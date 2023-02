Nuppu Toivanen eli elämänsä parasta aikaa, kun verikokeet paljastivat syövän. Hän toipui jo kerran, kunnes sai taas huonoja uutisia. Nyt 20-vuotias nainen toivoo, että joku jossain olisi tehnyt sen pienen hyvän teon, joka saattaa pelastaa hänen henkensä.

Ei kai tämä nyt vain ole se korona, 18-vuotias Nuppu Toivanen mietti.

Elettiin joulukuuta 2020. Takana oli ihana mökkireissu uuden kaveriporukan kanssa. Kotona Jyväskylässä iski kova rinta- ja yläselkäkipu, joka ei mennyt yön aikana ohi. Kuumekin nousi. Se on Toivaselle hyvin harvinaista.

Aamulla äiti heitti tyttärensä päivystykseen matkalla töihin. Verikokeiden alustavat tulokset saisi nopeasti.

Kun lääkäri tuli Toivasen luo, hänen ilmeensä oli vakava. Miksi noin vakava? Toivanen huolestui.

Vakava ääni selitti, miten Toivasen valkosolujen viitearvot ovat epänormaalit. Lääkärillä oli vahva epäilys, että kyseessä on leukemia. Siis verisyöpä.

– Sekoitin hetkellisesti sanat leukemia ja anemia. Ajattelin siinä hetken, että okei, mulla on anemia. Sitten tajusin, mitä lääkäri oikeasti sanoi, Toivanen, nyt 20, muistelee.

Syöpä. Se sana iski kuin nyrkki. Kuinka hänellä, kuumetta ja vatsakipua lukuun ottamatta terveellä juuri 18-vuotta täyttäneellä naisella muka olisi syöpä?

Toivanen vietiin niiltä sijoiltaan ambulanssilla Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS).

– Valmistauduin henkisesti kaikkeen, mitä olisi voinut tulla, Toivanen sanoo.

– Siihenkin, että elinaikaa olisi jäljellä enää viikkoja tai vain päiviä.

Koko elämänsä ajan Toivasella oli ollut tapana varmistaa tiukan paikan tullen äidiltään, että järjestyyhän kaikki. Nyt äitikään ei voinut kuin toivoa.

Toivanen ummisti silmänsä sairaalan vuoteella. Uni ei ollut tullakseen.

Nuppu Toivanen nappasi itsestään kuvan 10.12.2020 sairaalassa Jyväskylässä. Tuolloin hänelle kerrottiin leukemiaepäilystä.

90 prosenttia Toivasen luuytimen soluista paljastui syöpäsoluiksi. Määrä on massiivinen, mutta se oli toissijaista. Lääkäreiden tuomio oli, että Toivanen voi parantua. Elämä muuttuisi radikaalisti, mutta ei ollut päättymässä.

– Se sai mut rauhoittumaan. Muistaakseni en enää itkenyt, en yksin enkä vanhempieni kanssa. Tuli syvä rauha.

Diagnoosin tarkka sanamuoto oli akuutti lymfaattinen leukemia, korkeariskinen sellainen. Hoitamattomana se voi johtaa kuolemaan vain viikkojen aikana.

Oli onni, että syöpä todettiin siinä vaiheessa, kun Toivanen voi kuumetta ja vatsakipua lukuun ottamatta hyvin. Silloin raskaita hoitoja jaksaa paremmin.

Ennuste oli hyvä.

Ensimmäisen hoitojakson aikana hyödynnettiin kaulaan asetettua katedria.

Ennen diagnoosia Nuppu Toivasen elämä oli pitkästä aikaa mallillaan. Vuotta aiemmin Toivasen paras ystävä oli muuttanut Ranskaan. Toivanen oli jäänyt aika yksin ja ahdistui. Lisäksi lukio stressasi.

Hiljalleen Toivanen tutustui samaa lukiota käyvään porukkaan ja pääsi siihen mukaan. Koronarajoitukset alkoivat, mutta Toivanen ei enää jäänyt yksin. Elämästä oli tulossa juuri sellaista kuin hän oli toivonut: oli ystäviä, poikaystävä, hyvät välit vanhempien ja koko perheen kanssa. Kuntosaliharrastuksessa tuli kehitystä. Hymyä ei tarvinnut vääntää kasvoille väkisin.

Toivanen ei ollut koskaan käynyt festareilla kavereiden kanssa, mutta sekin epäkohta oli tarkoitus korjata heti ensi kesänä.

