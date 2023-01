Isaac Jyväsjärvi ja Aaro Angerpuro kokivat aiemmin ahdistusta siitä, etteivät he täytä ihannemiehen mallia. Syntyi ajatus firmasta, joka sotii kehohäpeää vastaan näyttämällä, miltä oikeat penikset näyttävät – kynttilöinä. Innokkaita malleja on ilmoittautunut jo jonoksi asti.

– Tämä on liian ohut, mutta muuten just sopivan pituinen. Tämä taas, no naiset eivät tykkää näin pienistä.

Näin eräs nainen kommentoi Isaac Jyväsjärven, 21, ja Aaro Angerpuron, 23, peniskynttilöitä, jotka on tehty aitojen mallien mukaan.

Nainen ei välttämättä tiennyt, että kyseessä oli oikeasta peniksestä tehdyn muotin mukaan valmistettu tuote. Kommenttiin tiivistyi ilmiö, jonka Jyväsjärvi ja Angerpuro ovat huomanneet jo aikoja sitten: Penis ja miehen keho yleensä ovat kommenttien suhteen vapaata riistaa. Niiden arvostelua kovinkin sanoin pidetään normaalina.

Se on kaksikon mielestä jopa pelottavaa.

– Ihmeellistä, miten monet ajattelevat, että tällainen on täysin ok, Jyväsjärvi sanoo.

– Kun ihmiset arvostelevat peniksiä, niin näyttää siltä, ettei heille tule mieleen, että siinä olisi jotain väärää. Jos joku arvostelisi noin naisen rintoja, niin siihen puututtaisiin paljon matalammalla kynnyksellä, Angerpuro komppaa.

Isaac Jyväsjärven (vas.) ja Aaro Angerpuron kokemus on, että miesten ulkonäköä arvostellaan matalammalla kynnyksellä kuin naisten ulkonäköä.

Myös A-klinikkasäätiön. Poikien Talon ja Syömishäiriön RESET – pojat kehot -hankkeen kehittämiskoordinaattori Hanna-Kaisa Jussilan mukaan näyttää siltä, että miesten kehojen ja kehonosien kritisointi on hyväksyttävämpää kuin naisten.

– Eihän se niin pitäisi olla, mutta siltä se vaikuttaa. Se liittyy maskuliinisuuteen ja odotuksiin siitä, mitä miehisyyteen liitetään. Että ulkonäkö on vain pinnallinen sivuseikka, johon liittyvä läpänheitto pitäisi muka kestää, Jussila sanoo.

Tämä epäkohta mielessään Jyväsjärvi ja Angerpuro perustivat vuonna 2022 peniskynttilöitä ja -saippuoita valmistavan yrityksen nimeltä Giggeli.

– Monet miehet kokevat tosi paljon ahdistusta omasta kropastaan. Halusimme tuoda tämän epäkohdan esille ja keskusteluun, Jyväsjärvi sanoo kaataessaan steariinia peniksenmuotoiseen silikonimuottiin.

Neljän tunnin kuluttua siitä on kovettunut kynttilä, valmis poltettavaksi tai koristeeksi, joka melko varmasti kiinnittää vieraiden huomion.

Kynttilän värin voi päättää lisäämällä steariiniin haluamaansa väriainetta. Giggelin peniskynttilät ovat pääsääntöisesti pastillinsävyisissä väreissä.

Miesten ulkonäköihanteissa on pitkään pitänyt valtaa tietty, paljon vaivannäköä vaativa tyyppi: vatsalihasten tulee näkyä, eikä etenkään ylävartalo saa olla hintelä. Hanna-Kaisa Jussila puhuu mesomorfisesta kehoideaalista, jossa mies on yhtä aikaa lihaksikas ja hyvin vähärasvainen.

– Sellainen on aika vaikea saavuttaa terveellisin keinoin, hän sanoo.

Tätä ideaalia toistavat ainakin mainokset, elokuvat ja porno. Lisää vettä myllyyn heittää tietysti sosiaalinen media, jossa tunnetaan käsite “doritobody”, kolmion mallisen nachon mukaan nimetty ihanteellinen maskuliininen ylävartalo. Leveät hartiat, erottuvat lihakset, kapea lantio.

Jokaisen ideaali tämä ei toki ole, kuten Jussila sanoo. Siitä huolimatta tällaista superlihaksikasta kehoa tuputetaan sellaiseksi näyttämällä niitä paljon.

