Kun Jussi, 29, oli nuorempi, hän halusi muuttua homosta heteroksi. Hän löysi psykoterapeutin, joka väitti onnistuneensa tässä itse. Nyt Jussi toivoo, että se, mitä hänelle tapahtui, olisi laissa kielletty.

Jussi istui psykoterapeutin vastaanotolla ja itki.

Hän oli kantanut salaisuutta lapsuudesta asti. Häpeä ja syyllisyys olivat ajaneet hänet jopa itsemurhayritykseen.

Terapeutille hän tunnusti, ettei hän ollut koskaan ollut kiinnostunut tytöistä. Miten hän raamattukoulussa ulkomailla päätyi seksuaaliseen kanssakäymiseen toisen miehen kanssa.

Jussi ei halunnut olla homo. Hän oli helluntaiseurakunnan kasvatti ja piti homoutta suurena vääryytenä. Siitä piti päästä eroon.

Tämä psykoterapeutti lupasi auttaa häntä. Jussin mukaan iäkäs mies väitti itse olevansa entinen, eheytynyt homo.

Jussi kertoo psykoterapeutin selittäneen, että homoseksuaaliset tuntemukset johtuvat maskuliinisen energian puutteesta ja ongelmista isäsuhteessa. Jussi muistaa saaneensa psykoterapeutilta erikoisen ohjeen: hän kehotti solmimaan muiden miesten kanssa läheisiä ystävyyssuhteita, joissa voisi olla myös fyysisesti miesten lähellä.

– Halata ja istua vaikka syliin. Vain olla siinä ja antaa erektion tulla. Siihen pitäisi sitten tottua. Se olisi eräänlaista siedätyshoitoa homoseksuaalisuuteen, Jussi, 29, kertaa terapeutin neuvoja.

Eheyttämisellä tarkoitetaan prosessia, jossa joko seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa henkilöä pyritään “korjaamaan” heteroksi tai cis-sukupuoliseksi. Suomen Psykiatriyhdistys pitää eheytysterapialle altistumista mielenterveydelle haitallisena ja kärsimystä aiheuttavana.

Nykyään Jussi tietää, ettei eheytyminen ole mahdollista.

– Tänä päivänä olen ylpeästi homo.

Jussi elää nykyään avoliitossa toisen miehen kanssa.

Jussi syntyi Etelä-Pohjanmaalla karismaattiseen helluntaiseurakuntaan kuuluvaan perheeseen. Uskonyhteisö imaisi hänet mukaansa pienestä pitäen. Jussi näki, kuinka seurakunnassa ihmiset puhuivat kielillä ja julistivat Jumalan sanaa.

Suomen Helluntaikirkon virallisen kannan mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen. Kirkko kertoo kannanotossaan sitoutuvansa Raamatun opetuksista nousevaan avioliittokäsitykseen ja seksuaalietiikkaan.

Jussi kertoo, kuinka seurakunnan nuortenilloissa nuorisopastori sanoi, ettei yhtään ymmärrä homoseksuaalisuutta, koska se oli hänen mukaansa Raamatun vastaista ja oksettavaa.

– Sitten hän kakoi, Jussi kertoo.

Poika tykkäsi pukeutua hameisiin ja leikkiä siskon kanssa Barbie-nukeilla. Välillä Jussi sai olla kotonaan oma itsensä, mutta alakoulun 5. luokalla Barbie-leikkejä rajoitettiin. "Tyttömäistä” käytöstä alettiin purkaa.

– Muistan, että se tuntui kamalalta. Niillä leikkiminen oli ollut ihanaa, Jussi sanoo.

Noihin aikoihin Jussi koki ensimmäisiä ihastuksen tunteita saman sukupuolen edustajaa kohtaan. Se tuntui hirveältä.

Jussi kertoo helluntailaisuuteen liittyvästä demonologia-ajattelumallista, jonka mukaan homous johtuisi siitä, että on päästänyt pahan hengen sisäänsä.

Siksi Jussi syytti itseään tuntemuksistaan. Hän pelkäsi joutuneensa paholaisen valtaan ja joutuvansa helvettiin.

Hän halusi eheytyä.

Lapsena Jussi oletti, että on päästänyt paholaisen sisäänsä. Taustalla näkyvä Aleksanterin kirkko ei liity Jussin kokemuksiin.

Jussi ei kertonut tuntemuksistaan kenellekään. Sen sijaan hän ahmi netistä tietoa eheytymisestä ja nappasi seurakunnan kirjahyllystä kirjan, jossa oli maininta homoseksuaalisuudesta.

