Urologit ottivat kantaa peniksen kokoon – mihin ryhmään kuulut?

”Grower” vai ”shower”? Tämä peniksen kokoon liittyvä ilmiö on nyt saanut tieteellisen määritelmän.

Termillä grower eli ”kasvaja” viitataan arkikielessä penikseen, jonka koko suurenee huomattavasti erektiossa verrattuna lepotilaan. Shower eli ”näyttäjä” taas viittaa sellaiseen penikseen, jonka koko ei kiihottuneena kovin merkittävästi suurene.

Ilmiötä ovat selvittäneet kolmen espanjalaissairaalan urologit, jotka tekivät ultraäänitutkimukset 225 miehen peniksille sekä lepotilassa että erektiossa. Tutkimuksen tuloksista kertoi Euroopan urologiyhdistys (European Association of Urology, EAU).

Tulosten tarkastelun jälkeen tutkijat päätyivät siihen, että ”kasvajana” voidaan pitää niitä miehiä, joiden penis suurenee lepotilasta erektioon yli 56 prosenttia. ”Näyttäjänä” taas voidaan pitää niitä, joiden penis kasvaa alle 31 prosenttia.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että suurin osa miehistä osuu näiden kahden kategorian välimaastoon: ”kasvajia” oli 24 prosenttia tutkittavista ja ”näyttäjiä” 25 prosenttia.

Peniksen kasvulla ei havaittu olevan yhteyttä ikään, painoon, tupakointiin tai sairastavuuteen.

Sen yhteyden tutkijat havaitsivat, että ”näyttäjien” penikset olivat keskimäärin lepotilassa pidempiä (11,3 cm) kuin ”kasvajien” (8,8 cm).

”Tämä on yleinen huolenaihe”

Mitä merkitystä ilmiöllä sitten on?

Tutkimusta johtanut madridilainen urologi Manuel Alonso-Isa kertoo toivoneensa, että tutkimuksessa löydettäisiin tekijöitä, jotka ennustavat mihin kategoriaan mies kuuluu. Asialla on merkitystä, jos penistä joudutaan operoimaan kirurgisesti.

– On tärkeää pystyä ennakoimaan, onko potilas ”kasvaja” tai ”näyttäjä”, sillä useimmiten näemme potilaan peniksen lepotilassa. Jos koko erektiossa kasvaa merkittävästi, se saattaa tarkoittaa, että tarvitaan erilaista kirurgiaa verrattuna penikseen, jonka koko ei kasva paljon, Alonso-Isa toteaa urologiyhdistyksen tiedotteessa.

” Painopisteenä tulisi olla kaikenlaisten penisten kokojen normalisointi.

Yhdistyksen puolesta asiaa kommentoi myös belgialainen urologi, professori Maarten Albersen. Hän sanoo, että riippumatta ilmiön lääketieteellisestä merkityksestä, se on asia, joka usein painaa miesten mieltä.

– Tämä on potilaiden yleinen huolenaihe, ja painopisteenä tulisi olla kaikenlaisten penisten kokojen – lähtötilanteessa tai erektiossa – normalisointi.

Tutkimuksesta kertoi ensin Iltalehti.

Nuoret uskaltavat puhua kokoon liittyvistä epävarmuuksista

Urologi Lauri Flöjt Pihlajalinnasta kertoi aiemmassa jutussamme, että miesten epävarmuudet seksiin ja omaan kehoon liittyen ovat olleet pitkään tabu, josta ei välttämättä puhuta edes parisuhteessa.

– Keski-ikäiset ja vanhemmat potilaat kiertelevät ja välttelevät aihetta jopa urologin vastaanotolla. Huomaan kuitenkin, että nuoret miehet ovat nykyään avoimempia, ja kertovat ilahduttavasti puhuvansa penikseen liittyvistä epävarmuuksista ja ongelmista puolisonsa kanssa. Tässä on selvä sukupolviero.

Flöjtillä oli viesti kaikille peniksen kokoaan stressaaville:

– Peniksen koko on vain ihmisen biologinen ja anatominen ominaisuus, johon ei voi itse vaikuttaa. Se mihin taas voi, on seksissä tärkeämpää. Keskity rakentamaan tervettä suhdetta oman kumppanin kanssa, ja muista, että seksiin vaikuttavat monet muut asiat kuin koko. Oma keho täytyy hyväksyä sellaisena kuin se on.

” Koko ei yleensä ole seksissä tärkein tekijä vaan se kuuluisa ”miten sitä käyttää”.

Usein syy siihen, miksi oman peniksen kokoon ei olla tyytyväisiä, juontaa juurensa viihdeteollisuudesta ja etenkin pornosta – missä keskivertomittaisia peniksiä ei juuri näy.

Aiemman tutkimuksen mukaan heterosuhteissa kuitenkin miehet ovat usein tyytymättömämpiä kokoonsa kuin heidän kumppaninsa. Saman on vastaanotollaan havainnut myös Flöjt.

– Sanotaan, että koko ei yleensä ole seksissä tärkein tekijä vaan se kuuluisa ”miten sitä käyttää”. Anatomisesti nainen voi saada orgasmin myös kumppanin kanssa, jolla on pieni penis. Tämä on monelle miehelle helpottava tieto.