Hyvä olo

Täsmäase laajentuneisiin ihohuokosiin – tavallinen ”rikkaruoho” tekee ihmeitä kasvoille!

Ann-Marie Hagman, eli Amppu, on vetänyt luonnonkosmetiikkakursseja jo yli 10 vuoden ajan. Hän kertoo, että kiinnostus luonnonmukaisiin ja itsetehtyihin tuotteisiin on kasvanut tänä aikana huimasti. Hagman uskoo, että syynä on se, että ihmiset haluavat tietää, mitä ihollensa laittavat. Hän näyttää videolla, miten loihdit kosmetiikkatuotteita kotikonstein ja esittelee rikkakasveja, joilla on yllättäviä käyttötarkoituksia!