– Tällainen yksipuolinen kuvasto vaikuttaa meihin, Jussila jatkaa.

Ei ihme, että monia ahdistaa. Giggeli-yrittäjillä on tästä omakohtaista kokemusta.

– Jo koululiikunnassa ihannoidaan sellaista, että käy salilla, Jyväsjärvi sanoo.

– Jos ei ollut tarpeeksi lihaksikas, niin esimerkiksi uimahallissa tunsi olonsa epämukavaksi.

” Jo koululiikunnassa ihannoidaan sellaista, että käy salilla.

Angerpuro muistaa, kuinka hänet laitettiin lapsena pelaamaan jääkiekkoa, vaikka hän olisi viihtynyt paremmin minkä tahansa muun lajin parissa. Angerpuron aavistus on, että lajivalintaan vaikuttivat vanhempien kokemat paineet ja odotukset siitä, millainen poikalapsen pitäisi olla.

Jyväsjärven ja Angerpuron kohdalla ahdistusta lisäsi se, että he eivät ole heteroita. Vaikka yleinen ilmapiiri on muuttunut vuosien saatossa sallivammaksi, heteronormatiivisuus pitää pintansa. Jyväsjärveltä kysellään edelleen, onko hänellä tyttöystävää.

– Olen kamppaillut pitkään yhteiskunnan oletuksia vastaan. Se on vain pitänyt hyväksyä, hän sanoo.

Jyväsjärven ja Angerpuron kokemus on, että LGBT-piireissä vallitsee erityisen toksinen ja tiukka tietyn miestyypin ihanne – ja sen keskiössä on kehon osa, jonka kokoon ei voi millään dieetillä tai salitreenillä vaikuttaa.

– Treffisovelluksissa keskustelu siirtyy aika nopeasti peniksen kokoon. Se ei ehkä ole kovin hyvä pohja rakentaa ihmissuhdetta, Angerpuro sanoo.

Hänen mukaansa homojen deittikulttuuriin liittyy vahvasti isojen penisten ihannointi. Hän lisää, ettei keskustelu toki aina tällaista ole – mutta aika yleistä se kuulemma on.

– Sekin voi olla, että kun on kaksi ihmistä, joilla on sama sukuelin, niin voi kehkeytyä vertailua. En osaa sanoa, mistä se johtuu, koska isompihan ei ole välttämättä parempi, Angerpuro sanoo.

– Tosiasiassa kaikki penikset ovat hyviä ja ainutlaatuisia, Jyväsjärvi lisää.

Sitä sanomaa Giggeli haluaa levittää. Vaikka suomalaisella saunakulttuurilla on pitkät ja ansiokkaat perinteet armeliaan alastomuuden ylläpitämisessä, peniksiin liittyy yhä paljon häpeää.

– Mitä enemmän ihmiset näkevät niitä, sitä vähemmän niitä koetaan tabuina ja sitä vähemmän niitä tarvitsee piilotella, Angerpuro sanoo ja muistelee omia koululiikunnan uimahalliretkiä.

Häntä ahdisti ajatus siitä, että joutui olemaan suihkutiloissa alasti luokkatovereiden kanssa.

– Koin siitä häpeää nuorempana, kuten varmaan jokainen ainakin jossain kohtaa elämäänsä kokee, kun ei tiedä, miltä peniksen pitää näyttää ja millainen sen pitäisi olla. Oli paineita siitä, onko varmasti ihan fine.

