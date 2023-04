Tavalliset suomalaiset kertovat, miten pääsivät eroon sokerikoukusta – ”En lopulta halunnut syödä makeisia lainkaan”

– Vihdoin olen päässyt tilanteeseen, etten ole millään dieetillä, kertoo onnistuneen elämänmuutoksen tehnyt ja liiasta sokerista luopunut viisikymppinen nainen.

Suklaata, jäätelöä, pullaa ja limsaa.

Liika sokeri on ongelma, jonka moni suomalainen haluaisi karsia ruokavaliostaan. Todella yleistä on kuitenkin tuntemus siitä, että on sokerikoukussa – miten siitä onnistuu pääsemään irti?

Kokosimme toimiviksi havaitut keinot, joilla muut ovat onnistuneet muuttamaan ruokavaliotaan vähäsokerisemmaksi ja terveellisemmäksi.

1. Korvaaminen hedelmillä

”Teen paljon bändikeikkaa, ja bussia ajaessa tuli vedettyä yleensä kilon irtokarkkisäkki reissussa. Sokerihumalassa ei ollut hyvä olla, joten vaihdoin karkit omenaan. Sen avulla pääsin irtokarkeista irti. Nykyään ostan niitä erittäin harvoin ja vältän muutenkin kauppojen karkkihyllyjä.” Mies, 60

”Olen kehitellyt erilaisia sokerittomia itse tehtyjä herkkuja esimerkiksi banaanista ja taateleista, sekä hunajaa käytän hieman. Näitä teen viikonloppuisin. Sokerilla herkuttelun olen sallinut itselleni lomilla ja jouluna. Nainen, 47

2. Kohtuukäyttäjäksi opettelu pienin askelin

”Koko ikäni olen pitänyt makeasta. Ajan myötä huomasin olevani sokerikoukussa. Viime keväänä tein yksinkertaisen päätöksen alkaa systemaattisesti vähentää selkeitä sokerin lähteitä. Tavoitteena oli yksi herkkuilta viikossa. En kieltänyt itseltäni ehdottomasti mitään, esimerkiksi synttäreillä sain syödä herkkuja. Tämä vapaa, asteittain etenevä tapani johti siihen, etten lopulta oikeasti halunnut syödä makeisia lainkaan ja muutkin sokeripitoiset tuotteet alkoivat tuntua epämiellyttäviltä.” Nainen, 56

Herkkuja ilman lisättyä sokeria voi valmistaa esimerkiksi banaanista.

”Olin sokerikoukussa. Vähän kerrallaan aloitin sokerin vähentämisen. Ensin sokeri pois kahvista, jota aamulla ja päivällä juon. Seuraavaksi vähemmän sokeria sisältävät jogurtit käyttöön, näihin lisäsin marjoja. Kookos myös hyvä vaihtoehto, jogurttina tai hiutaleina. Jos syö kaurapuuroa, kanelin lisääminen siihen antaa makeuden tuntua. Kun sokeria pikkuhiljaa vähentää, tottuu vähemmän sokeriseen. Makeat kakut, tortut ja keksit eivät enää maistukaan hyviltä. Makeaksi kahvileiväksi riittää tavallinen pulla. Karkkia ei enää osteta kuin joskus yksi pussi, ja sen nautiskelemme mieheni kanssa puoliksi. Ennen ostettiin jättipussit molemmille.” Nainen, 61

"Sokeri on minulle tosi koukuttavaa. Päätin, etten osta karkkia ja suklaata, ja niiden sijaan on yksi pieni herkkuhetki päivällä: päiväkahvilla syön pulla- tai kakkupalan. En siis kiellä kokonaan sokeria. Jogurtin syön maustamattomana mustikoilla ja lusikallisella mysliä. Olo on parempi ilman sokerihumalaa.” Vastaaja, 60

3. Täyspysähdys

”Sokeri kannattaa lopettaa kerralla kokonaan. Kun on kaksi viikkoa ilman sokeria, se alkaa maistua ällöttävälle eikä sitä enää halua. Lopetin sokerin kerralla – ja alkoholi kannattaa myös lopettaa kerralla, muuten ei onnistu. Tämä on kokemukseni.” Mies, 66

