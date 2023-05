Takana huonosti nukuttu yö? Aloita aamusi näin, ja saat ensi yönä kunnon unet

Mikä neuvoksi, kun uni tulee vasta aamuyöllä ja kello herättää kahdeksalta? Tai jos herää aamuyöllä eikä uni enää palaa? Uniongelmiin erikoistunut lääkäri vastaa.

Valtaosa ihmisistä nukkuu paremmin kevät- ja kesäaikaan kuin syksyllä ja talvella. Syynä tähän on se, että valoisat ja pitkät päivät sekä aurinkoinen sää innostavat liikkumaan, osallistumaan ja tapaamaan muita ihmisiä.

Uniongelmien hoitoon perehtynyt Terveystalon yleislääkäri Eevert Partinen kertoo unipaineen kasvavan ja unen laadun paranevan, kun aktiivisuus ja sosiaalisuus elämässä keväisin lisääntyvät. Hän kuitenkin muistuttaa, että osa ihmisistä nukkuu kevään tullen entistä vähemmän ja huonommin.

– Herkkäunisille ja iltavirkuille päivien pidentyminen ja valoisat illat ovat myrkkyä siinä mielessä, että kun sisäisen kellon pitäisi ohjata yöpuulle, käykin niin, että kroppa on eri mieltä kellon kanssa ja haluaa valvoa. Unet jäävät lyhyiksi, kun aamulla on herättävä töihin.

Sairauslomat huonon unen takia ovat yleistyneet

Kela tiedotti vastikään, että unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot ovat nelinkertaistuneet vuodesta 2010 vuoteen 2022. Varsinkin 35–54-vuotiaat naiset kärsivät unihäiriöistä.

– Työssäkäyvistä jopa 50 prosenttia on väsyneitä, mikä on järisyttävän suuri osuus. Sen takia on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mihin väsymys liittyy, eli nukutaanko liian vähän vai huonolaatuisesti?

Paremman yöunen eteen kannattaa nähdä vaivaa, sillä pitkäkestoinen unettomuus kasvattaa monien sairauksien ja tapaturmien riskiä, heikentää toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua.

– Väsyneenä mennään nollat taulussa ja tehdään huolimattomuusvirheitä. Kun joku kysyy jotain, vastauksen antaminen kestää kauan, sillä tieto siirtyy käsittelymuistiin hitaasti, Partinen kuvailee väsyneen ihmisen toimintaa.

– Kun katsotaan unen vaikutusta kokonaisterveyteen, nukkuminen on niitä harvoja asioita, jotka vaikuttavat niin kattavasti ja kokonaisvaltaisesti terveyteen.

Erityyppiset unihäiriöt, uniapnea ja univaje linkittyvät esimerkiksi sokeritasapainon heikkenemiseen, kolesterolin, verensokerin ja stressihormonin nousuun ja muistisairauksiin. Univaje vaikuttaa myös kasvuhormonin eritykseen ja lihaskasvuun, samoin vastustuskykyyn, mikä tarkoittaa, että sairastumisriski vaikkapa flunssaan kasvaa.

Univajeen sieto on ihmisillä erilainen

Partinen kertoo itsekin välillä kärsivänsä univajeesta.

– Olen huomannut, että jos olen nukkunut huonosti, olen ärtyisämpi, enkä siedä stressiä kuten normaalisti. Tulee myös alavireisyyttä. Pienetkin vastoinkäymiset tuntuvat suurilta, eivätkä yleensä iloa ja nautintoa tuovat asiat tunnu siltä kuin pitäisi.

Univajeen sieto on eri ihmisillä erilainen: osa pystyy sinnittelemään pitkiä aikoja valveilla, toiset taas huomaavat vaikutukset nopeasti.

– Kolmas ryhmä ovat ruuhkavuosia elävät ihmiset, jotka pakon sanelemina joutuvat vähentämään unen määrää. Siitä tulee tapa, johon ei osaa edes kiinnittää huomiota. Vasta kun tulee isoja elämänmuutoksia ja alkaa nukkua enemmän, huomaa aiemman tahmeuden johtuneenkin unettomuudesta tai univajeesta.

Jos nukkuu oman unentarpeensa verran, eli yleisimmin 7–9 tuntia yössä, vireyden ja toimintakyvyn pitäisi pysyä hyvänä koko seuraavan päivän ajan.

Partinen kannustaa ”mittaamaan” omaa unentarvetta loman aikana. Se selviää nukkumalla: Jos nukahtaa kello 23 ja herää ilman herätyskelloa kello 7, unentarve on 8 tuntia.

”Vain harvalla älylaitteella pääsee edes lähelle totuutta”

Moni tutkailee nukkumistaan älykellon näytöltä. Partinen kuitenkin muistuttaa älylaitteiden aliarvioivan niitä, joilla unentarve on vähäisempi. Vastaavasti ne yliarvioivat niitä, jotka tarvitsevat unta enemmän.

– Jos unentarve on 7 tuntia, laite voi sanoa 7 tunnin yöunista, että unta on tullut liian vähän, tai jos unentarve on 9–10 tuntia ja nukkuu 8 tuntia, laite saattaa ilmoittaa tuloksen olevan täydellinen.

– Itse käyttäisin älylaitetta siten, että seuraisin miten erilaiset elämässä tehtävät muutokset, kuten vaikka liikunnan lisääminen vaikuttaa älylaitteen antamiin tuloksiin. Tosin REM-, syvän- ja kevyen unen määrä voi heitellä paljon laitteesta riippuen, ja vain harvalla laitteella pääsee edes lähelle totuutta.