Kuvaston vaikutus kehohäpeään Miltä Batman näytti 1960-luvulla? Ei todellakaan samalta kuin nyt. Batmania näytellyt Adam West oli niin sanottu tavis, toista maata kuin 2000-luvulla tulleet ääritreenatut Christian Bale, Ben Affleck ja Robert Pattinson. Batman on vain yksi esimerkki supersankarihahmoista, joiden kehonkuva on vuosikymmenten aikana muuttunut äärimmäisen maskuliiniseksi. Vanhan Hollywoodin miesnäyttelijöiden kehot näyttivät ihan toiselta kuin tämän päivän leffatähtien. Muutoksesta kertoo Poikien Talon ja Syömishäiriön RESET – pojat ja kehot -hankkeen kehittämiskoordinaattori Hanna-Kaisa Jussila. Muutos on ollut nopea. – Ei esimerkiksi Tom Cruise ollut tehdessään läpimurtoa 1980-luvulla yhtä lihaksikas kuin nyt. Voimailussa ja lihasten kasvattamisessa ei toki ole mitään pahaa, mutta niihin jumittunut kuvasto voi antaa vääristyneen kuvan siitä, millainen miehen pitää olla. – Samaa painetta on antanut myös some, jossa kaikki voivat filttereillä ja kuvakulmilla antaa juuri sen tietynlaisen kuvan itsestään. Mitä pitäisi tehdä, jos kokee niin kovaa kehohäpeää, että se hankaloittaa elämää? Ensinnäkin Jussila haluaa muistuttaa, ettei henkilö ole häpeänsä kanssa yksin. Kukaan ei ole täydellinen, eikä sellaista tarvitse tavoitella. – Ulkonäköpaineet on aika laajasti koettu asia kaikkien sukupuolten ja etenkin nuorten kohdalla. Jussilan neuvo on, että puhuisi paineista jonkun kanssa. Apua on saatavilla, vaikka asia olisi vaikea nostaa puheeksi perheenjäsenen tai kaverin kanssa. Apua antavat esimerkiksi Syömishäiriöliitto, Miehet ry, Sekaisin-chat, Mannerheimin lastensuojeluliitto, A-klinikkasäätiön Nuortenlinkin ja Dopinglinkin neuvontapalvelut sekä Poikien puhelin. – Lisäksi somesta kannattaa estää sellainen sisältö, joka aiheuttaa tyytymättömyyttä ja vertailua, Jussila sanoo.

Helsingin Kallioon avatun liiketilan hyllyllä on kymmeniä pastellinvärisiä peniskynttilöitä. Osa erektiossa, osa lepotilassa. Sellaisia penikset ovat.

Sivuhyllyllä lojuu saippuoita, peniksiä toki nekin.

Jokaisella mallilla ja värillä on oma nimensä. Ainakin Danielissa, Kullervossa ja Mikaelissa on pientä kaarta. Sekin on normaalia.

Alun perin ainoa malli oli Amazonista tilattu 17-senttinen tuote, jonka mukaan kynttilät valettiin. Kaksikko tiedostaa, että prototyyppien malli oli ongelmallinen eikä kovin edustava. Vuonna 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan peniksen keskimitta erektiossa oli 13,12 senttiä.

– Onhan se vähän vaikea viestiä kehopositiivisuudesta ja samalla tuoda myyntiin tuon kokoinen peniskynttilä. Sekin mietitytti, että joku saattaa ajatella, että mallina oli oikea penis, Angerpuro sanoo.

Piti olla jotain, mistä aloittaa. Nyt alkuperäinen visio on pääsemässä vauhtiin.

Tavoite on, että alkuperäinen Giggeli-malli jää tyystin historiaan. Se tapahtuu heti, kun aitoja, tavallisten vapaaehtoisten ihmisten peniksistä luotuja malleja on tarpeeksi.

– Mallintamisprosessi ei kyllä aluksi onnistunut kuten oltiin toivottu, Angerpuro nauraa.

Esimerkiksi nämä kynttilät on tehty aidon mallin mukaan.

Alun perin piti käyttää 3D-printteriä.

Penis kuvattaisiin ensin tiheästi kuvia ottavalla skannerilla, jonka pohjalta 3D-printteri osaisi tulostaa tarkan kopion.

Se oli helpommin sanottu kuin tehty. Penikset muuttavat muotoaan, eivätkä tottele käskyjä.

– Erektiossa oleva penis elää ja liikkuu. Sen takia laite ei voinut ottaa kunnollisia kuvia, kun muoto muuttui koko ajan, Angerpuro selittää.

Oli keksittävä toinen keino. Ja keksittiinhän se.

Giggeli-kynttilöiden muotit luodaan siis näin: yritys lähettää vapaaehtoiselle mallille postia, joka sisältää kaksi mallinnuspakettia. Molemmista löytyy putki, putkeen yhdistettävä muoviosa kiveksiä varten ja kaksi eri jauheseosta. Ensimmäinen seos sisältää alginaattia, joka sekoitetaan veteen. Liuos kaadetaan putkeen, joka asetetaan mallia – siis penistä – vasten.

Sitten odotellaan. Seos kovettuu löllömäiseksi aineeksi parissa minuutissa. Siitä ei ainakaan pitäisi jäädä kokkareita, kun putken vetää pois.