Abivuoden syksyllä 2020 Toivanen osallistui ensimmäistä kertaa ylioppilaskokeisiin. Tuolloin hän kirjoitti yhteiskuntaopin. Lakkiaisia oli tarkoitus juhlia keväällä ja hakea sitten yhdessä poikaystävän kanssa poliisiammattikorkeakouluun.

Lähitulevaisuus oli suunniteltu valmiiksi. Niin Toivanen halusi asioiden olevan, sillä hän ahdistuu helposti nopeista ja yllättävistä muutoksista.

– Tuntui tosi pahalta, että just, kun olin alkanut löytää sellaisen elämän, jollaista halusin elää, niin piti luopua siitä kokonaan.

Tiedossa oli, että hoidot kestävät ainakin kaksi vuotta, jos syöpä ei uusiudu. Kirjoitukset siirtyisivät, ja festarit piti unohtaa.

Toivanen kertoo, että on aina ollut kova murehtija ja stressaaja. Hän on kokenut kärsivänsä hypokondriasta eli mielenterveyden häiriöstä, josta kärsivä luulee tai pelkää sairastavansa vakavaa sairautta, vaikka mitään syytä epäilyyn ei olisi.

– Tavallaan huvittaa, että mun kohdalle osui tällainen tässä vaiheessa elämää, hän sanoo ja naurahtaa.

Joulun 2020 Nuppu Toivanen vietti osastolla.

Leukemia Leukemia eli verisyöpä johtuu luuytimen valkosolujen esiasteiden muuttumisesta eli mutaatiosta pahanlaatuisiksi syöpäsoluiksi. Leukemiassa ei muodostu yksittäistä kasvainta kuten muissa syöpämuodoissa, vaan syöpäsoluja on kiertävässä veressä ja luuytimessä. Joskus syöpäsoluja kertyy imusolmukkeisiin ja muihin elimiin. Leukemiat jaetaan kahteen pääryhmään: akuutteihin ja kroonisiin leukemioihin. Akuutit leukemiat syntyvät melko nopeasti. Tavallisimmat oireet ovat väsymys, luukivut, verenvuodot ja sitkeät tulehdukset. Akuuttia leukemiaa esiintyy kaikenikäisillä, myös lapsilla. Akuutti leukemia todetaan Suomessa vuosittain noin 250–300 aikuisella. Krooniset leukemiat etenevät hitaasti, ja potilas voi olla pitkään oireeton, vaikka verikokeiden perusteella leukemia on jo havaittavissa. Krooninen leukemia ilmaantuu yleensä 40−70 vuoden iässä. Krooninen leukemia todetaan Suomessa vuosittain noin 250 aikuisella. Lähde: Terveyskirjasto

Romahtaminen oli lähellä.

Diagnoosin jälkeen Toivanen vietti kuukauden Kuopiossa sairaalan osastolla. Hoidot tehosivat äärimmäisen hyvin. Luuydinnäyte oli käytännössä puhdas, eli tauti oli siirtynyt remissioon. Lääketieteellisellä termillä tarkoitetaan taudin elpymisvaihetta.

Toivanen pääsi viikoksi kotiin, takaisin läheisten luo. Odotukset olivat kovat. Ei tarvitsisi vain makoilla yhdessä ja samassa huoneessa, vaan voisi käydä ulkoilmassa, yökylässä poikaystävän luona ja ehkä jopa nähdä kavereita − koronan suhteen piti tosin olla todella huolellinen, sillä Toivasen tilassa tauti voisi olla kohtalokas.

Kotona naista odotti kuitenkin pettymys, vaikka läheisiä oli toki ihana nähdä. Mutta juuri mitään hän ei jaksanut tehdä. Hoidot olivat vieneet voimat. Hiuksetkin alkoivat tippua.

Ensimmäisellä kotilomallaan tammikuussa 2021 Nuppu Toivanen oli väsynyt, mutta jaksoi lähteä ulos tapaamaan siskoa ja hänen lastaan.

Alkoi ajanjakso, jota Toivanen kuvailee koko sairastamisen vaikeimmaksi. Jopa luovuttaminen kävi mielessä.

– Ei sellaista elämää olisi jaksanut. En koskaan mennyt pitkälle niiden ajatusten suhteen, mutta mietin, että jaksaako tällaista, kun kroppa on uupunut, mieli on maassa ja on tosi ahdistunut. Tilanteet tuntuivat mahdottomilta.

Oli vaikeaa selata somea ja nähdä, kuinka ystävien elämät etenivät. Ilmassa oli katkeruutta. Kavereilta tuli tsemppiviestejä, mutta eivät ne fiilistä varsinaisesti nostattaneet.