Jussin löytämien oppien mukaan eheytyminen olisi mahdollista rukoilemalla ja manaamalla.

– Helluntailaiseen uskoon kuuluu henkimaailma, jota voi käskeä Jeesuksen nimessä. Kehitin itselleni 11-vuotiaana mantran, että ”en ole homo Jeesuksen nimessä”.

” Kehitin itselleni 11-vuotiaana mantran, että ”en ole homo Jeesuksen nimessä”.

Tätä mantraa Jussi hoki itselleen aina, kun koki jotain sellaista, mikä voisi viitata tuntemuksiin samaa sukupuolta kohtaan.

Oli hetkiä, jolloin mantra auttoi hetkellisesti ja aiheutti suorastaan euforisen tunteen.

– Mutta se ei ollut kestävää tai kantavaa. Se oli ihan kamalaa.

Jussi masentui.

Vuosien saatossa manaamisesta tuli päivittäinen, tulokseton rituaali. Se syvensi masennusta entisestään.

Lukion jälkeen Jussi alkoi syömään masennuslääkkeitä, ja hänellä epäiltiin kaksisuuntaista mielialahäiriötä. IS on nähnyt terapeutin kirjaaman lausunnon, jossa mainitaan Jussin diagnoosit.

Jussi koki entistä vahvemmin olevansa syyllinen omaan tilanteeseensa. Hän koki, että homoudesta eheytyminen oli ainoa vaihtoehto. Jos Jussi olisi hyväksynyt tämän piirteen itsessään, hän olisi kyseenalaistanut Raamatun opetukset.

– Maailmankuvani olisi romuttunut, Jussi myöntää.

Muuten Jussilla oli hyvä olla kyseisessä uskonyhteisössä. Hän kertoo yhteisön olleen rakastava ja toisia huomioiva. Kuin perhe.

Perhe, jolta Jussi joutui salaamaan todellisen minänsä.

Jussin mukaan helluntaiseurakunnissa on suuria eroja. Hän kuului lapsena hyvin karismaattiseen sellaiseen.

Jussi teki kaikkensa eheytyäkseen. Tyttöystäviäkin oli. Nuori mies latasi suhteisiin paljon toivoa. Josko joku kolahtaisi niin paljon, että homous katoaisi kuin itsestään?

Niin ei käynyt. Ahdistus kasvoi. Jussi koki, ettei hän voi mennä kenenkään kanssa naimisiin ennen kuin on selvittänyt ongelmansa seksuaalisen suuntautumisensa suhteen. Ei hän halunnut leikkiä mahdollisen morsiamen elämällä.

Parikymppisenä Jussi meni ulkomaille raamattukouluun. Samassa koulussa oli ulkomaalainen helluntailaismies, komeakin vielä. Jussista ja miehestä tuli ystäviä.

Pian kaveruus ei enää riittänyt. Mies oli ensimmäinen, jolle Jussi kertoi tykkäävänsä miehistä. Jussin yllätykseksi mies ei kavahtanut lainkaan.

Ystävyys muuttui seksuaaliseksi. Se tuntui uskomattoman hyvältä, mutta jo ensimmäisen kerta oli Jussille liikaa. Hän oli hämmentynyt ja peloissaan.

Parin päivän kuluttua Jussi yritti riistää itseltään hengen.

Ystävät löysivät Jussin asuntonsa vessasta tajuttomana samana yönä ja pitivät hänestä huolta.

On valtava onni, ettei hän tuolloin kuollut, vaikka sitä halusi. Aivan toisenlainen elämä oli vasta edessä.

Fakta Apua on saatavilla Jos sinulla tai läheiselläsi on itsetuhoisia ajatuksia Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24/7 suomeksi numerossa 09 2525 0111. Mieli ry:n kriisikeskusverkosto sekä Itsemurhien ehkäisykeskus antaa tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille. Mieli ry järjestää myös vertaistukiryhmiä läheisensä menettäneille. Lisätietoa: www.mieli.fi Jos tilanne on akuutti, tulee soittaa hätänumeroon. Vähemmän kiireellisessä tilanteessa apua voi hakea terveysasemalta tai työterveyshuollosta.

Itsemurhayrityksen jälkeen Jussi jatkoi salasuhdetta miehen kanssa. Jussi ja mies rukoilivat yhdessä, että suhteen täytyy loppua ja heidän saada voimia lopettaa se.

Voimia he eivät saaneet.

Jussi päätti laittaa kaiken peliin. Hän ehdotti miehelle, että he jättäisivät uskonyhteisön taakseen. Että he muuttaisivat jonnekin, missä saisi olla rauhassa.

