Nestehukan oireet muistuttavat humalaa – yksi kuva kertoo, juotko tarpeeksi vettä

Jano on helteellä myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta.

Veden juomisen tärkeydestä on varmasti jokainen kuullut – mutta mistä säiden lämmetessä kohti hellelukemia tietää, että varmasti on juonut riittävästi?

Vettä pitäisi muistaa juoda tasaisesti pitkin päivää, sillä liian vähäinen juominen voi herkästi tuntua nuutuneena olona, kertoi jutussamme Terveystalon ravitsemusterapeutti Henna Piippo.

Piipon mukaan hyvä nyrkkisääntö on, että nesteitä tulisi nauttia jokaisen aterian yhteydessä 1–2 lasia, ja lisäksi aterioiden välissä olisi hyvä juoda jonkin verran.

” Helteisenä kesänä, tai jos viettää paljon aikaa ulkona auringossa, on hyvä juoda vielä 0,5–1 litraa normaalia enemmän vettä.

Tästä tiedät, että juot liian vähän

Jos tapanasi ei ole lainkaan juoda aterioiden välissä, silloin tiedät, että todennäköisesti juot liian vähän.

Ihmisen päivittäinen nesteentarve on noin 2–3 litraa, mutta nestettä tulee myös ruoan mukana eli muustakin kuin juodusta nesteestä. Piipon mukaan juoman muodossa noin puolitoista litraa on hyvä määrä nesteitä päivässä.

Jos tavallinen vesi imeytyy heikosti, kivennäisvedet ovat asiantuntijoiden mukaan hyviä juomavaihtoehtoja.

Terveyskirjasto muistuttaa, ettei jano ole välttämättä paras nestehukan ilmaisin. Normaalitilanteessa jano kertoo, kun on aika juoda, mutta helteellä se on myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta.

Jos kuumana kesäpäivänä saa liikaa lämpöä, voi käydä niinkin, että janon tunne petollisesti katoaa kokonaan.

” Virtsan väri on hyvä indikaattori.

Nesteen tarve on myös yksilöllistä. Yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta sanoi jutussamme sen vaihtelevan hyvin paljon esimerkiksi iän, fyysisen aktiivisuuden ja lämpötilan mukaan.

Yksi selvä merkki kuitenkin kertoo nestetasapainosta paljon: jos virtsa on tavallista tummempaa ja tarvetta wc-käynneille on harvemmin kuin yleensä, silloin vettä on juonut liian vähän.

– Virtsan väri on hyvä indikaattori. Jos virtsa on tummaa, kannattaa juoda lisää, ja jos se on haaleaa, lähes veden väristä, juot jo liikaa, Lagus sanoi.

Onko kivennäisvesi parempi vaihtoehto?

Jos tavallinen vesi imeytyy heikosti, kivennäisvedet ovat asiantuntijoiden mukaan hyviä juomavaihtoehtoja, sillä niiden sisältämät hivenaineet auttavat nesteen imeytymisessä. Nesteiden heikon imeytymisen voi huomata huonovointisuudesta tai siitä, että virtsaaminen on runsasta.

” Nestehukan ja lämpöuupumuksen oireet muistuttavat humalaa.

Pelkkää vettä ei kannata juoda myöskään silloin, mikäli huomaa saaneensa liikaa lämpöä.

Apulaisylilääkäri Jutta Delany Tampereen yliopistollisesta sairaalasta varoitti jutussamme tankkaamasta pelkkää vettä litrakaupalla. Hypertermisessä tilassa, kun elimistö on lämminnyt liiallisesti, ihminen hikoilee eli menettää suoloja ja vettä ihon kautta. Jos menetetyn nesteen korvaa pelkällä vedellä, kehon suolatasapaino järkkyy.

– Hyviä juomia nestehukan korjaamiseen ovat esimerkiksi vichy tai urheilujuomat, ja juomisen ohella kannattaa myös syödä, Delany sanoi.

Alkoholia käyttäessä nestehukka voi jäädä huomaamatta

Olut ja siideri voivat kyllä viilentää oloa, mutta hyvän nestetasapainon ylläpitämisessä ne eivät auta, vaan kuivattavat kehoa lisäämällä virtsaamisen tarvetta.

Tästä syystä suositellaan, että terassilla istuessa joka toinen lasillinen olisi vettä.

– Nestehukan ja lämpöuupumuksen oireet muistuttavat humalaa – väsyttää, kognitiiviset kyvyt heikentyvät ja tajunnan taso voi jopa laskea. Siksi nestehukkaa ei alkoholia nauttiessa aina huomaa, Lagus sanoi.