan muutaman pistoksen lisää.

Tällä kertaa Laine päätti testata eri klinikkaa. Ehkä tekijää vaihtamalla saisi paremman lopputuloksen.

Hän varasi ajan esteettisiin toimenpiteisiin erikoistuneelle sairaanhoitajalle, joka on myös kyseisen klinikan omistaja. Sairaanhoitaja tarkasteli ja tunnusteli Laineen kasvoja tarkalla silmällä.

Sitten hän sanoi, että Laineen kasvoihin ei pistetä enää yhtään mitään.

Laineella oli edessään ihan uudenlainen operaatio: täyteaineiden poisto. Hänelle sanottiin, että se pitäisi tehdä niin pian kuin mahdollista.

– Täyteaineet olivat kuulemma valuneet poskipäiden kohdalta kasvojeni alaosiin. Ihoni alla oli myös eräänlaisia tyynymäisiä, muhkuraisia täyteainekertymiä.

Nyt Laine alkoi paremmin ymmärtää kasvojensa pöhöttynyttä ilmettä. Täyteainekertymät turvottivat kasvoja kohdista, joissa lisätäyte ei toimi imartelevana efektinä. Täyteaineiden valahtaminen levensi ja pulskisti poskia sekä leukaa.

– Olin kuvitellut, että se oli vain mielikuvitustani, että naamani pyöristyi pistos pistokselta ja muutuin omissa silmissäni epäviehättävämmäksi. Se olikin koko ajan ollut todellisuutta.

– Maksoin siitä, että rumensin itseäni.

Lääkärin ohjeistuksen mukaisesti Laine varasi ajan täyteaineiden poistoon. Se onnistui hyvin, ja vaikutukset näkyivät nopeasti. Kasvot kapenivat, poskipäät alkoivat taas erottua kunnolla ja turvotus hävisi.

– Katsoessani peiliin näytin pitkästä aikaa omalta itseltäni.

Sittemmin Laine on käynyt poistattamassa myös huulitäytteet. Niihin hän hurahti jo vuosia ennen, kun kasvojen alueen muut pistokset tulivat mukaan kuvioihin.

Laine kokee, että tiettyjen klinikoiden kohdalla raha ajaa eettisten tekijöiden ohi.

Laine myöntää nyt, että huulitäytteet lähtivät häneltä käsistä. Hän havahtui tilanteeseen vasta, kun hänen silloinen kumppaninsa vihjasi, että huulet ovat aika mojovan kokoiset.

– Ex-mieheni sanoi minulle lopulta ihan suoraan, että pitäisiköhän vähän rauhoittua huulitäytteiden kanssa. Kukaan muu ei varmaan kehdannut olla yhtä suorapuheinen, Emmi hymähtää.

– Kun nyt katson kuvia ajalta, jolloin mopo oli lähtenyt käsistä, niin mietin, että mitä hittoa olen oikein ajatellut. Huuleni olivat kuin kaksi isoa tyynyä naaman keskellä. Hampaanikaan eivät enää hymyillessä näkyneet huulten alta. Kai sitä siinä hetkessä vaan jotenkin itse sokeutui tilanteelle.

Laine arvioi, että kaiken kaikkiaan hänellä on mennyt erilaisiin esteettisiin toimenpiteisiin yhteensä yli 30 000 euroa. Kasvojen alueen täyteaineiden lisäksi hänelle on tehty seuraavat operaatiot: rintojen kohotus, rintaimplanttien laitto, vatsan rasvaimu, silmäluomileikkaus ja muita pienempiä kosmeettisia operaatioita, kuten microblading-tekniikalla pigmentoidut kulmakarvat.

Useimpia näistä Laine katuu. Esimerkiksi microblading-kulmakarvoista tuli aivan liian tummat ja siksi pian operaation jälkeen Laine kävi poistattamassa ne laserilla.

– Kulmakarvani näyttivät siltä, kuin ne olisi piirretty mustalla paksulla tussilla.