Millaisista mahdottomilta tuntuneista tilanteista Toivanen puhuu?

Esimerkiksi siitä, kun kotiloman jälkeisellä hoitojaksolle hän kuumeili jatkuvasti. Erilaisia infektioita iski alinomaa.

Eräästä pistettävästä sytostaatista tuli jalkaan ihokuolio, jota hoidetaan edelleen, pari vuotta sen ilmestymisen jälkeen. Kuolio on oikean jalan sivureiden yläosassa. Tulehdus on rasvakudoksessa, mikä kielii siitä, ettei piikki ollut päässyt lihakseen saakka. Korvaava lääke taas aiheutti Toivaselle ammoniakkimyrkytyksen.

Nuppu Toivasen hiukset alkoivat lähteä ensimmäisen kotiloman aikana. Hiukset leikattiin keväällä 2021.

Selkäytimeen pistetystä sytostaatista seurasi pelottava halvausreaktio. Toivanen oli päässyt kotiin, kun oikea poski alkoi puutua ja vasen käsi muuttua tunnottomaksi. Päivystyksessä kehon koko vasen puoli alkoi halvaantua ja Toivanen menetti puhekyvyn. Niska ei jaksanut kannatella päätä.

Toivanen kiidätettiin pillit päällä Jyväskylästä Kuopioon. Kuopiossa hän ei voinut syödä, kun kaikki valui suusta ulos. Toivasen ymmärryksen mukaan kenelläkään Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkäreistä ei ollut kokemusta tällaisesta reaktiosta.

Kolmen päivän kuluttua Toivanen pystyi puhumaan jo lähes normaalisti. Hänen piti harjoitella kävelyä tukilaitteiden avulla. Osittainen halvaantuminen oli niin traumaattinen kokemus, ettei Toivanen voinut pitkään aikaan puhua siitä juuri kenellekään.

Hän päivitti blogiaan kirjoituksella, jonka otsikko oli paljonpuhuva: Leukemiahelvetti. Toivanen on jakanut kokemuksia sairaudesta myös Tiktok-tilillään.

Nuppu Toivanen otti keväällä 2021 kuvan itsestään hetkenä, jolloin hän tunsi sairastumisen jälkeen olleen eniten oma itsensä. Toivonen on jakanut kokemuksiaan sairaudesta Tiktok-tilillään.

Hiljalleen tunnelin päässä alkoi kuitenkin näkyä haaleasti kajahtavaa valoa. Valon sytytti Toivasen perhe, joka oli sataprosenttisesti tyttärensä tukena. Perhe ei halunnut jättää Toivasta yksin sairauden kanssa, vaan perheen äiti jättäytyi pois työelämästä voidakseen olla mahdollisimman paljon tämän kanssa. Äiti oli lähes joka päivä tyttärensä luona osastolla. Osasto oli Toivasen mukaan sairaalan ainoa, jossa vierailijoiden suhteen ei ollut selkeitä koronarajoituksia. Kaikilla piti toki olla maskit ja samanaikaisesti ei saanut olla liikaa ihmisiä.

– Olen etuoikeutettu, kun tällainen järjestely oli mahdollinen. Paha ja ahdistava olo kasvoivat aina, kun jouduin olemaan yksin, Toivanen sanoo.

Epäonni ei ollut kuitenkaan ohi. Osittaisen halvauksen, ammoniakkimyrkytyksen ja ihokuolion lisäksi Toivanen on joutunut kokemaan esimerkiksi verenmyrkytyksen ja kortisonihoitojen seurauksena hänen polviinsa ja lonkkiinsa on tullut luukuolioita.

– Ortopedi oli tuolloin ihmeissään, että miten pystyn edes kävelemään, Toivanen sanoo.

Lokakuussa 2021 tunnelin pää oli enää muutaman askelen päässä. Aktiiviset hoidot voitiin lopettaa ja siirtyä ylläpitohoitoihin. Osastolla ei tarvinnut enää viettää öitä.

Koko ajan oli toki olemassa riski, että syöpä uusiutuisi, mutta se ei huolettanut. Uutiset toisensa perään olivat nyt hyviä.

Koronariskin vuoksi elämä oli kuitenkin hyvin rajattua. Kun pikkuveli kävi lukiokavereidensa kanssa mökillä, hän vietti sen jälkeen kaksi viikkoa erillisrakennuksessa. Vasta negatiivisen koronatestin jälkeen hän sai taas kohdata siskonsa.

