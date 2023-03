Rikala itse pukeutuu lateksiin erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Kuvan punamusta mekko on Rikalan suunnittelema ja valmistama.

Tiina Rikala tunnetaan Suomessa naisena, joka loihtii katseenvangitsijan niin arkeen kuin juhlaan, punaiselle matolle tai seksibileisiin. – Eräs asiakkaani halusi pukeutua häissään lateksista valmistettuun morsiuspukuun.

Ihoa nuoleva pinta. Natiseva ääni ja hento, kuminen tuoksu.

Vaatesuunnittelija Tiina Rikalan asiakkaat perustelevat kiinnostustaan lateksiin erityisesti materiaalin visuaalisuudella, tuntumalla ja tuoksulla.

– Stereotypia siitä, että lateksi sopisi vain makuuhuoneeseen, kinkyjuhliin tai dominan ylle, elää yhä vahvana. Todellisuudessa lateksi on hyvin monikäyttöinen materiaali ja oiva tyylillinen valinta niin arkeen kuin muodollisiin juhliin.

Tiina Rikala on suunnitellut vaatteita ja asusteita lateksista 15 vuoden ajan.

Lateksista on mahdollista tehdä jopa uima-asuja. Yksi Rikalan suunnittelemista lateksisista uima-asuista on esillä seinälle kiinnitetyn mallinuken yllä. Lateksia on myös hopeinen avaruusolion pää, joka koristaa henkarilla roikkuvan mustan paidan etupuolta.

Rikala opiskeli vaatetusmuotoilijaksi ammattikorkeakoulussa ja suoritti opintoihin sisältyvän työharjoittelun liikkeessä, joka oli erikoistunut gootti-, rock-, ja underground-tyylisiin vaatteisiin. Liikkeessä myytiin hetken aikaa muualla tehtyjä lateksivaatteita, kunnes sen omistaja päätti aloittaa oman tuotannon.

Ennen harjoittelua Rikalalla ei ollut lateksista minkäänlaista kokemusta. Työn lomassa materiaali tuli kuitenkin nopeasti tutuksi, ja samalla hän myös löysin innon pukeutua lateksiin itse.

Sittemmin liike lopetti toimintansa. Sen asiakaskunta jäi Rikalalle perinnöksi. Hänellä on ollut lateksivaatteisiin erikoistunut yritys Latex by Tiina Rikala vuodesta 2012 alkaen.

Rikala on myös yksi Tampereella sijaitsevan vintagevaateliike Helga-Neidin omistajista. Tasapainottelu kahden yrityksen välillä vaatii tarkkaa aikataulutusta. Tällä hetkellä Rikala ehtii valmistaa noin yhden lateksivaatteen viikossa.

Rikalan asiakaskunta koostuu tasavertaisesti naisista ja miehistä. Asiakkaiden ikä vaihtelee noin 20–60 vuoden välillä.

Osa asiakkaista viehättyy lateksista lähinnä visuaalisesti. Lateksi on heidän mielestään esteettisesti kaunis materiaali, johon on silloin tällöin mukava pukeutua. Joillakin asiakkailla taas suhtautuminen on fetisistinen. Tällöin puhutaan lateksifetissistä. Henkilö, jolla on lateksifetissi, saa lateksin tuntumasta, tuoksusta ja ulkonäöstä erityistä mielihyvän tunnetta.

Suhtautumisen ei välttämättä tarvitse olla seksuaalinen, vaikka kyseessä olisi fetissi. Fetissi on yleinen määritelmä voimakkaalle kiinnostukselle, joka kohdistuu esimerkiksi tiettyyn materiaaliin, vaatekappaleeseen tai esineeseen.

Rikalalta tilataan vaatteita monenlaisiin käyttötarkoituksiin: bileisiin, muodollisiin tilaisuuksiin, esiintymisasuiksi, arkivaatteiksi ja kotiasuiksi.