”Olen jo kolmatta kertaa aloittanut aina uudenvuodenlupauksena sokerittoman elämän. Kahtena edellisvuotena olin 100 päivää sokerittomana. Nyt aion olla ainakin 200 päivää tai ehkä enemmän. Olo on uskomaton! Ensimmäisenä huomioin, kuinka kasvojen iho muuttuu. Ei turvota, ja kaikki epäpuhtaudet katoavat. Ei myöskään tule väsymyspiikkejä päivän aikana, vaan energia on tasainen ja jaksaa tosi hyvin. Kolmantena vatsan toiminta: Ei turvota eikä ole ilmavaivoja tai mitään kipuja. Aiemmin kun olin sokerittomalla dieetillä, ajattelin usein, kuinka saan herkutella kaikkea ihanaa sitten kun se loppuu. Enää ei tee mieli mitään makeaa. Uskomatonta!” Nainen, 50

4. Sokerijuomien jättäminen

”Lopetin sokeria sisältävien limppareiden ja energiajuomien käyttämisen tammikuussa. Sitä ennen join niitä päivittäin. Pelkästään tällä muutoksella olen pudottanut tähän mennessä 5kg painoa. Kun olen muutaman kerran ottanut normaalin limun tai energiajuoman, se sokeri iskee kyllä ihan päin näköä aivan kuin jollakin riippuvaisella.” Mies, 26

5. Kuurin sijaan onnistunut elämäntapamuutos

”Otin käyttöön ruokapäiväkirjasivuston ja aloitin juoksukoulun. Pelkästään säännöllinen ruokailu ja proteiinipitoisempi ruokavalio aiheuttivat yllätyksen, kun makeita ei enää tehnyt mieli. Jälkiruoka silloin tällöin meni, mutta entiselle suklaan suurkuluttajalle jo yksi konvehti oli enemmän kuin tarpeeksi. Psyykkiset vaikutukset olivat myös huikeita, kun jaksoin paremmin enkä tukeutunut makeaan.” Nainen, 47

”Olin sokerihiiri, vähän ylipainoinen ja liian vähän liikkuva 56-vuotias nainen. Tammikuun puolivälissä päätin aloittaa aamuisin puolen tunnin sauvakävelylenkkeilyn, vähentää sokerin syöntiä ja säännöllistää ruokailut – mutta mitään ei mennyt kiellettyjen listalle. Muutos oli yllättävän helppo. Aamulenkki on todella ihana. Hedelmät ja marjat maistuvat välipaloina, kasvikset ja juurekset ruuan muodossa. Paino on pudonnut ja kunto kasvanut. Tämä ei ole mikään kuuri, vaan elämäntapa. Vihdoin olen päässyt tilanteeseen, etten ole laihdutuskuurilla enkä millään dieetillä.” Nainen, 56

”Tasainen ateriarytmi ja riittävät annokset. Nälkäinen ottaa namuja ja alkoholia herkemmin. Opeta jo lapsesi ymmärtämään, että nälkään ensin syödään ja herkku otetaan jälkiruoaksi.” Nainen, 61

– Kun ei syö päivittäin makeita, voi ihan hyvällä omallatunnolla herkutella juhlissa, kertoo sokeriherkkujen määrää kohtuullistanut nainen.

6. Hiilihydraattien laadun tarkastelu

”Kaava on hyvin yksinkertainen, ja olen todennut tämän monesti: Mitä vähemmän hiilareita syö, sitä vähemmän niitä tekee mieli. Itselläni herkkuhimot helpottavat heti, jos jaksan olla 3–4 vuorokautta ilman sokeria ja viljoja. Jos taas syön leipää ja pastaa ynnä muuta vastaavaa jatkuvasti arkiruokana, silloin on myös jatkuva sokerinhimo päällä.” Mies, 34

”Aloitin ketogeenisen ruokavalion, ja intressit sokeriin loppuivat siihen. Toisaalta, kun vaikka jouluna ja muina juhlapäivinä maistelee jotain suklaita, huomaa, että koukku tulee äkkiä takaisin ellei pidä varaansa.” Nainen, 79