Mies sanoi ei. Hän ei ollut valmis hylkäämään maailmankuvaansa.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun sydämeni särkyi.

Jussi lopetti raamattukoulun sanomatta sanaakaan kenellekään. Jussin vanhemmat, joille pojan suhde toiseen mieheen oli selvinnyt noin kuukautta aiemmin, ottivat hänet vastaan. He eivät heittäneet Jussia pois saati hylänneet, vaan olivat tukena ja halusivat poikansa parasta, vaikka tämän toiminta ei sopinut heidän maailmankuvaansa.

Jussi halusi vielä kerran yrittää eheytymistä. Kontaktiensa kautta Jussi löysi Kelan tuen piirissä toimivan psykoterapeutin, joka tarjoaisi eheytyshoitoa – Jussin mukaan salaa.

” Se oli ensimmäinen kerta, kun sydämeni särkyi.

Jussi kertoo olevansa nykyään agnostikko. Se tarkoittaa, ettei esimerkiksi Jumalan olemassaolosta voida saada varmaa tietoa.

Tuntui lohdulliselta kuulla, että joku muu oli onnistunut siinä. Joku, joka oli tuntenut saman tuskan.

Jussin mukaan psykoterapeutti kertoi eheytyneensä homoudesta ja olevansa nyt onnellisesti naimisissa naisen kanssa. Lapsiakin oli.

Jussi kävi miehen vastaanotolla vuonna 2015. IS:n tietojen mukaan psykoterapeutti on toiminut noihin aikoihin myös opettajana herätyskristillistaustaisen yhdistyksen tilaisuuksissa. Yhdistys on ollut mediassa esillä siitä, että sen piirissä homoseksuaaleja on yritetty eheyttää heteroiksi. Miehellä on edelleen sekä psykoterapeutin että sairaanhoitajan oikeudet.

Jussi kertoo hämmentyneensä neuvosta kokeilla ”siedätyshoitoa homouteen”. Hän oli kuitenkin niin rikki, että oli valmis mihin vain.

Kotona hän päätyi kertomaan psykoterapeutin toimintatavoista ja ohjeista vanhemmilleen. Jussin konservatiivisesta taustasta tuleva isä tarttui puhelimeen ja soitti terapeutille. Isä sanoi, että Jussi ei enää koskaan tule hänen vastaanotolleen.

– Isällä oli järkeä päässä. Mä olisin ehkä ollut valmis jatkamaan vastaanotolla käymistä.

Jussi kävi eheytysterapiaa tarjoavan psykoterapeutin vastaanotolla yhden ainoan kerran.

Eheytyshoitojen antaminen on Suomessa laillista. Sekä Suomen Psykologiliitto että Suomen Psykiatriyhdistys ovat kannanotoissaan tuominneet eheytyshoitojen järjestämisen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ryhmäpäällikkö Mervi Koutaniemi kertoo, että sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevän ammattihenkilön tulee toiminnassaan tehdä ero lääketieteellisen ja mahdollisen muun toiminnan välille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi psykoterapeutin tulee tehdä potilaalle tai asiakkaalle selväksi, milloin hän ei työskentele yleisesti hyväksyttyjen lääketieteellisten periaatteiden mukaisesti. Eheytysterapian antaminen ei ole lääketieteellisesti hyväksyttyä toimintaa.

Kuinka hoitojen järjestämistä oikein valvotaan?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kohdalla Valvira suorittaa ammattihenkilövalvontaa. Koutaniemen mukaan eheyttämiseen liittyvät toimenpiteet eivät ole viime vuosina nousseet valvonnassa esille.

Mahdolliset kantelut esimerkiksi psykoterapeuteista käsitellään aluehallintovirastoissa.

Kukaan ei sen sijaan valvo millään lailla sitä, jos eheytystoimintaa tapahtuu uskonnollisen yhteisön sisällä. Valvontaa ei käytännössä tapahdu myöskään esimerkiksi terapeuttien kohdalla, sillä ammattinimike ei ole suojattu eikä täten Valviran valvonnassa.

Kuukautta myöhemmin Jussi istui nykyisen kotikaupunkinsa Tampereen helluntaiseurakunnassa. Hän katseli muita ihmisiä ympärillään ja koki olevansa täysin yksin.

– Lausuin rukouksen, jota olen kutsunut käänteiseksi uskontunnustukseksi. Siitä alkoi oikea eheytyminen, Jussi kertoo.