Silmäluomileikkaus epäonnistui sekin. Rintaimplantit tuntuvat vielä toistaiseksi omalta jutulta, mutta Laine uskoo, että hankkiutuu myös niistä eroon tulevaisuudessa.

– Kyllä vierasesineet kehossa altistavat todella monenlaisille ikäville riskeille. Ei sellaisia tullut nuorempana niin ajateltua. Lähinnä sitä mietti, että onpa kivaa saada kauniit ja kiinteät rinnat.

Myös ajatus rintaimplanteista heräsi Laineessa sen jälkeen, kun äitiys oli muuttanut hänen kehoaan.

– Rintani olivat olleet koko elämäni ajan kauniit myös luomuna. Raskauksien ja imetysten jälkeen rinnoista jäi kuitenkin jäljelle pelkkää roikkuvaa nahkaa. Implanteilla minun oli mahdollista korjata tilanne.

Laine katuu useimpia esteettisiä toimenpiteitään. Siksi hän kannustaa hakeutumaan toimenpiteisiin vasta perusteellisen harkinnan jälkeen.

Täyteaineiden poisto-operaatiot ovat tulleet tutuiksi erikoislääkäri Sami Lehtiselle Nordic med spa -lääkärikeskuksesta. Hän kertoo, että yrityksessä tehdään viikoittain 10–20 täyteaineen poistoa. Hänen mukaansa poisto-operaatioihin hakeutuvat asiakkaat ovat hankkineet täyteainehoitoja usein paikoissa, joiden hinnat ovat ”epäilyttävän edulliset”.

Lehtisen mukaan tyytymättömyys täyteaineiden jälkeen johtuu tyypillisimmin siitä, että asiakas ja pistoksia laittanut taho eivät ole olleet täysin samalla aaltopituudella sen suhteen, millainen on tavoiteltava lopputulos. Tällöin täyteaineita saatetaan esimerkiksi laittaa liikaa tai liian vähän ja vääriin kohtiin kasvoissa.

– On kuitenkin myös mahdollista, että elimistö reagoi täyteaineeseen epätyypillisellä tavalla, jota ei ole osattu etukäteen odottaa. Tällöin seurauksena voi olla esimerkiksi kasvojen alueen turpoaminen. Tämä ei kuitenkaan ole lainkaan yleistä.

Lehtinen on myös kuullut tapauksista, joissa täyteaineet ovat siirtyneet kudoksissa alueille, joihin täyteaineita ei alun alkaen ole pistetty.

– Olen tavannut henkilön, joka on käynyt täyttämässä leuan kärkeään, mutta sitten hiljalleen täyteaineet olivatkin valuneet kaulan seudulle.

– Voisi Säätytalolle lähettää terveiset, että tulevissa hallitusneuvotteluissa kannattaisi ottaa puheeksi, miksi täyteainehoidot on Suomessa edelleen Euroopan villi länsi. Lainsäädäntö ei ole millään tavalla ajantasainen.

Täyteaineita saa pistää ilman terveydenhuollon koulutusta tai sertifikaatteja. Tällä hetkellä kenen tahansa, jopa täysin kouluttamattoman maallikon, on luvallista tehdä täyteainepistoksia

– Suomen nykyinen olematon lainsäädännön takia kuluttajan on todella vaikea etukäteen tietää, mikä paikka on osaava ja mikä ei. Jos keneltäkään ei vaadita vankkaa koulutusta, mistä voi tietää, kuka on ammattilainen?

Jos Lehtinen saisi vaikuttaa täyteaineisiin liittyvään lainsäädäntöön, hän sisällyttäisi terveydenhuolloin valvonnan piiriin kaikki toimenpiteet, jotka tapahtuvat ihon läpi pistämällä. Tällöin olisi osaamista varautua esimerkiksi komplikaatioihin. Riski epätoivottuihin seurauksiin kun on aina olemassa.

