Emma Paasiranta joutui vain 19-vuotiaana velkahelvettiin, josta hän yritti selvitä ensin ihan väärillä keinoilla. Nyt edessä häämöttää hetki, jolloin hän saa luottotietonsa takaisin.

Kaikki sai alkunsa 200 eurosta.

Sellaisen pikavipin Emma Paasiranta ensin otti, sitten muutaman lisää, kunnes siirtyi vähitellen vielä suurempiin.

– Aloin ottaa isompia pikavippejä, jotta voisin maksaa aiemmat vippini korkoineen. Summat suurenivat 2 000 euroon, myöhemmin 6 000 euroon, Paasiranta kertaa.

Seinäjokelainen Paasiranta oli vain 19-vuotias, kun hän ajautui velkakierteeseen. Pikavipit tuntuivat aluksi helpolta tavalta saada vähän rahaa silloin, kun tili näytti tyhjää.

Kun korkojen paisuttamien velkojen paine alkoi konkretisoitua, Paasiranta teki kaikkensa saadakseen ne maksettua pois. Hän paiski kahta täyspäiväistä siivoustyöstä, ja kun se ei riittänyt, hän otti vielä päälle kolmannen keikkatyön, jota oli mahdollista tehdä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

– Tein pitkään jopa 20 tuntia vuorokaudessa töitä, mutta en pystynyt maksamaan vippejä.

Tässä tapauksessa kova työ ei kuitenkaan palkinnut tekijäänsä.

– Tuntui, että velkasumma ei pienentynyt sitten millään.

Kolmen työn paiskiminen yhtä aikaa kasvatti myös omanlaistaan velkaa, joka nakersi Paasirannan jaksamista. Vuoden päästä iskikin totaalinen uupumus. Hän soitti itkien äidilleen ja kertoi, millaiseen tilanteeseen oli oikein joutunut.

Se ei ollut helppo puhelu.

– Minua hävetti ihan järkyttävästi. Kukaan ihminen maailmassa ei tiennyt, että olen niin velkaantunut. Olin pitkään selittänyt pikavipeillä tekemiäni ostoksiani sillä, että olin tehnyt niin paljon töitä, Paasiranta kertoo.

” Yritin maksaa yhdistelylainaa ja kaikkia muita, mutta siitä ei vain tullut mitään. Rahat eivät riittäneet.

Äiti opasti ottamaan yhteyttä terveydenhoitoon uupumuksen vuoksi ja otti omiin nimiinsä 12 000 euron yhdistelylainan tyttärensä velkoihin. Äiti sanoi, että kaikki järjestyy kyllä.

Ja siltä aluksi näyttikin.

Paasiranta pääsi terapiaan, jossa hän kävi kahdesti viikossa. Uupumus ja taloudellinen niukkuus olivat nostaneet pintaan teini-iän käsittelemättömät traumat. Elämäntilanne oireili keskivaikeana masennuksena ja ahdistuneisuushäiriönä.

Pian selvisi, ettei yhdistelylaina kattanutkaan kaikkia velkoja. Henkisen paineen alla raha-asioitaan hoitanut Paasiranta ei ollut pysynyt kärryillä siitä, minne kaikkialle oli velkaa, sillä vippifirmat olivat jo myyneet hänen velkojaan eteenpäin.

– Yritin maksaa yhdistelylainaa ja kaikkia muita, mutta siitä ei vain tullut mitään. Rahat eivät riittäneet. Otin äidin takaamana lisää lainaa 20 000 euroa, mutta sekään ei riittänyt kaikkeen.

– Sitten luovutin ja aloin päästää velkoja ulosottoon.

Jossain vaiheessa luottotiedotkin menivät. Sen jälkeen rahatilkkutäkkiä ei voinut korjata enää yhdelläkään uudella lainalla. Paasivirrasta tuntui, että kaikki karkaa käsistä.

