Tämä testi voi paljastaa narsistin – uskallatko kokeilla?

Narsismille on ominaista

huomion- ja ihailunhaku, ylimielisyys ja ekshibitionismi.

vallan ja johtajuuden tavoittelu.

tunne muiden yläpuolella olemisesta, dominoivuus ja omahyväisyys.

joissakin tapauksissa karismaattisuus, tuotteliaisuus ja inspiroivuus.