– Asiakaskuntani on moninainen. Asiakkainani on niin dominana työskenteleviä kuin sellaisia, jotka haluavat maustaa arkipukeutumistaan lateksisilla vaatteilla.

Vuosien varrella lateksi on saanut Rikalan käsissä mielikuvituksellisia muotoja. Eniten häneltä tilataan erilaisia mekkoja.

– Eräs asiakkaani halusi pukeutua häissään lateksista valmistettuun morsiuspukuun. Tein haaveista totta ja noin kolmen päivän uurastuksen jälkeen mekko oli kasassa. Hääpuku rakentui korsettimaisesta yläosasta ja merenneitohelmasta. Helmasta kuului kävellessä varmasti hieno, nahkea kahina.

Rikalan suunnittelemaan mekkoon kuuluu röyhemallinen ”lisäosa”. Röyhelöisen osan voi kiinnittää useilla eri tavoilla, jolloin mekon tyyli muuntuu monenlaiseksi. Kiinnittämällä sen kaulan ympärille, tulee siitä hieno poolomallinen kauluri.

Rikala on valmistanut lateksista myös muun muassa frakin, puvuntakin kanssa käytettäviä liivejä, kaularusetteja sekä lateksisen version Etelä-Pohjanmaan kansallispuvusta.

Mekkojen ohella catsuitit ovat varsin kysyttyjä. Catsuit tarkoittaa useimmiten lateksista valmistettua kiiltäväpintaista ja ihonmyötäistä kokovartaloasua.

Catsuitteja sekä muunlaisia ”fetissivaatteita” asiakkaat tilaavat niin juhla- kuin arkikäyttöön. Lateksinen asu sopii erinomaisesti ylle esimerkiksi kinkyjuhliin ja teknobileisiin.

Kaiken muun ohella Rikalalla on kokemusta rooliasuista. Hän on suunnitellut muun muassa pinkin sisäkön asun ja lateksisen armeijapuvun.

Rikala suunnittelee aina kerran vuodessa niin sanotun inspiraatiomalliston. Mallisto on ollut tapana esitellä TAFF:ssa, eli Tampere Fetish Factory -tapahtumassa. Mallisto esitellään tapahtumassa muotinäytöksen muodossa, ja tapahtuman lomassa kuvatut asukuvat Rikala jakaa sometileillään. Sosiaalinen media on hänelle tärkein alusta asiakkaiden tavoittamisen kannalta.

– Useimmat asiakkaistani ovat löytäneet minut joko Instagramin tai kinky- ja BDSM-yhdistysten kautta. Minulla on myös yritysprofiili yhdellä kinkysivustolla.

Lateksi kiillotetaan kiiltäväksi erityisellä kiillotusaineella tai silikonipohjaisella liukuvoiteella. Ilman kiillotusvaihetta lateksi on täysin mattapintaista. Pukeutumisvaiheessa myös vaatteen sisäpinnalle levitetään joko liukuvoidetta tai talkkia, jotta materiaali luistaa iholla ja pukeminen on helppoa.

Vuosittaista mallistoa lukuun ottamatta Rikala suunnittelee vaatteita lähinnä mittatilauksena asiakkaiden henkilökohtaisten toiveiden pohjalta.

– Vaate syntyy useimmiten yhteistyössä asiakkaan kanssa. Asiakkaalla on jonkinlainen visio siitä, millaisesta lopputuloksesta hän haaveilee, ja sitten minä toteutan ajatusten pohjalta valmiin vaatteen.

Rikala tapaa asiakkaat aina kasvotusten, jotta saa otettua mitat tarkalleen oikein. Lateksivaatteissa, kuten kaikissa vaatteissa ylipäätään, istuvuus on olennaista.

– Esimerkiksi catsuitin tulee istua täydellisesti ja olla ihoa nuoleva, joten valmistusprosessi vaatii tarkkaa työtä. Saumojen on tärkeä osua kohdilleen juuri eikä melkein.

