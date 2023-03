Tässä testissä saavat paljon pisteitä ne, joilla on psykopaatin piirteitä – uskallatko kokeilla?

– Normaalit ihmiset saavat yleensä aika vähän pisteitä, persoonallisuuspsykologian dosentti kertoo Ilta-Sanomien julkaisemasta, tutkijoiden kehittämästä psykopatiatestistä.

Ruotsalaiseen vanhainkotiin ei tänä päivänä pääse töihin, jos on pienintäkään taipumusta psykopatiaan, väittää Lundin yliopiston persoonallisuuspsykologian dosentti Petri Kajonius. Hän on tuonut ruotsalaisten hoitokotien rekrytointiin työkalun, jolla hakijoiden joukosta voidaan seuloa pois ihmiset, joilla on erityisen paljon psykopatian, narsismin ja machiavellismin piirteitä.

– Viimeisenä seitsemänä vuonna ei ole täytynyt erottaa yhtäkään työntekijää. Ruotsalaisten hoivakotien ilmapiiri on nykyään todella mukava ja ihmiset ovat epäitsekkäitä, Kajonius kuvailee.

Kajonius aloitti tutkijan uransa tutkimalla persoonallisuuden niin sanottua pimeää kolminaisuutta: narsismia, psykopatiaa ja machiavellismia. Hänen mukaansa pimeitä, negatiivisina pidettyjä piirteitä on meissä kaikissa: toisissa enemmän kuin toisissa.

– Jokaista ihmistä voidaan arvioida näiden piirteiden mukaan. Normaalit ihmiset saavat yleensä aika vähän pisteitä esimerkiksi psykopatiasta, Kajonius huomauttaa.

Alla voit tehdä persoonallisuuspsykologian tutkijoiden Delroy L. Paulhusin ja Dan Jonesin kehittämän testin, joka kertoo, kuinka paljon psykopatian piirteitä sinussa on.

Psykopatia on luonnehäiriö. Jos tämä piirre on vahva, ihminen on sydämetön ja välinpitämätön. Psykopaatit ovat usein manipuloivia ja impulsiivisia. He eivät juuri tunne empatiaa muita kohtaan, eivätkä pode syyllisyyttä.

Kajonius arvioi, että koko väestöstä 1–2 prosenttia on psykopaatteja.

Vankiloissa heitä on yliedustus: jopa 20–30 prosenttia kaikista vangeista saattaa olla psykopaatteja. Kajoniuksen mukaan jopa 30–40 vangeista voi olla psykopaatteja.

Tutkija Petri Kajoniuksen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin synkkää persoonaa hallitsevat machiavellismi ja psykopatia. Putin kuvattuna Kaliningradissa lokakuussa 2019.

Tutkimusten mukaan pimeän kolminaisuuden piirteet ovat yleisiä juuri autoritäärisillä johtajilla. Kajonius korostaa, että hänen arvionsa ovat yksittäisten henkilöiden kohdalla puhdasta spekulaatiota.

Hän ei ole psykiatri, eikä tee kliinisiä diagnooseja, vaan arvioi tunnettuja johtajia heidän julkisten esiintymistensä ja tutkimustiedon valossa. Hänen arvionsa mukaan esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putinin synkkää persoonaa hallitsevat machiavellismi ja psykopatia.

Siitä kertoo se, että Putinille hänen henkilökohtaiset tavoitteensa Venäjän tulevaisuuden suhteen ovat paljon tärkeämpiä kuin Venäjän kansa.

– Se kertoo psykopatiasta, että pyrkii tavoitteisiinsa seurauksista välittämättä. Mielestäni narsismi ei ole Putinissa kovin vahva ominaisuus. Hän tavoittelee jotain itseään suurempaa ja siinä machiavellismi ja psykopatia tulevat mukaan kuvioihin. Spekulatiivisesti ajatellen Putin on täydellinen psykopaatti, Kajonius sanoo.

Lundin yliopiston persoonallisuuspsykologian dosentti Petri Kajonius aloitti tutkijan uransa tutkimalla persoonallisuuden niin sanottua pimeää kolminaisuutta: narsismia, psykopatiaa ja machiavellismia.

Psykologisilla testeillä pystytään tehokkaasti seulomaan psykopatian piirteitä. Siitä syystä Kajonius uskaltaa väittää, ettei ruotsalaisessa vanhainkodissa voisi tapahtua vastaavanlaista henkirikosten sarjaa kuin Suomessa vuosia sitten, jolloin myrkkyhoitajaksi nimetty apuhoitaja Aino Nykopp myrkytti iäkkäitä uhrejaan kuoliaaksi rauhoittavilla lääkkeillä. Suomen ainoan tunnetun naissarjamurhaajan käsiin kuoli viisi vanhusta. Mielentilatutkimuksen mukaan Nykopp oli poikkeuksellisen kyvykäs manipuloimaan muita näennäisen ystävällisellä ja miellyttävällä käytöksellään.

– Kuulostaa psykopatialta, kommentoi Kajonius järkyttyneenä myrkkyhoitajan tapausta.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 13.10.2022.