” Erektiossa oleva penis elää ja liikkuu.

Nyt putkessa on peniksen raamit.

Toisessa pussukassa on kipsijauhetta. Se sirotellaan veden kanssa putkiloon ja annetaan kovettua.

Valmis kipsivedos lähetetään takaisin Giggelille. Angerpuro tai Jyväsjärvi leikkaa vedoksesta silikonimallin ja tekee sen päähän reiän, josta kynttilän sydänlanka vedetään läpi. Silkonimallin sisään kaadetaan sulaa, kasvipohjaista steariinia. Sen annetaan kovettua nelisen tuntia – ja näin, peniskynttilä on valmis.

Mallinnuspaketteja lähetetään kaksin kappalein sen vuoksi, että omat mallit voi valaa sekä erektiossa että levossa olevasta peniksestä. Koosta huolimatta tuotteen hinta pysyy samana.

Aitoja malleja on tällä hetkellä viitisen kappaletta. Yksi niistä on ympärileikatulta mieheltä. Oikeassa valossa arpeumat voi erottaa.

Monet miehet jonottavat päästäkseen antamaan mallin omasta peniksestään.

Parhaillaan noin 10 miestä jonottaa päästäkseen penismalliksi. Jonon syy on “tosi random juttu”, kuten Angerpuro kuvailee. Kivesten ympärille sopivaa muovinpalaa on ollut yllättävän vaikea hankkia. Pakastepurkit tai mehupullo eivät kelvanneetkaan.

– Hankittiin akryyliä ja yritimme kuumailmapyssyllä muotoilla sitä, mutta sekään ei onnistunut, Angerpuro sanoo.

Mallia ei voi saada vain omaan käyttöön, vaan kaikki tulevat ainakin toistaiseksi yleiseen myyntiin.

Yhden kynttilän myynnistä firmalle jää käteen viitisen euroa. Tuotteita myydään muutamia päivässä, joten rahoiksi ei ainakaan vielä ole lyöty. Viisi prosenttia Giggeli-tuotteiden myynnistä saadusta voitosta lahjoitetaan Mieli ry:lle.

Angerpuro sanoo, että kyse on rahan sijaan intohimoprojektista.

– Tätä kautta on mahdollisuus luoda muutosta yhteiskunnassa.

Mieskuva on viime vuosien aikana ollut muutoksessa. Angerpuro nostaa julkisuuden henkilöistä esille laulaja-näyttelijä Harry Stylesin ja näyttelijä Timothée Chalamet’n, jotka edustavat uudenlaista, yltiömaskuliinisuudesta poikkeavaa mieskuvaa.

– Tiettyä feminiinisyyttä osataan kunnioittaa ja nostaa jopa esille, Angerpuro iloitsee.

A-klinikkasäätiön Hanna-Kaisa Jussila allekirjoittaa tämän, mutta lisää, että sosiaalisessa mediassa mieskuva on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yhä aika yksipuolinen, etenkin jos kuvassa esiintyy paidaton mies. Ja siinä missä naisille on tarjolla paljon kehopositiivista somesisältöä, miehille ei niinkään.

– Kehorauha pitäisi saada kaikille, Jussila sanoo.

Alarivissä näkyy alkuperäisen, nettikaupasta ostetun muotin mukaan valettuja ja ylähyllyllä elävien mallien mittojen mukaan valettuja kynttilöitä.

Angerpuron ja Jyväsjärven ihannemaailmassa miehiä kannustetaan olemaan erilaisia, juuri sellaisia kuin ovat. Ideaalimieskuvaa ei olisi edes olemassa. Siitä olisi tullut tarpeeton.

Kaksikon mielestä on hienoa, että tänä päivänä yhä useampi julkisuuden henkilö uskaltaa ulos kaapista. Se voi helpottaa seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten oloa.

Yksi asia on kuitenkin säilynyt tabuna. Juuri kukaan julkisuuden henkilö ei ole puhunut siitä, että hänellä on keskiverto tai sitä pienempi penis. Ajatus tällaisesta voi tuntua vieraalta, mutta tuntui joskus myös homoseksuaalisuudesta puhuminen.

– Luulen, että jos tästä oltaisiin avoimempia, niin se tekisi asiasta helpommin käsiteltävän ja normalisoisi peniksen kokoa. Naisten keskustelu vaikkapa häpyhuulien koosta on avoimempaa, Angerpuro sanoo.