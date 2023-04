Christinan mielestä elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin työ. Kun hän kertoi siitä somessa, hän sai valtavan palauteryöpyn.

Christina, 31, koki olevansa työkyvytön, mutta lääkäri ei päästänyt häntä eläkkeelle. Jälkikäteen hän on siitä kiitollinen. Nyt hän kertoo, miltä tuntuu pudota pois työelämästä 24-vuotiaana – ja yrittää päästä sinne takaisin.

Pääsisikö teille töihin?

Vajaat kymmenen vuotta sitten Christina oli vastavalmistunut merkonomi ja haki töitä perinteisellä menetelmällä. Hän käveli sisään liikkeisiin ja kysyi rohkeasti.

Hän oli juuri irtisanoutunut työstä, jossa ei maksettu työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Uusi työpaikka löytyi nopeasti. Hänelle luvattiin ensin työkokeilujakso. Sen ei pitänyt kestää kauaa.

Christinan mukaan ”työkokeilu” kesti lopulta noin puoli vuotta. Jaksoa pidennettiin aina kuukausi kerrallaan, vaikka hän kertoo paiskineensa töitä täydet tunnit kuin tavallinen työntekijä.

Kun varsinaisen työn piti vihdoin alkaa, alkoivat suulliset varoitukset.

Christinan mielestä työelämässä pitäisi huomioida nykyistä paremmin se, että ihmiset ovat erilaisia. Hän on saanut ikäviä kommentteja esimerkiksi nenäkorustaan.

– Sanottiin, että hoidan asiakaspalvelutilanteet väärin. Huomautuksia tuli useita, ja olin ihan paniikissa.

Ammattiliitosta sanottiin, että varoitukset pitäisi tehdä kirjallisina. Sellaisina hän ne lopulta myös sai.

– Lopuksi sain kuulla, että työn tekemiseni on kuin kakku, jonka sisällä on torakka.

Siihen loppui Christinan työura.

Hän oli 24-vuotias.

Lue lisää: Hugo, 22, meni lukiolaisena innoissaan töihin, mutta siitä seurasi pitkä piina – ”Mikään rahamäärä ei korvaa sitä, että pää pysyy kasassa”

Vähän aikaa sitten Christina jäi kommenttivyöryn alle.

Yksi Tiktok-videolla lausuttu mielipide sai ihmiset hermostumaan ja syytämään solvauksia, joita hän ei osannut odottaa.

” Elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin työ.

Häntä haukuttiin lusmuksi ja elämäntapatyöttömäksi. Hänen väitettiin loisivan yhteiskunnan varoilla.

Mitä hän videolla tarkalleen siis sanoi?

– Elämässä on tärkeämpiäkin asioita kuin työ.

Jos työssä käyvä henkilö sanoo näin, muut nyökkäilevät hyväksyvästi.

Jos työtön sanoo saman, reaktio on täysin toinen.

Christina on ollut työttömänä nyt reilut seitsemän vuotta. Työkokeilun päättänyt murskapalaute upposi syvälle. Hänestä tuntui, että se määritteli hänet ihmisenä.

– Kun työtäni arvosteltiin, tuntui kuin minua itseäni olisi arvosteltu.

Kokematon nuori jäi ajatustensa kanssa yksin. Hän ei tuohon aikaan vielä tiennyt neuropsykologisista haasteistaan. Sittemmin Christinalla on todettu adhd, ja hän jonottaa myös autismitutkimuksiin.

Lue lisää: Mia, 26, ei käy töissä ja nukkuu päivät – ”Kukaan ei ota haaveitani todesta”

Pian työkokeilun päättymisen jälkeen Christina alkoi odottaa lasta. Hänestä tuli yksinhuoltajaäiti.

Vauvavuoden aikana unettomuus, ja masennusoireet pahenivat. Työelämään palaaminen ei enää käynyt edes mielessä. Elämästä meni rytmi sekaisin.

Pahimpina hetkinä Christinasta tuntui, ettei hänestä enää koskaan ole työhön. 30-vuotiaana hän kysyikin lääkäriltä mahdollisuudesta jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työkyvyttömyyseläke Vuonna 2022 työeläkejärjestelmästä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 17 900 henkilöä. Vuonna 2021 heitä oli 17 500. Yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, jotka olivat taustalla 34 prosentilla eläkkeelle siirtyneistä. Toiseksi suurin syy olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Näitä oli 32 prosentilla eläkkeelle siirtyneistä. Vuonna 2022 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 54 prosenttia oli naisia ja 46 prosenttia miehiä. Naisista 36 prosenttia siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriöiden perusteella. Miehillä vastaava luku oli 27 prosenttia. Lähde: Eläketurvakeskus

Lääkäri oli eri mieltä. Hän rohkaisi potilaan palaamaan kuntouttavaan työtoimintaan. Christina on käynyt siellä nyt pari vuotta muutaman kerran viikossa.