– Se oli ihan hirveä hetki. Olin ajatellut, että minun pitää tappaa itseni, kun en enää saa velkaa mistään. Kun se hetki sitten koitti, seisoin keskellä yötä junaradan vieressä itkien, mutta en pystynytkään hyppäämään, Paasiranta kuvailee.

Hän oli tuolloin vain 21-vuotias. Ensimmäisestä pikavipistä oli kulunut 2 vuotta.

Apua hätään Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia tai olet huolissasi läheisestäsi, Mieli.fi:n Kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 2525 0111. Voit myös kirjoittaa Tukinettiin. Nuorille suunnattu Sekasin-chat päivystää ma-pe klo 9-24 ja viikonloppuisin klo 15-24. Hengenvaarallisissa tilanteissa soita aina ensimmäisenä hätänumeroon 112.

Elämä jatkui, ja posti alkoi tuoda velkomushaasteita käräjäoikeudesta.

– En osannut vastata niihin, ja kaikki menivät roskiin. Käräjäoikeudessa ne menivät läpi yksipuolisina tuomioina.

Pahimmillaan Emma Paasirannalla oli ulosotossa 30 000 euroa ja sen lisäksi kaksi lainaa, jotka oli otettu yhdistelytarkoituksessa: 20 000 euron laina, jossa äiti oli takaajana ja 12 000 euron laina äidin nimissä.

Yhteensä 62 000 euroa.

– Omista velkavaikeuksistaan kannattaa puhua, sanoo 25-vuotias Emma Paasiranta.

Paasiranta sinnit­teli. Hänen palkkansa ulos­mitattiin säännöl­lisesti ja jäljelle jääneistä rahoista hän lyhensi lainojaan yhteensä 340 euroa kuukau­dessa.

– Häpesin valta­van paljon tilan­netta, jossa olin. Kun joku kuuli asiasta, sain komment­teja, että olen itse ottanut lainat, joten itse ne on makset­tava. Ja niin ajattelin itsekin.

Syksyllä 2021, puolitoista vuotta ulosoton asiakkuuden alkamisesta, Paasiranta liittyi Facebookissa velallisten tukiryhmään. Siellä hänen huomionsa kiinnittyi ryhmän ylläpitäjän Mauri Häkkisen postaukseen perintäyhtiöstä, jonka nimi kuulosti tutulta. Postaus koski yrityksen kohtuuttomia korkoja ja sitä, että niihin voisi hakea kohtuullistamista.

– Se oli ensimmäinen kerta, kun kirjauduin ulosoton sivuille katsomaan velkoja­listaani. Kun tuttu nimi löytyi listasta, olin yhteydessä Mauriin ja kysyin, mitä pitää tehdä.

Paasiranta toimi ohjeiden mukaan ja lähetti saamansa yksipuoliset tuomiot Häkkiselle, joka lähetti ne edelleen oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi takaisinsaantia varten.

– Parin viikon päästä Mauri soitti, että asia oli selvinnyt. Minulla oli ollut tuolle yhtiölle koroista velkaa vielä 3 000 euroa, mutta nyt ne oli mitätöity niin, että jäljellä oli vain pääoma, eli se, mitä olin oikeasti ottanut lainaa. Se oli iso juttu!

Helmikuussa 2022 Häkkinen kirjoitti ryhmään toisesta perintäyhtiöstä, jonka kanssa Paasirannallakin oli korkeakorkoinen pikalaina. Paasiranta toimi jälleen ryhmästä saamiensa ohjeiden mukaan.

” Yhtiö ei ollut kirjannut kaikkia maksusuorituksiani. Oli yllätys, että niinkin voi käydä.

– Pyysin tästäkin käräjätuomion ja luottosopimuksen. Selvitin vuosien takaisilta tiliotteiltani, kuinka paljon olin maksanut lainaa ennen ulosottoon menemistä. Huomasin muun muassa, että yhtiö ei ollut kirjannut kaikkia maksusuorituksiani. Oli yllätys, että niinkin voi käydä.

Tapauksen oikeuskäsittely on vielä kesken.