Rikala itse käyttää suunnittelemissaan vaatteissaan vain luonnosta saatavaa lateksia, eli luonnonkumia. Lateksia on mahdollista valmistaa myös keinotekoisesti, mutta vaateteollisuudessa käytetään lähinnä vain luonnonkumia.

Lateksin käyttötarkoitukset maailmalla ovat moninaiset. Se on perinteinen raaka-aine esimerkiksi kondomeissa, jumppakuminauhoissa, autonrenkaissa ja ilmapalloissa.

Lateksia on pitkään käytetty myös elokuvateollisuudessa erikoistehostemaskeerauksissa. Lateksista on mahdollista valmistaa esimerkiksi tekonenä tai -korva. Nykyisin silikoni on kuitenkin materiaalina pitkälti korvannut lateksin käytön maskeerauksissa ainakin Hollywood-tasolla.

Vaatteissa käyttämänsä lateksikankaat Rikala tilaa isobritannialaiselta yritykseltä. Isossa-Britanniassa on Rikalan mukaan useampi laadukas valmistaja, jotka tuottavat myös kauniita kuvioituja lateksisia kankaita.

– Lateksi on materiaalina sellainen, että siitä näkee heti, jos homma on hoidettu puolikädellä.

Laadukas lateksi myös tuoksuu miedommalta kuin halvempi. Joillekin lateksi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihoärsytystä. Laadukas lateksi on valmistettu niin, että se olisi mahdollisimman turvallista kaikille käyttäjille.

Rikala valmistaa aina toisinaan vaatteita ja asusteita lateksin lisäksi myös PVC:stä. Hänen mukaansa on sitkeä harhaluulo, että kaikki kiiltäväpintaiset materiaalit olisivat lateksia. Materiaalien välillä on kuitenkin iso ero. Lateksi on kumia ja PVC muovia.

Lateksi ei myöskään ole kangasta, vaan se vastaa kumihanskan olemusta. Kaikki muut kiiltävät materiaalit, kuten PVC, on kangaspohjalle tehtyjä pinnoitteita.

– Aina toisinaan törmää esimerkiksi uutisiin tai somesisältöihin, joissa puidaan jonkun julkkiksen lateksisia asuja. Kuvia katsomalla voi kuitenkin vaatteen saumojen tai materiaalin pinnan perusteella nähdä selvästi, että kyseessä on PVC tai jokin muu kiiltävä materiaali eikä lateksi.

Neulanpistoja Rikala ei suunnittelemiinsa vaatteisiin missään työvaiheessa tee. Lateksivaatteissa kiinnitystapa on useimmiten hieman epäperinteisempi kuin monen muun materiaalin kohdalla. Rikala käyttää saumojen yhdistämiseen liimaa, joka pohjautuu nestemäiseen kumipuun maitiaisnesteeseen. Kyseessä on sama raaka-aine, johon lateksi materiaalina pohjautuu.

Lateksivaatteita on mahdollista valmistaa myös muotteihin valamalla. Muottien avulla valmistetaan esimerkiksi hanskoja.

Rikalan mielestä lateksi on mainio tyylillinen valinta myös muodollisempiin juhliin.

Mitä tulee materiaalien kestävyyteen, on lateksi materiaalina melko pitkäikäinen.

– Hyvin huollettuna lateksista valmistettu mekko säilyy käyttökelpoisena jopa 15 vuotta. Toisin on PVC:n kohdalla. PVC haurastuu usein nopeammin.

Lateksin venyvyydessä on selvät etunsa.

– Lateksinen hame päällä ei tarvitse pyllistäessä pelätä, että sauma repeää persauksen kohdalta, Rikala naurahtaa.

Toisaalta, jos lateksia pingottaa aivan äärimmilleen, hajoaa se samalla tavalla kuin äärimmilleen täyteen puhallettu ilmapallo. Oikein mitoitettu lateksivaate on kuitenkin varsin kestävä.