Työtoiminnassa ei keskitytä tehokkuuteen tai tuloksen tekemiseen. Christina opettelee siellä arjen rutiineja ja luo musiikkia. Hän käy nykyään myös psykoterapiassa.

– Olen saanut toipua rauhassa, eikä ole kiire mihinkään. Se on tuntunut valtavan hyvältä.

Viimeisten seitsemän vuoden ajan Christinan elämän keskiössä ei ole ollut palkkatyö, vaan oma ja lapsen terveys.

Hän on harjoitellut syömään terveellisesti ja nukkumaan tarpeeksi. Hän on harjoitellut pesemään hampaita säännöllisesti ja pitämään huolen itsestään ja lapsestaan.

– Sitä ei kuitenkaan yhteiskunnassa arvosteta tai pidetä työnä.

Tästä hän halusi puhua myös Tiktok-videollaan. Videon julkaiseminen ja sitä seurannut palaute sai hänet miettimään, olisiko hän sittenkin jo työkykyinen. Asiat alkoivat vyöryä eteenpäin.

– Jos videon kommentoijatkin arvioivat olemukseni sellaiseksi, että voisin olla, ehkä se on totta.

– Mietin, olenko hieman laitostunut tähän työttömyyteen. Työelämä tuntuu niin kaukaiselta, etten ymmärtänyt, että ihmiset loukkaantuvat, jos joku elää tukien varassa.

” Siitä olen onnellinen, että elän tällaisessa maassa, jossa on mahdollisuuksia parantaa itseään rauhassa ja saada apua.

Hän soitti äidilleen, joka työskentelee opinto-ohjaajana.

– Kerroin, että olen ajatellut, että lähtisin opiskelemaan avoimeen yliopistoon psykologiaa.

Äiti oli niin innoissaan, että katsoi hänelle heti paikat valmiiksi ja laittoi vielä viestiä perään: hyvä!

Tätä hän oli odottanut.

Nykyään Christina näkee itsensä työelämässä väliinputoajana. Hän ei usko, että kahdeksasta neljään työpäivät ikinä sopivat hänelle. Neuropsykologisten haasteiden vuoksi ne kuormittavat liikaa.

– Jos sanon suoraan, sellainen kuulostaa kidutukselta. Jos aivoni kuormittuvat liikaa, koko ilta menee siinä, että pitää levätä.

Mutta ei hän haluaisi ryhtyä nuoreksi eläkeläiseksikään, kuten monelle ikätoverille nykyään käy.

Lue lisää: Henna valmistui lukiosta ja yritti tehdä itsestään "täydellisen" – 38-vuotiaana hän jäi eläkkeelle

Christinan unelmien työpaikka olisi sellainen, jossa voisi olla oma itsensä. Hän on pohtinut, miten psykologian ja musiikin voisi yhdistää. Ne ovat tuoneet hänelle itselleen niin paljon voimavaroja arkeen.

– En enää lähtisi töihin sellaiseen paikkaan, missä en voisi olla oma itseni. Esimerkiksi lävistyksistä tai persoonaan kuuluvista asioista ei tulisi työpaikalla huomautella.

Sitäkin hän on kohdannut.

– Nenärengastani osoitettiin ja sanottiin, että tulet huomenna töihin ilman tuota. Se tuntui alistavalta. Lävistyksillä ja tatuoinneilla voi olla tärkeä identiteettiä ja persoonaa rakentava merkitys.

” Ihminen myy itsensä halvalla, jos koko ajan pitää olla parempi ja todistella jotain.

Työympäristön pitäisi myös olla tarpeeksi rauhallinen. Esimerkiksi kirkkaat loisteputkivalot tuntuvat epämukavilta. Hän ei pidä myöskään työelämän kilpailullisuudesta.

– Ihminen myy itsensä halvalla, jos koko ajan pitää olla parempi ja todistella jotain.

– Toivoisin, että työnantajat voisivat kouluttautua ja opiskella lisää neurokirjon asioista. Yhteiskunnassa on paljon erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita.