– Tämän jälkeen aloin selvittää ulosotossa olevia velkoja. Eräälle yhtiölle olin omien laskelmieni mukaan velkaa vielä 1 000 euroa ja ehdotin heille, että maksaisin sen seuraavana palkkapäivänäni. Se ei käynyt, koska heidän näkemyksensä mukaan olin heille velkaa 2 500 euroa.

Jo rutiinilla Paasiranta oli yhteydessä Häkkiseen ja hänen kauttaan lakiasiaintoimisto Kim Hakalaan.

– Kahden viikon päästä Mauri soitti, että annahan tilinumero: saat 800 euroa takaisin. Siitä tuli ihan mielettömän hyvä mieli! Ymmärsin, että ahdinkoni ei ollutkaan pelkästään omaa syytäni, vaan taustalla olivat myös perintäyhtiöiden jopa 300 prosentin korot ja lainojen myymiset edestakaisin.

Tähän mennessä Paasiranta on saanut pudotettua velkasummaansa oman arvionsa mukaan lähes 10 000 eurolla pelkästään käräjäoikeuden uudelleenkäsittelyillä. Tällä hetkellä käsittelyssä on muun muassa 6 000 euron velka, jonka alkuperäinen lainasumma oli 2 000 euroa. Loput velasta ovat korkoa ja käsittelykuluja.

– Todennäköisesti siitäkin jää maksettavaksi pääoma, mutta korot ja kulut tulevat takaisin, Paasiranta arvelee.

Paasirannan omaehtoinen velkojen käsittely on saanut vauhtia ja motivaatiota ihanista tyttäristä. Vanhempi on vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen ja nuorempi kahdeksan kuukautta.

– Viime joulukuussa meillä hajosi auto, pyykkikone ja astianpesukone yksi toisensa jälkeen. Koska kaikki minun rahani menevät velkoihin ja elämme pelkästään avopuolisoni palkalla, talous meni todella tiukille.

Niukkaa joulua odotellessa Paasiranta osallistui paikallisen yksityisen henkilön järjestämään kinkkuarvontaan Facebookissa.

– Kerroin siellä tilanteestamme, ja eräs seinäjokinen henkilö halusi lahjoittaa meille 100 euron lahjakortin ruokakauppaan. Se oli joulun pelastus!

” Lauteilla tein uudenvuodenlupauksen, että tänä vuonna teen kaikkeni, että saan velat hoidettua.

Joulu avasi silmät.

– Uutena vuotena istuimme mieheni kanssa saunassa, lasten jo nukkuessa. Sanoin, että nyt on pakko vaihtaa suuntaa, että en halua lapsillemme tällaista lapsuutta kuin nyt on ollut. Lauteilla tein uudenvuodenlupauksen, että tänä vuonna teen kaikkeni, että saan velat hoidettua.

Jo tammikuussa hän sai maksettua viimeisen erän äitinsä nimissä olleesta järjestelylainasta. Paasiranta on pannut kaikki työnteosta saamansa rahat velkojen maksuun.

Nyt ulosoton velkavuoresta on jäljellä enää 12 000 euroa ja isommasta järjestelylainasta saman verran. Se tuntuu vähältä verrattuna alkuperäiseen.

Emma Paasiranta on saanut paljon apua velallisille suunnatusta sosiaalisen median ryhmästä.

– Olen saanut purettua velkaani takaisin­saanneilla ja kovalla työllä. Olen melkein joka päivä selvit­tänyt jotain, ja pyytänyt jo makset­tujenkin velkojen koron kohtuul­listamista jälki­käteen tilanteissa, joissa esi­merkiksi 2 000 euron velka onkin maksanut 4 000 euroa.

Ulosotossa jäljellä olevista 12 000 eurostakin on toden­näköisesti lähdössä vielä isoja siivuja.

– Siitä summasta yksi tonni on jo käytännössä sovittu pois erään velkojan kanssa niin, että jäljelle jää vain pääoma. Juuri tänään selvittelin yhtä lainaa, jonka kanssa käy todennäköisesti samalla tavalla. Kyseisen luottosopimuksen korko oli 326,35 prosenttia.