Toivanen kertoo, että on viimeisen reilun kahden vuoden aikana nähnyt korona- ja influenssariskin vuoksi alle kymmentä ihmistä sisätiloissa ilman maskia. Riskin vuoksi myös perheen ja poikaystävän − jonka kanssa Toivanen viime vuonna kihlautui − elämä on ollut hyvin rajoitettua, jopa tylsää. Se on tuntunut epäreilulta.

Virikettä elämään on tuonut Toivasen ja kihlatun kaksi kissaa, Voldemort ja Bellatrix.

Nuppu Toivasen terapiakissat Voldemort (vas.) ja Bellatrix. Molemmat ovat rodultaan burmia.

Syksyllä 2022 Toivanen suoritti loppuun kesken jääneet ylioppilaskirjoitukset. Kokeisiin Toivanen sai lisäaikaa pari tuntia per koe, sillä sytostaatit vaikuttavat muistiin ja yleiseen keskittymiskykyyn. Kokeet hän teki erillisessä tilassa, jossa kokeen valvojalla piti koko ajan kasvomaskia.

Vaikka edeltäneet pari vuotta olivat olleet pitkälti surua ja taistelua, Toivanen oli nyt ylioppilas. Se tuntui hienolta. Lakkiaiset vietettäisiin 3. joulukuuta 2022.

Viikkoa ennen juhlia lääkäri soitti, kuten oli sovittu. Toivanen odotti totuttua tietoa siitä, ettei syöpäsolujen määrä ole kasvanut. Ylläpitohoitojen viimeinen kerta häämötti reilun kuukauden päässä. Terve elämä, täältä tullaan!

Lääkärit sanat romauttivat pilvilinnat rytinällä alas. Luuytimen syöpäsolujen määrässä oli ensimmäisen kerran havaittu pientä nousua. Syöpä oli uusiutunut tai ainakin uusiutumassa.

Juhlafiilis oli muisto vain. Lääkäri totesi, että lakkiaiset kannattaa kyllä pitää nyt, sillä jos tauti uusii, ei tiedä milloin ne voisi järjestää seuraavan kerran.

Toivanen päätti ottaa neuvosta vaarin. Juhlat pidettiin. Hänestä oli tullut ylioppilas, ja hän halusi iloita siitä edes hetken.

Nuppu Toivasen perhe juhli Nupun ylioppilasjuhlia lauantaina 3. joulukuuta 2022.

Tulevana keväänä Toivasella on edessään hoitomuoto, jollaista ei aiemmin kokeiltu. Kyseinen hoitomuoto on korkean riskin taudissa varmin tapa parantua ilman taudin uusimista.

Keväällä Toivaselle tehdään kantasolusiirto, jossa hänen oma luuytimensä tuhotaan voimakkaalla säde- tai sytostaattihoidolla. Tilalle annetaan luovuttajan eli lähiomaisen tai sopivan vapaaehtoisen kantasoluja. Luovuttajalta saatu kantasolusiirre syrjäyttää potilaan alkuperäisen, syöpäsoluja tuottavan luuytimen ja tuhoaa jäljelle jääneet pahanlaatuiset solut.

Tai niin sen ainakin pitäisi tehdä.

– Lääkäri sanoi, että ennen tätä vaihtoehtoa haluttiin nähdä, toimivatko muut hoidot. Kantasolusiirtoon liittyy muita hoitoja suurempi kuolemanriski, Toivanen sanoo.

Toivasen käsityksen mukaan kaikki riippuu nyt siitä, millainen luovuttaja löydetään. Vanhemmat ovat aina puoliksi sopivia, joten he ovat yksi vaihtoehto. Sopivaa luovuttajaa etsitään myös penkomalla kantasolurekisteriä.

Toivanen toivoo − ei itsensä takia, vaan yleisesti − että kaikki kynnelle kykenevät liittyisivät Suomen Kantasolurekisteriin. Niin tekemällä voi pelastaa jonkun hengen.