Tulevaisuuden vaihtoehtona hän on pohtinut myös yrittäjyyttä, sillä hän ei usko, että työelämä on vielä muuttunut tarpeeksi.

– En kuitenkaan sulje pois sitä vaihtoehtoa, että voisin työskennellä työpaikassa, jossa otetaan jokaisen työpanos huomioon positiivisella tavalla, kannustetaan ja arvostetaan työntekijöitä.

Nykyään Christina on kiitollinen siitä, ettei hän päässyt työkyvyttömyyseläkkeelle, vaan lääkäri ohjasi hänet kuntouttavaan työtoimintaan.

Kun ajatukset työelämästä ovat kirkastuneet, Christina on huomannut, että työkyvyttömyyseläkkeelle jääminen olisi voinut viedä hänet huonoille raiteille. Se olisi voinut rapauttaa toimintakyvyn kokonaan.

Hän on kiitollinen, että lääkäri ohjasi hänet kuntouttavaan työtoimintaan. Se on auttanut kiinni arkeen ja rutiineihin.

– Eläkkeelle jääminen olisi pahimmillaan voinut madaltaa omanarvontuntoani ja uskoani työkykyyni.

Aktiivinen arki tukee myös mielenterveyttä.

– Siksi haluaisin korostaa, että työttömiä ei pidä syyllistää. Ihminen, joka pelkästään makaa kotona, ei voi voida hyvin. Tekeminen tuo terveyttä ja seesteisyyttä elämään.

Tiktok-videon julkaisun jälkeen hän huomasi, miten vaikea aihe työttömyys edelleen on. Hän arvelee, että moni työtön ei halua puhua asioistaan, koska häpeää tai kokee riittämättömyyden tunteita.

– Jokainen voi omakohtaisesti miettiä, miltä tuntuisi, jos elämässä ei olisi mitään sisältöä.

” Ihminen, joka pelkästään makaa kotona, ei voi voida hyvin.

Vaikka työ on tärkeää, Christinan arvoasteikossa se ei nouse koskaan ensimmäiseksi. Ihmisten vihaiset kommentit saivat hänet miettimään, miksi moni uhraa jopa terveytensä työn vuoksi.

Hän sai kommentteja, joissa ihmiset kertoivat, miten he painavat hiki hatussa töitä, miten heidän päänsä tai selkänsä on jatkuvasti kipeä, mutta silti he jatkavat töitä. Juuri nämä ihmiset vaikuttivat kaikkein katkerimmilta, kun hän kertoi elämässään olevan tärkeämpiä asioita kuin työ.

– Sitten on niitä, jotka odottavat vain tulevaa eläkettä tai elävät oravanpyörässä ja unohtavat terveyden ylläpitämisen, kaiken hauskuuden ja luovuuden.

Rahaa on mahdoton sivuuttaa, kun puhutaan työstä. Christina sanoo, että työttömänä on oppinut, miten vähällä voi tulla toimeen.

Äitinä hän ei kestä ajatusta, että hänen lapsensa ei saisi tarpeeksi ravintoa. Siksi hän on joutunut välillä pyytämään täydentävää toimeentulotukea. Se on nostanut pintaan pettymyksen ja häpeän tunteita.

Christina on huomannut ärsyttävänsä erityisesti tietynlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat uhranneet kaiken työlle ja kärsivät sen takia jopa jatkuvista kivuista, mutta eivät silti hellitä tahtia.

Toimeentulotuen määristä Christina ei kuitenkaan halua valittaa. Jos hän eläisi yksin, niillä tulisi hänen mukaansa riittävän hyvin toimeen. Mitään isompia hankintoja ei kuitenkaan voi tehdä.

– Minulle raha ei ole tärkeää. Olen tuonut sitä esiin myös huumorin kautta Tiktok-videoilla. Siitäkin moni on pahoittanut mielensä.

Christina sanoo ymmärtävänsä, että jotkut raivostuvat, kun toiset elävät tuilla ja toiset tekevät töitä. Hän toivoisi, että ihmiset kuitenkin näkisivät erilaisten elämäntilanteiden taakse: toisilla on enemmän voimavaroja työntekoon kuin toisilla, ja nämä voimavarat voivat vaihdella elämän varrella. Hän itsekin toivoo voivansa vielä joskus olla veronmaksajana tukemassa niitä, joilla on haasteita.

– Siitä olen onnellinen, että elän tällaisessa maassa, jossa on mahdollisuuksia parantaa itseään rauhassa ja saada apua.