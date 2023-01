Anni, 19, kärsi painajaismaisista oireista ja joutui kotinsa vangiksi – lääkärin näyttämä kuva paljasti karun totuuden

Se alkoi kesäisessä Kreikassa, kun Anni Tuuliainen oli 11-vuotias.

– Olimme Kreikan saarella viikon lomamatkalla perheen kanssa, kun minulla alkoi verinen uloste ja kauheat vatsakrampit, nyt 19-vuotias Anni muistelee.

Krampit olivat niin kovia, ettei hän pystynyt keskittymään muuhun. Oireet alkoivat lomaviikon puolivälissä. Vanhemmilleen Anni ei tohtinut paljastaa kaikkea.

– En kertonut kuin että vatsaan vähän sattuu. En halunnut pilata reissua. Kerroin kuitenkin kivuista, ja ajattelimme, että se on joku kreikkalainen vatsapöpö.

Suomeen palaamisen jälkeen Anni oli parisen viikkoa oireeton. Sitten jysähti.

Oireet palasivat voimakkaina, ja tällä kertaa jäädäkseen.

– Olin ihan kodin vankina, sillä vessassa piti käydä koko ajan ja kivut olivat kovat.

Syytä ryhdyttiin selvittämään sairaalassa. Vielä samana vuonna 2014 Anni sai diagnoosin: hänellä todettiin haavainen paksusuolitulehdus. Se on tulehduksellinen suolistosairaus, joka on yleistynyt viime vuosina nopeasti.

Anni joutui nuorena viettämään paljon aikaa sairaalassa.

Sopivan lääkityksen löytyminen voi olla suolistosairauksissa vaikeaa. Annille toimiva lääkehoito löytyi noin kolme vuotta diagnoosin jälkeen. Varhaisista teinivuosista monta päivää menikin siihen, että Anni oli sairaalassa joko tutkimuksissa tai hoidoissa.

Koulussa kertyi poissaoloja. Silloin, kun Anni pääsi kouluun, häntä jännitti. Kivut ja toistuvat vessakäynnit olivat osa arkea sielläkin.

Lisäksi Anni joutui jättämään itselleen tärkeän jalkapalloharrastuksen, sillä sairaus aiheutti hänelle anemian. Annin hemoglobiini oli varsin alhaalla, mikä myös väsytti häntä.

– Silloin tuntui, että poikkeisin normista. Kaikki rutiinit hävisivät, enkä oikein osannut ymmärtää tai käsitellä sitä, mitä kaikkea tapahtui.

” Oireettomana olo tuntui mahtavalta.

Sairautta yritettiin pitää kurissa kortisonihoidoilla. Vaikka oireet lievittyivätkin, Annin piti silti aina välillä päästä äkkiä vessaan. Se tuntui raskaalta.

– Kortisonihoito turvotti kasvoja, ja olin tosi valkoinen alhaisen hemoglobiinin takia sekä laihtunut sairauden vuoksi. Oma ulkonäkö ahdisti, ja tuntui välillä vaikealta mennä kohdata muita ihmisiä, Anni muistelee.

Opettajat, koulutoverit ja ystävät suhtautuivat Anniin kuitenkin ymmärtäväisesti.

– Sairaus itsessään on ulospäin näkymätön, mikä ehkä helpotti asiaa.

Annin pituudessa suolistosairaus kuitenkin näkyi. Nuoruudessa hänen odotettu pituutensa oli 170 senttiä, mutta jäi 164 senttiin. Sairauden akuutein vaihe osui kasvuikään.

– Muistan lääkärin näyttämän kasvukäyrän, joka oli pysähtynyt täysin.

Keholle ei yksinkertaisesti riittänyt tarpeeksi rakennuspalikoita.

”Oma sairauskertomukseni on esimerkki siitä, että toivoa on”, Anni sanoo.

Haavaisen paksusuolentulehduksen luonteeseen kuuluvat vuorottelevat oireettomat jaksot eli remissiot sekä aktiiviset jaksot eli relapsit.

Annin sairaus on ollut remissiossa nyt kolme vuotta. Suoraan suoneen laitettava biologinen lääke osoittautui toimivaksi.

– Kun oireet alkoivat lievittyä ilman kortisonia, tunne oli mahtava. Että voin vihdoin saada arjen rutiinit takaisin ja pystyn keskittymään muuhun elämään.