Näin voit ryhtyä kantasolulahjoittajaksi Omia kantasolujaan voi päästä luovuttamaan liittymällä Suomen Kantasolurekisterin jäseneksi, jolloin kudostyyppitiedot kirjataan kansainväliseen tietokantaan. Kun vakavasti sairaalle potilaalle tarvitaan kantasolusiirre, etsitään kudostyypiltään sopivaa luovuttajaa tästä rekisteristä. Suurimmalle osalle rekisterin jäsenistä ei tule koskaan kutsua luovutukseen, mutta jokainen jäsen antaa mahdollisuuden elämään. Mitä enemmän rekisterissä on jäseniä, sitä useammalla potilaalla on mahdollisuus parantua. Vuosittain noin 30 suomalaista luovuttaa veren kantasoluja. Kaikki Kantasolurekisterin kautta järjestetyt luovutukset tehdään Meilahden sairaalassa Helsingissä. Luovuttajalle järjestetään tarvittaessa majoitus. Siirteen saava potilas voi olla hoidossa Suomessa tai ulkomailla. Kantasolurekisteri ja luovutuksesta vastaava siirtosairaala huolehtivat luovuttajan kattavasta vakuutusturvasta. Veren kantasolujen luovutuksesta ei makseta palkkiota. Kaikki luovutuksesta aiheutuvat välittömät kustannukset, kuten asumis- ja matkakustannukset sekä ansiomenetykset päätoimesta, korvataan. Lähde: Veripalvelu

Mitä identtisemmät luovuttajan ja vastaanottajan solut ovat, sitä epätodennäköisempää on, että vastaanottajan keho alkaa hylkiä soluja.

– Kuolemaan johtuvat tapaukset johtuvat yleensä käänteishyljinnästä, Toivanen sanoo.

Toivanen on toiveikas sen suhteen, että oikeanlainen luovuttaja löytyy ja hän paranee. Vähintään alitajuisesti hän pyrkii kuitenkin valmistamaan mieltään siihen, ettei näin välttämättä koskaan käy.

Kukaan ei voi sitä hänelle luvata.

Kuva otettu joulukuussa 2022 Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sen jälkeen, kun uudet hoidot aloitettiin syövän uusiuduttua.

Syövän uusiutumisesta on nyt pari kuukautta. Tulevan kantasolusiirron vuoksi Toivanen ei ainakaan vuoteen pysty elämään tavallista nuoren naisen elämää. Tänä vuonna hän ei pysty hakemaan korkeakouluun. Kesäfestaritkin jäänevät jälleen haaveeksi.

Harmittaa, mutta:

– Tää voi kuulostaa vähän hullulta, Toivanen aloittaa.

– Koen olevani onnellinen. Olen onnellinen kaikesta siitä, mitä elämä on viimeisen kahden vuoden aikana tarjonnut, hän jatkaa.

Sairaus on lähentänyt Toivasta entisestään perheeseensä. Hoitajat ovat sanoneet useampaan otteeseen, kuinka hienolta se tuntuu, kun Toivasen huoneesta kuuluu paljon naurua.

Toivanen kertoo huomanneensa, että vaikka sairaus on tuonut elämään paljon pahaa ja pitkäkestoisia haittavaikutuksia, hän on oppinut olemaan kiitollinen pienistä asioista. Sellaisista, jotka aiemmin tuntuivat itsestäänselvyyksiltä. Kuten se, että pystyi viettämään joulun kotona. Se oli iso juttu.

– Helpoiten selviää, kun hyväksyy asiat, jotka tulevat elämässä vastaan. Omalla asenteella voi vaikuttaa siihen, miten asioihin suhtautuu. Sairastaminen on opettanut hetkessä elämisen tärkeyden.

Nuppu Toivanen painottaa, ettei sairauden tarvitse määrittää ihmistä: ihminen kun on paljon muutakin.

Toivanen haluaa muistuttaa kaikkia, etenkin kaikkia nuoria, siitä, että terveyttä, normaalia arkea ja elämää yleensä kannattaa opetella arvostamaan. Ne kun eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Toivanen myös muistuttaa, että vakavasti sairastuminen ei välttämättä tarkoita elämän loppumista. Hän ei koskaan ole halunnut identifioida itseään syövän kautta.

– Sairauden ei tarvitse määritellä sua. Tuntuu, että etenkin ulkopuoliset keskittyy vain sairauteen, vaikka elämässä on paljon muutakin. Kannattaa yrittää olla vajoamatta siihen ajatukseen, että elämä on vain sairautta ja sairastamista.

Synkissäkin asioissa voi olla hopeareunus, kun niitä oppii katsomaan eri kulmasta.

– Koen tietynlaisena lahjana sen, että tämä on entuudestaan syventänyt suhdetta perheenjäsenten kesken, Toivanen sanoo.

– Kyllä tämä on ollut koko perheen ja lähipiirin sairaus, vaikka minä olen ollut se, joka tästä eniten kärsii.

Lauantaina 4. helmikuuta vietetään Maailman syöpäpäivää.