Mikäli vielä nyt oikeuskäsittelyssä olevasta 6 000 euron velasta putoaa 4 000, Paasirannalla on maksettavaa enää noin 7 000 euroa.

– Veronpalautuksia tulee syksyllä 1 300 euroa. Ne menevät suoraan ulosottoon.

Ulosotossa on myös sairaalalaskuja perintäkuluineen. Niihin Paasiranta on yrittänyt hakea niin toimeentulotukea, harkinnanvaraista tukea kuin huojennustakin, mutta ei ole saanut. Tilanne on saanut Paasirannan siirtämään esimerkiksi hammaslääkärikäyntejä hamaan tulevaisuuteen.

” Velkaisena ei tunnu olevan oikeutta terveydenhuoltoon ilman, että saa lisää velkaa.

– Velkaisena ei tunnu olevan oikeutta terveydenhuoltoon ilman, että saa lisää velkaa.

Paasirannan laskujen mukaan tällä menolla hän saa kaikki ulosottovelkansa maksettua seuraavien 6–12 kuukauden aikana. Joulukuussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä hän saa luottotietonsa takaisin kuukauden kuluttua viimeisen erän maksamisesta.

Se, ettei maksuhäiriömerkintöjen poistumista tarvitse enää odottaa paria kolmea vuotta, on Paasirannalle jo tässä vaiheessa valtava helpotus.

– Luottotietojen palautuminen heti on minusta kohtuullista. Kun on ollut vuosia velkahelvetissä, monikaan ei siihen halua enää uudestaan. On tarpeeksi iso nöyryytys, että elämä on jo rajoittunut vuosiksi.

– Kun saan luottotiedot takaisin, ensimmäisenä tulen todennäköisesti kilpailuttamaan puhelinoperaattorini ja saan viimein ottaa lapsille vakuutukset, Paasiranta suunnittelee.

” Kun saan luottotiedot takaisin, ensimmäisenä tulen todennäköisesti kilpailuttamaan puhelinoperaattorini ja saan viimein ottaa lapsille vakuutukset.

Ja jos hyvin menee, ensi vuonna voisi olla jälleen auton hankinnan aika.

– Sain esikoiselle päiväkotipaikkatarjouksen 15 kilometrin päästä, mutta en voinut ottaa sitä vastaan, kun ei ole autoa eikä pyörää, Paasiranta harmittelee.

– Muuten en ota enää muuta velkaa kuin asuntolainan.

Velkakierteen kääntäminen on nostanut Paasirannassa uutta voimaa.

– Olen ylpeä siitä, että näin nuoreksi ihmiseksi olen oppinut, etteivät asiat olekaan niin mustavalkoisia. Siitä kuuluu iso kiitos Velallisten tuki -ryhmälle, josta olen kaiken oppinut ja jonka ylläpitäjästä Maurista on tullut kuin ystävä. Olemme puhuneet tunteja puhelimessa ja nauraneet paljon, niin omille veloillemme ja kokemuksillemme kuin elämälle ylipäätään.

Se, että on itse saanut apua, on herättänyt Paasirannassa auttajan.

– Monelle olen sanonut, että omista velkavaikeuksistaan kannattaa puhua. Niille on hyvin todennäköisesti jotain tehtävissä ja jotain saattaa saada takaisinkin päin. Että kannattaa tutkia ja selvittää, se kyllä maksaa itsensä takaisin.

Lue lisää: Luottotiedoton Vilma, 27, pöyristyi vuokranantajan kommentista – ”Se oli ihan absurdia”

Lue lisää: 18-vuotiaiden Mikin ja Aliisan syöksykierre kohautti tv:ssä – tuhoisiin elämäntapoihin uponneet tytöt kertovat, miten elämä on muuttunut muutamassa kuukaudessa

Lue lisää: Tanja kertoi musertavat uutiset ”enkelivauvasta” – seuraavalla kerralla mies huomasi raskaustestissä jotain outoa