Nyt se ei tarkoittanut seksuaalisen suuntautumisen muuttamista, vaan itsensä parsimista mahdollisimman ehjäksi ihmiseksi. Jussi oli tuolloin 22-vuotias ja rakentanut parinkymmenen vuoden ajan ajattelutapaa, jossa hän on viallinen ja hänen pitää muuttua.

Sen oivalluksen jälkeen Jussi kävi terapiassa viiden vuoden ajan. Hänellä todettiin posttraumaattinen stressireaktio. Oma persoona ja itsetunto piti rakentaa alusta asti uudelleen.

Muutama vuosi sitten Jussi osallistui ensimmäistä kertaa Helsinki Prideen. Se tuntui syntiseltä, vaikka yhteisön jättämisestä oli kulunut jo nelisen vuotta.

– Ei se mennyt niin, että lähdin seurakunnasta ja laitoin heti sateenkaarisukat jalkaan. Kävin keloja hitaasti läpi.

Jussi oli 27 tai 28, kun hän uskalsi hyväksyä itsensä täysin.

– Tänä päivänä olen ylpeästi homo. Tuntui niin hienolta, kun pystyin sanomaan sen ensimmäisen kerran.

” Ei se mennyt niin, että lähdin seurakunnasta ja laitoin heti sateenkaarisukat jalkaan.

Jussi ei usko, että ”eheytyminen” homosta heteroksi olisi mahdollista.

Kukaan ei koskaan pakottanut Jussia eheytyshoitoihin. Halu eheytyä lähti Jussista itsestään, mutta tietysti sen juuret juontuivat opetuksiin, joita hän piti lapsesta asti puhtaina totuuksina.

Jussi uskoo, että hänelle olisi voinut käydä huonommin, jos hän olisi puhunut homoseksuaalisista tuntemuksistaan jo lapsena. Hän on spekuloinut tätä myös omien vanhempiensa kanssa. Keskustelun lopputulema oli se, että Jussi olisi todennäköisesti viety samalla psykoterapeutille jo lapsena, jos hän olisi paljastanut suuren salaisuutensa.

– Salailu nosti omanlaista problematiikkaa, mutta ilman sitä vanhemmat tai muut olisivat etsineet ehkä vielä raskaamman ratkaisun, Jussi sanoo.

EheyttämiSEEN tähtäävien hoitojen kieltämistä lailla on yritetty aiemmin, ja sitä yritetään taas.

Viimeksi lakialoite kaatui sosiaali- ja terveysvaliokunnassa helmikuussa 2023. Valiokunta perusteli päätöstä sillä, ettei asia kuulunut valiokunnan toimialaan.

Uusi kansalaisaloite hoitojen kieltämiseksi tuli vireille huhtikuun lopulla. Se on kerännyt jo lähelle vaadittavat 50 000 kannattajaa, minkä turvin se voitaisiin toimittaa eduskunnan käsittelyyn.

Molempien aloitteiden takan on ollut Pirkanmaan virheiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Perttu Jussila, 32.

– Kaikki tutkimustieto osoittaa, että eheytyshoidot ovat haitallisia, eivätkä kuulu sivistysvaltioon millään tavalla, Jussila sanoo.

Hankkeen yhteydessä Jussila on kuullut monia tarinoita, joissa toistuvat samat teemat kuin Jussin menneisyydessä.

– Tiedän tapauksia, joissa ihminen on lukittu pimeään huoneeseen ja jätetty ilman ruokaa rangaistuksena liian feminiinisestä tai maskuliinisesta käytöksestä, hän kertoo.

Helmikuuhun 2023 mennessä yhteensä 23 maassa oli säädetty erilaisia kieltoja eheyttämishoitoihin liittyen. Täysin kiellettyjä ne ovat kahdeksassa maassa: Kanadassa, Ecuadorissa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Maltalla, Uudessa-Seelannissa ja Espanjassa. Saksassa ja Kreikassa kielto koskee vain alaikäisille suunnattua eheytysterapiaa. Lisäksi moni Euroopan maa on 2020-luvulla lähtenyt vähintään säätämään eheytyshoidot kieltävää lakia.

Jussin mielestä eheytyshoidot tulisi ehdottomasti kriminalisoida myös Suomessa.

– Eheytyshoidot tuhoavat ihmistä, Jussi sanoo.

Hän kertoo tunteneensa ihmisiä, joilta ne veivät lopulta hengen. Jussinkin kohdalla eheytymisen paine oli lähellä johtaa ennenaikaiseen hautaan.

– Jos saisin mahdollisuuden aloittaa elämäni alusta samoilla spekseillä, niin ei kiitos. En suosittele tällaista elämää kenellekään.