Vakavimmat mahdolliset täyteainepistoksiin liittyvät komplikaatiot voivat aiheuttaa sokeutumisen tai aivohalvauksen. Nämä ovat kuitenkin äärimmäisen harvinaisia.

– Siitä huolimatta täytyy aina varautua pahimpaan, kun kyseessä on terveys. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla täyteaineita laittavilla olisi osaamista siihen, miten hankalissa tilanteissa toimitaan. Nyt näin ei ole. Kun ei ole riittävää koulutusta, ei osata ennakoida tai nähdä vaaranpaikkoja.

Emmi Laineen kasvot ovat tällä hetkellä täysin luomut lukuun ottamatta botoxia, jota hän käy ottamassa kerran tai kaksi vuodessa.

– On sinällään aika koomista ajatella, että ensin olen käyttänyt kasvojen täyteaineisiin valtavan summan rahaa ja sitten maksanut siitä, että täyteaineet otetaan pois. Ja sama pätee muihinkin toimenpiteisiin, joiden suhteen olen tullut katumapäälle.

Laine haluaa kuitenkin korostaa, että hän on maksanut kaikki toimenpiteensä itse tienaamillaan rahoilla.

– Olen aina ollut kova tekemään töitä. Stereotypia siitä, että kauneustoimenpiteissä käyvät vain ”pikavippibimbot” on aivan naurettava.

Näin jälkikäteen ajateltuna Laine kokee, että hänen kohdallaan esteettisiin toimenpiteisiin hakeutumisen taustalla oli ainakin osittain huono itsevarmuus ja vääristynyt kehonkuva.

– Täysi-iän kynnyksellä ajattelin olevani lihava, vaikka lähes 170-senttisenä painoin 45 kiloa. Pidin itseäni myös rumana, enkä ollut ulkonäössäni tyytyväinen oikein mihinkään.

Kun Laine aikoinaan alkoi ottaa täyteaineita, äiti kyseenalaisti hänen valintansa. Laineen äiti ei ole koskaan meikannut saati käynyt esteettisissä toimenpiteissä.

– Äiti aina sanoi ja sanoo edelleen, että en tarvitse mitään ylimääräistä kasvoihini tai vartalooni, koska olen kauneimmillani omana itsenäni.

Teini-ikäisenä ja parikymppisenä Laine piti äitinsä puheita hölynpölynä. Nykyisin hän on sitä mieltä, että äiti oli oikeassa.

– Nuorempana kapinahenki kuuluu kuitenkin asiaan. Mitä enemmän äiti paasasi, sitä innokkaammin kävin hakemassa kahta kauheammat huulitäytteet.

Laine ajattelee, että hän on tällä hetkellä kauneimmillaan. – Kun on hyvä olla, se he heijastuu ulospäin, hän sanoo.

Laine on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Kun hän vuoden 2022 lopulla kävi poistattamassa kasvojen täyteaineet, alkoi hän tuottaa aiheeseen liittyvää videosisältöä Tiktokiin. Laineen tavoite on valistaa muita esteettisten toimenpiteiden seurauksista.

Kun Emmi kävi aikoinaan ottamassa täyteaineita klinikalla, joka osoittautui sittemmin kyseenalaiseksi, ehti hän ennen tilanteen paljastumista suositella kyseistä liikettä useammalle tuttavalleen. Hän potee siitä yhä huonoa omatuntoa.

– Itse ehdin hölmöillä ja paljon. Koen, että velvollisuuteni tässä tilanteessa on välittää tietoa aiheesta eteenpäin, jotta tietämys aiheesta lisääntyisi ja kynnys hakeutua erilaisiin toimenpiteisiin ei olisi niin matala.

Sosiaalinen media on hyvä tiedonvälityskanava, mutta somessa piilee myös omat ikävät lieveilmiönsä. Laine nostaa konkreettisena esimerkkinä esiin kauneusklinikoiden tekemät yhteistyöt nuorten somevaikuttajien kanssa.