”Sokeririippuvuudesta pääsin helposti eroon, kun lisäsin paprikoiden, porkkanoiden ja mahdollisimman kypsien tomaattien määrää aterioille ja välipaloiksi hedelmiä. Kahviin laitoin aluksi sakariinia, mutta sekin jäi 4–5 kuukauden sisään pois.” Nainen, 62

7. Iso muutos tavalliseen arkeen

”Viikon verran olin koulutuksessa, jossa sai ruokalasta kaikki päivän ateriat. Tekemistä oli aamusta iltaan, eikä iltaisin tullut lähdettyä mihinkään herkuttelemaan. Käytännössä viikko säännöllistä syömistä ilman jälkiruokia ja herkkuja teki sen, ettei makeaa tee enää mieli.” Mies, 32

”Olin suklaa-sokerikoukussa ja pääsin siitä eroon viime kesänä, kun lähdin ulkomaille 1,5 kuukaudeksi. Tullessani kotiin ei makeaa tehnyt enää mieli. Nyt minulla on herkuttelupäivä, jolloin ostan jotakin makeaa.” Nainen, 45

8. Nämäkin kikat toimivat

”Suklaan mielitekoon auttoi, kun kuvittelin sitä syödessäni, että se on vain voita, jossa on sokeria. Ei kovin ihanaa. Joskus tekee mieli napostella. Sitä varten olen ostanut kotiin pähkinöitä ja auringonkukansiemeniä. Ne ovat siihen tarkoitukseen ihan hyviä. Käden liike pussista suuhun on sama kuin irtokarkkien syömisessäkin. Kun ei syö päivittäin makeita, voi ihan hyvällä omallatunnolla herkutella juhlissa.” Nainen, 71

”Minulle etenkin suklaanhimo on erityisen viheliäinen ongelma. Toisinaan suklaan syönti liittyy tunteiden säätelyyn. Olen huomannut, että hyvä keino herkkujen syönnin vähentämiseksi on ostaa säästöön vain yksi pieni suklaapatukka kerrallaan. Toinen hyvä keino estää herkkujen syönti iltaisin on harjata hampaat aikaisin.” Vastaaja, 83

– Joillakin ihmisillä pieni määrä jälkiruokaa saattaa jopa johtaa painonlaskuun, koska se poistaa holtittoman makeansyömisen tarpeen, sanoi ravitsemusterapeutti Maare Kauppinen.

Kuinka paljon on liikaa?

Ravitsemussuosituksen mukaan lisätyn sokerin osuuden tulisi jäädä alle 10 prosenttiin kokonaisenergiasta. Käytännössä tämä tarkoittaa aikuisella noin 50:tä grammaa lisättyä sokeria.

Lisätyllä sokerilla tarkoitetaan kaikenlaisia sokereita ja sokerivalmisteita, joita käytetään sellaisenaan tai lisätään elintarvikkeisiin tai ruokaan valmistuksen yhteydessä.

Jos on makeiden herkkujen ystävä, enimmäissuositus tulee helposti täyteen. Esimerkiksi 100 grammassa irtokarkkeja on sokeria 60 grammaa, puolessa litrassa limsaa 35–50 grammaa.

Käytännössä liian sokerin syömisen voi havaita myös omassa voinnissaan: olo voi olla tukkoinen, turvonnut tai epämääräisen vetämätön, ja energiatasot ovat alhaalla.

– Tällaiset yleisoireet voivat johtua hyvin monista eri syistä, mutta aina voi ja kannattaa kokeilla, paraneeko olo terveellisillä ruokavalinnoilla ja tasaisella ateriarytmillä, kertoi aiemmassa jutussamme laillistettu ravitsemusterapeutti Maare Kauppinen Terveystalosta.

Kokonaan sokeria ei tarvitse karsia ruokavaliosta, sillä jos täysin kieltäytyy makeasta, sen syöminen todennäköisesti jossain vaiheessa ryöpsähtää hallinnasta.

Ravitsemusterapeutti sanoi, että pienet jälkiruoat aterian päälle voivat hyvin olla osa terveellistä syömistä.

– Joillakin ihmisillä pieni määrä jälkiruokaa saattaa jopa johtaa painonlaskuun, koska se poistaa holtittoman makeansyömisen tarpeen.