Hemoglobiini nousi, ja Anni pääsi takaisin liikunnan pariin, pelaamaan jalkapalloa ja harrastamaan kilpatanssia. Hän oli tuolloin yläasteella.

Kun lääkitys alkoi tehota, Annin yleiskunto parani nopeasti.

– Raudanpuutostila parani, ja energia imeytyi kehooni normaalisti, jolloin hyvä vointi palautui lyhyen ajan kuluessa. Ero oli huomattava. Olin odottanut olon normalisoituvan pitkään, joten oireettomana olo tuntui mahtavalta.

Anni on oppinut nauttimaan elämän kivoista hetkistä, ihan tavallisista arkisistakin jutuista.

Länsimaisilla elintavoilla arvellaan olevan vaikutusta tulehduksellisten suolistosairauksien lisääntymiseen. Esimerkiksi minkään tietyn ruoka-aineen ei kuitenkaan tiedetä lisäävän riskiä sairastua eikä laukaisevan aktiivista tulehdusvaihetta.

Anni on kokeillut gluteenitonta ruokavaliota sekä vältellyt rasvaisia ja tulisia ruokia, muttei ole havainnut ruokavaliomuutoksilla olleen sen suuremmin vaikutusta.

– Pyrin kuitenkin noudattamaan mahdollisimman suolistoystävällistä elämäntapaa. Yleisesti tasapainoinen arki on muodostunut tärkeäksi. Kun pidän itsestäni hyvää huolta, uskon, että sairauskin pysyy paremmin remissiossa.

Annin arkirutiiniin kuuluvat muun muassa säännöllinen ateriarytmi, liikunnan harrastaminen sekä vilkas sosiaalinen elämä. Ystävät ja treenikaverit ovat hänelle tärkeitä.

– On ollut hienoa huomata, että he ovat tukeneet minua ja olleet kiinnostuneita ymmärtämään sairauttani.

Perheen ja kavereiden lisäksi sairaalan henkilökunta oli Annille suuri tuki sairauden akuutissa vaiheessa.

– Niin lääkärini kuin sairaanhoitajat neuvoivat minua, olivat kiinnostuneita sairauden ulkopuolisesta elämästäni sekä tukivat oireellisina aikoina alusta alkaen. Tutustuin lisäksi IBD ja muut suolistosairaudet ry:n toimintaan, joka toi arkeeni lisää vertaistukea.

Anni kokee olevansa onnekas, sillä suolistosairaus saatiin kuuriin melko nopeasti. Hän haluaa valaa uskoa myös muihin sairastuneisiin. Vaikka suolistosairaudet ovat kroonisia, niiden kanssa eläminen voi helpottua.

– Oma sairauskertomukseni on esimerkki siitä, että toivoa on. Vaikka akuutti vaihe voi tuntua siltä, että arki loppuu eikä mikään ole kivaa eikä mitään voi tehdä, sen ei tarvitse olla ikuista. Se on vaihe, josta pääsee eteenpäin.

Kroonisen sairauden kanssa eläminen nuoresta alkaen on opettanut Annia kohtaamaan vastoinkäymisiä.

– Kun sairaus vaikka paheni heti kortisonikuurin perään.

– Toisaalta olen myös oppinut nauttimaan kaikista kivoista hetkistä elämässä, ihan tavallisista arkisistakin jutuista, silloin kun niistä saa nauttia terveenä.

Suolistosairauksista on Annin mielestä tärkeä puhua, eikä niitä ole syytä hävetä, vaikka vessajutut ja suolen toiminta eivät niitä helpoimpia puheenaiheita olisikaan.

– Suolistosairaudet ovat näkymättömiä, mutta ne alkavat olla jo kansantaudin tasolla. Tietoisuutta on pakko lisätä.

Anni on nyt lukion kolmannella luokalla. Muutaman vuoden sisällä hänen lääkehoitoaan harkitaan purettavaksi.

– Vaikka tällä hetkellä sairauteni on syvässä remissiossa, ei voida olla varmoja, onko remissio loppuelämän kestävä. Mahdollisuus ainakin siihen, että aktiivista jaksoa ei esiinny moniin vuosiin, on hyvä.