– Ei ole mitenkään tavatonta, että klinikat tarjoavat maksuttomia toimenpiteitä näkyvyyttä vastaan. Nuorelle saatetaan tarjota ilmaisia huulitäytteitä, jos hän tekee täytetyistä huulista somepostauksen ja mainitsee klinikan nimen postauksen yhteydessä.

– Voisin ajatella, että aika moni parikymppinen tyyppi saattaa lähteä tuollaiseen mukaan melko spontaanista sen kummemmin riskejä ja kauaskantoisia seurauksia miettimättä.

Klinikka, jossa Laine alun alkaen kävi laitattamassa pahamaineiset pistokset, vaikutti päällisin puolin ammattimaiselta ja luotettavalta. Kyseessä ei ollut mikään ”kampaamon pimeä takahuone”.

– Kokemukseni on hyvä esimerkki siitä, että vaikka klinikalla olisi miten hienot sertifikaatit seinillä tai ulospäin asiallisen näköinen meininki, voi todellisuus olla jotain ihan muuta.

Laine ajattelee, että täyteainebisnes on muutenkin melkoinen villi länsi. Kun menee toimenpiteeseen, ei voi koskaan täysin satavarmasti tietää, mitä tuleman pitää.

Hän myös muistuttaa, että esteettinen silmä ei ole itsestäänselvyys. Täyteaineita laittava henkilö voi olla teknisesti taitava, mutta jos esteettistä silmää ei ole, saattaa lopputulos mennä helposti yliampuvaksi.

Lisäksi Laine on sitä mieltä, että toisinaan raha ajaa eettisten tekijöiden ohi ainakin sellaisten klinikoiden kohdalla, joissa ei ole alun alkaenkaan ollut puhtaat jauhot pussissa.

– Kun naamani oli turvonnut muodottomaksi ja näytin kirjaimellisesti hirviöltä, kehui pistoksia laittanut taho kasvojani siitä huolimatta. Siinä oli vähän sellainen Keisarin uudet vaatteet -elokuvasta tuttu ilmiö. Kun sain kehuja, aloin itsekin uskoa niihin ja sivuutin samalla omat henkilökohtaiset tuntemukseni.

Kun Laineen huulitäytteet olivat suurimmillaan, huulet olivat niin isot, etteivät hampaat näkyneet niiden alta hymyillessä. – Mulla on kauniit hampaat. Ei niitä olisi mitään järkeä peittää jättihuulilla, Laine pohtii.

Laine kokee, että hän on tällä hetkellä kauneimmillaan. Ensimmäistä kertaa vuosiin hän aidosti pitää siitä, miltä näyttää.

– Kun on hyvä olla, se heijastuu ulospäin. Ympärilläni on paljon rakkautta ja ihanat lapset. Elämäni on kaikin puolin tasapainossa.

– En koe, että olen kuin joku vanha bilettäjä, joka on nyt löytänyt absolutismin ja haluaa toitottaa ilosanomaa kaikille kirjoittamalla kirjan ja tekemällä podcastin. En ole sellainen. En ylipäätään tuomitse ihmisiä, jotka käyvät esteettisissä toimenpiteissä. Onhan itsellänikin yhä botoxia naamassa ja rinnoissa implantit.

Tuomitsemisen sijaan Laine haluaa korostaa sitä, että esteettiseen toimenpiteisiin kannattaa hakeutua vasta hyvin pitkällisen harkinnan jälkeen. Kun pelissä on oma keho ja terveys, ei ole syytä pelleillä.

Pahimmillaan komplikaatiot voivat johtaa hengenvaarallisiin seurauksiin tai ulkonäkö muuttuu tavalla, jota ei enää pelasteta korjaustoimenpiteillä.

– Siinä ei ole mitään pahaa, jos haluaa muokata ulkonäköään. On kuitenkin hyvä punnita tarkkaan, mitä tekee. Menemällä esteettiseen toimenpiteeseen ei välttämättä saa esteettisesti kaunista lopputulosta.

Ilta-Sanomat on nähnyt dokumentit, jotka tukevat haastateltavan kertomusta.