Huonolaatuisen unen taustalla voi olla monia erilaisia syitä. Jos tuntuu, että pitkistä yöunista huolimatta vireys on poissa, kyse voi olla esimerkiksi uniapneasta. Uniapneapotilailla unen laatu ja vireystaso paranevat Partisen mukaan jo muutamassa viikossa ylipainehoidon aloituksen jälkeen.

Arviolta kymmenes unettomuuspotilaista kärsii paradoksaalisesta unettomuudesta, eli unen kokemisen häiriöstä.

– Uneton potilas yliarvioi nukahtamisviiveensä ja aliarvioi unensa keston, jolloin tulee kokemus, että on nukkunut vain muutaman tunnin tai ei ollenkaan. Silti hänen päiväaikainen vireystilansa on hyvä. Lääkinnällisillä laitteilla sitten huomataan, että potilas nukkuu enemmän kuin mikä on oma arvio.

Näin luot unipainetta

Unipaineen luominen, eli unen tarpeen kasvattaminen alkaa jo aamulla. Kaikki mitä tehdään aamun, päivän ja illan aikana, vaikuttaa todella paljon siihen, miten hyvin seuraavana yönä nukuttaa.

Kaikki aktiivisuus kasvattaa unen tarvetta.

1. Liiku säännöllisesti

Säännöllinen liikunta on luonteva keino parantaa unta, sillä se helpottaa nukahtamista ja parantaa unen laatua. Liikunta hyödyttää myös vuorotyöläisten unensaantia.

Erityisesti reippaan, sydämen sykettä nopeuttavan ja hikoilua aiheuttavan liikunnan on todettu auttavan unettomuuteen. Liikkua kannattaa ainakin kolmesti viikossa. Liikunta kannattaa ajoittaa aamuun, loppuiltapäivään tai alkuiltaan.

Liian myöhäinen, juuri ennen nukkumaanmenoa tehtävä kova fyysinen harjoittelu kuitenkin voi vaikuttaa uneen ja vaikeuttaa nukahtamista.

2. Herää aina samaan aikaan

On tärkeää herätä joka päivä samaan aikaan. Kun myös menet nukkumaan suurin piirtein samoihin aikoihin, rytmi pysyy ja iltaisin alkaa nukuttaa oikeaan aikaan.

Viikonloppuisin rytmi ei mene sekaisin, vaikka yhtenä iltana tulisikin valvottua pidempään ja seuraavana aamuna vastaavasti nukuttua. Kahta peräkkäistä iltaa ei kuitenkaan kannata valvoa.

3. Pimennä huone 2 tuntia ennen nukkumaanmenoa

Kirkasvalolampusta saa aamuisin apua pimeänä vuodenaikana. Keväällä toimitaan päinvastoin, eli sammutellaan lamput ja vedetään pimennysverhot ikkunan eteen noin kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Melatoniinin eritys alkaa jo hyvissä ajoin varhaisillasta, eli jo muutama tunti ennen nukkumaanmenoa. Jos illalla on liian valoisaa, aivojen käpyrauhanen ei ala tuottaa melatoniinia.

Aivot eivät erota älylaitteesta tulevaa sinivaloa auringonpaisteesta.

4. Sulje älylaitteet hyvissä ajoin

Älylaitteet kannattaa sulkea hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa, sillä aivot eivät erota älylaitteesta tulevaa sinivaloa auringonpaisteesta eikä käpyrauhanen ala tuottaa nukkumiseen tuudittavaa melatoniinia.

Varmista, että älylaite säätää kirkkautta. Voit asettaa älylaitteeseen ilta-aikaisen, automaattisen sinivalon estäjän.

Älylaite toimii myös päinvastoin: Virkistyt tehokkaasti, kun säädät näytön mahdollisimman kirkkaaksi aamulla.

5. Pidä makuuhuone viileänä

Unen kannalta paras lämpötila on 18–20 astetta. Kesällä jos makuuhuoneessa lämpötila nousee yli 24 asteen, uni muuttuu levottomasti. Kannattaakin hyvissä ajoin vaihtaa kevyempään täkkiin ja säätää lämmöt pienemmälle.

6. Vähennä alkoholin käyttöä

Vaikka tuntuu, että yömyssy ennen nukkumaanmenoa rentouttaa ja helpottaa nukahtamista, todellisuudessa se heikentää unen laatua ja häiritsee unen palauttavaa vaikutusta. Runsas alkoholin käyttö on yleinen unettomuuden ja huonounisuuden syy.

7. Jos kuorsaat, hanki apua

Kuorsaus voi huonontaa unen laatua. Painon pudottaminen tai kyljellä nukkuminen voi auttaa.

Kuorsaus voi olla myös merkki uniapneasta. Jos epäilet uniapneaa, kannattaa ehdottomasti hakeutua tutkimuksiin.

8. Valvominen silloin tällöin ei ole vaarallista

Unen laatuun ja määrään ei kannata kiinnittää liikaa huomiota, jos unen kanssa ei ole suurempia ongelmia. Elämään kuuluu myös se, että välillä nukutaan huonosti.

Jos siis uniongelmia ja valvottuja öitä tulee vain joskus, tilanteesta ei tarvitse olla huolissaan. Mutta jos kyse on pidempikestoisesta unettomuudesta tai vaikeammasta uni-valverytmistä, perusasiat kannattaa laittaa kuntoon.