Ikuinen ei kuitenkaan lateksinkaan elinkaari. Kun lateksinen vaate on elinkaarensa lopussa, alkaa se pikkuhiljaa pehmetä tai murentua. Samanlaiseen ilmiöön on saattanut törmätä kuminauhoissa, joita käytetään esimerkiksi vaatteiden resoreissa. Luonnonmateriaalina lateksi maatuu täysin.

Lateksi on mahdollista kuvioida erilaisilla menetelmillä. Kuvassa näkyvän lateksin leopardikuvioinnin Rikala on maalannut siveltimellä mustaksi värjätyn kumipuun maitiaisnesteen avulla.

Oikeanlainen huolto ja säilytys on erityisen tärkeää lateksivaatteiden kohdalla.

Käytön jälkeen vaate laitetaan kädenlämpöiseen veteen ja veden sekaan tarvittaessa muutama tippa saippuaa tai lateksin pesuainetta.

Vaatetta nostellaan ja käännellään hellästi pesuvedessä ja sen jälkeen kuivataan hyvin. Lateksivaate pestään aina käsin, koska pesukoneessa saumat saattavat repeytyä.

Materiaali ei kestä pitkäaikaista suoraa auringonvaloa, joten lateksista valmistettuja vaatteita tulee säilyttää pimeässä muovipussiin pakattuna, kun vaatteet eivät ole käytössä.

Rikala itse pukeutuu lateksiin lähinnä erilaisiin juhlatilaisuuksiin. Hän tykkää erityisesti yhdistää lateksia muihin materiaaleihin ja näin luoda kontrastia asukokonaisuuteen.

– Esimerkiksi puuvillainen kauluspaita ja lateksinen kynähame on hieno yhdistelmä. Tai sitten vaikka rento villapaita ja sen kanssa lateksiset legginsit.

Kuvan shortsimallinen alaosa on saanut inspiraationsa Liisa ihmemaassa -elokuvassa esiintyvän raidallisen kissan ulkonäöstä.

Rikala pohtii, että ihmiset ovat nykyään rohkeampia kokeilemaan erilaisia tyylillisiä ratkaisuja verrattuna vuosien takaiseen. Samaten feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä yhdistellään liukuvasti keskenään.

– On ihanaa, kun minua lähestytään persoonallisilla ideoilla. Muoti on parhaimmillaan mitä hienoin itseilmaisun keino.

Kansainvälisellä mittapuulla mietittynä Lady Gaga on kuuluisimpia lateksipukeutujia. Gaga tuli tunnetuksi omaleimaisista asukokonaisuuksistaan, joihin useimmiten kuului ja kuuluu yhä edelleen kiiltävänä hohkaava lateksi.

Sittemmin lateksia on nähty myös muun muassa Katy Perryn, Christina Aguileran, Madonnan ja Kim Kardashianin yllä.

Samaten suuret muotitalot kuten Balenciaga, Saint Laurent ja Balmain ovat lanseeranneet viime vuosina lateksivaatemallistoja. Catwalkeille on marssitettu myös malleja BDSM-tamineet yllä. Balenciaga kohahdutti taannoin muotinäytöksellään, jossa malleilla oli fetissinaamiot kasvoillaan.

Fetisismistä vaikutteita saaneet tyyliratkaisut ja ylipäätään kiiltävät materiaalit pukeutumisen elementtinä näkyvät maailmalla koko ajan enemmän.

Suomessa lateksi on katukuvasta pitkälti poissa. Myöskään kotimaisten artistien yllä sitä ei oikeastaan lainkaan keikkalavoilla näe.

– Asia on itseasiassa korjaantumassa lähiaikoina, Rikala sanoo vihjailevaan sävyyn ja hymyilee.

Helsingissä asuva Juha pukeutuu lateksiin niin arjessa kuin juhlissa. Juha on ollut Tiina Rikalan asiakas siitä lähtien, kun Rikala perusti yrityksensä.

