Niki, 26, sai lapsen – sitten kaverit katosivat ympäriltä: ”Tuntuu nololta ja tyhmältä”

Silloinkin, kun Nikillä, 26, oli ystäviä, hän koki itsensä usein yksinäiseksi.

Tuntui, että kukaan ei oikeasti tuntenut häntä.

Kun Niki sai kolme vuotta sitten lapsen, ystävät kaikkosivat kokonaan. He eivät olleet samassa elämäntilanteessa.

– Kaikki pyöri etenkin alussa ihan kokonaan lapsen ympärillä. Kenelläkään muulla ei ollut lapsia, Niki kertoo.

Muutamia mammakavereita tuli, mutta yhteydenpito heihinkin jäi.

– Jos halusin vaikka suunnitella jonkun kanssa jotain, tajusin, ettei ole ketään kenen kanssa lähteä eikä ketään, jonka kanssa jakaa arjen asioita.

Muutamille kavereilleen Niki kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi.

– Vastaus oli, että tsemppiä, voimia sulle.

Nikin yksinäisyyden tunnetta on lisännyt se, että hän on lapsensa syntymästä saakka ollut tämän kanssa kahdestaan.

Nikin vanhemmat ja sisarukset puolestaan asuvat toisella paikkakunnalla. Heillä on omat perheensä ja menonsa.

Yksinäisyyttä voimistaa myös se, että Niki on työtön. Hän keskeytti tammikuussa kosmetologiopintonsa. Voimat eivät niihin enää riittäneet.

– Uupumus iski. On ollut rankkaa olla yksin lapsen kanssa. Otin itsekkäästi oman mielenterveyteni haltuun.

Niki on kärsinyt muun muassa masennuksesta ja ahdistuneisuudesta.

Kurjalta. Siltä yksinäisyys Nikin mielestä tuntuu.

– Kurjaa, kun ei ole ketään kenen kanssa jutella ja olen koko ajan lapsen kanssa. Kaipaan kuitenkin myös aikuista ja fiksua keskustelua ja muita ihmisiä.

Asioita jää yksinäisyyden vuoksi kokematta.

– Tekisi mieleni mennä vaikka festareille tai ihan vain kahville, mutta tuntuu nololta ja tyhmältä lähteä yksin mihinkään.

Opiskelun parhaita puolia oli se, että koulussa Niki kohtasi muita ihmisiä, joiden kanssa jutella.

– Tuntuu siltä, että kun ei käy koulussa eikä töissä, ei ole paikkoja, joissa tutustua ihmisiin.

Niki on yrittänyt etsiä uusia tuttavuuksia sosiaalisesta mediasta, esimerkiksi Facebook-yksinäisyysryhmistä, mutta pysyvien ystävyyksien luominen on ollut hankalaa.

– Siihen vaikuttaa varmaan monta asiaa. Minulla on ollut uupumusta ja ahdistusta, mikä vaikeuttaa muille puhumista ja muihin tutustumista. Helposti myös ehkä jaan liikaa itsestäni, Niki pohtii.

Lapsen kanssa oleminen auttaa Nikiä, samoin sosiaaliseen mediaan postaaminen. Sieltä voi saada vertaistukea.

Kun Niki kertoi Instagramissa yksinäisyydestään, hän sai lukuisia yksityisviestejä. Eräs seuraaja kertoi kertoi olevansa isä ja kokevansa aivan samaa kuin Niki.

Kommentteja postaukseen tuli liki 200.

Tuttu tunne. Tämän takia en koskaan järjestä mitään kutsuja, synttäreitä, tupareita tai muitakaan juhlia, koskaan kukaan ei tulis. Vaikeuttaa varmasti se, että saan sosiaalisuusöverit jo töissä, ja sit päivän jälkeen ei jaksa enää alkaa kyseleen keneltäkään, että nähdäänkö.

Mä järjestin joku aika sitten lapselle kaverisynttärit, joihin olisi tullut kolme mun kaveria, joilla itsellään on myös lapsia. Kaikki peruivat ja heidän kanssaan en ole edes nyt ollut tekemisissä. Onneksi lapsi on vielä sen verran pieni, ettei tajunnut, että odoteltiin vieraita ja kukaan ei tullut.

Just vappuna mietin, että et olispa kiva lähteä käymään jossain, kunnes totesin, et ei vaan oo ketään kenen kanssa mennä. Se just kun eletään sitä pikkulapsiarkea ja kaikilla on omat kuvionsa, niin hirveän vaikea nähdä niitä ystäviä, joita on.