– Intouduin alun alkaen lateksista, koska se on visuaalisesti näyttävä materiaali, jolla saa kontrastia asuun kuin asuun, hän kertoo.

Juha on pukeutunut lateksiin jo 10 vuoden ajan. Kaikki Juhan lateksiasut ja asusteet on Rikalalta tilattuja.

Aina toisinaan Juha menee myös töihin lateksia yllään. Hän työskentelee yliopistolla. Päälle saattavat valikoitua esimerkiksi lateksiset housut, jotka hän yhdistää puuvillaisen kauluspaidan kanssa.

– En minä töihin astelisi catsuitiin pukeutuneena, vaan pidän hyvin neutraalin linjan. Toki jos on ammatiltaan vaikka domina, niin tällöin catsuit on mitä mainioin työasu, Juha täsmentää.

Tankotanssi on yksi Juhan rakkaista harrastuksista. Lateksi ja tankotanssi eivät kuitenkaan valitettavasti sovi yhteen – ainakaan silloin, jos lateksi on kiillotettu. Kiillotusaine tekee lateksin pinnasta liukkaan. Tangolla on mahdoton pysyä, jos vaatteen ja tangon väliltä puuttuu kitka.

Juha yhdistelee tyylissään feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä. Vaatekaapista löytyy niin lateksinen liivi ja frakki kuin kynähame.

Normaalissa arjessa hän harvemmin pukeutuu naisellisiin vaatteisiin tai meikkaa, mutta toisin on juhlatilaisuuksien kohdalla. Juha käy aina toisinaan teknobileissä.

– Kun on bileiden aika, vain mielikuvitus on rajana. Vedän ylle lateksia ja laitan jalkaan korkeat korot. Kokonaisuuden kruunaavat peruukki ja näyttävä meikki.

– Olin tässä taannoin Proteuksen jäähyväiskeikalla Kaapelitehtaalla. Ylläni oli lateksinen korsettiasu. Yli 10 ihmistä tuli kehumaan asuani. Se tuntui tosi kivalta.

Into laittautua juontaa juurensa Juhan tanssiharrastuksesta. Ala-asteikäisestä lähtien Juha on harrastanut tanssia eri muodoissa: balettia, streettiä ja nykyisin myös tankotanssia.

Kun balettikoulussa oli esityksen aika, tuli aina istahtaa maskeerattavaksi ennen lavalle nousua. Tanssiharrastuksen myötä Juha nauttii esiintymisestä, katseiden kohteena olosta ja ennen kaikkea pynttäytymisestä.

Hän harrastaa myös toisinaan valokuvamallina oloa. Kun on kuvausten aika, noudattaa hän samaa kaavaa kuin bileisiin mennessä.

– Silloin pynttäydytään ja kunnolla!

Juha on harrastanut balettia ala-asteikäisestä lähtien. Välillä hän yhdistää lateksia myös tutun, eli baletille ominaisen tyllihameen kanssa.

Lateksin pukemiseen on hyvä varata aikaa. Jos sen pukee kiireessä, saumat voivat revetä. Samaten kynnet kannattaa pitää lyhyinä, jos on lateksin kanssa tekemisissä. Pitkät tai terävät kynnet voivat pukeutumisvaiheessa aiheuttaa repeämiä.

– Jos on aikeissa pukeutua lateksiin, on hyvä, ettei bussi tai ratikka lähde tiettyyn aikaan. Tai jos lähtee, ei laittautumista kannata jättää viime tinkaan, Juha ohjeistaa.

Juhan kunnioitusta herättävän kokoisesta lateksivaatekaapista löytyy myös uima-asuja. Lateksista valmistettu uima-asu päällä voi pulahtaa huoletta kloori- ja meriveteenkin ainakin silloin, jos uintihetki ei kestä mahdottoman kauan.

Juha kannustaa rohkeasti kokeilemaan lateksia vaikka edes pienissä määrissä.

– Pitkän toppatakin alta vilahtavat lateksihousut olisivat aika freesi näky!