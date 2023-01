12 hyvää syytä olla juomatta alkoholia – ”yhtäkkiä on aikaa ja aivokapasiteettia”

– En tunne ketään, josta tulisi kännissä parempi ihminen, toteaa yksi Darravapaa-yhteisön jäsenistä.

Alkoholin voi jättää elämästään monesta hyvästä syystä – ja sen voi tehdä jo kauan ennen pohjakosketuksen kokemista.

– Yksi syy ei ole parempi kuin toinen, vaan paras syy on se, joka vahvistaa ihmisen omaa päätöstä olla juomatta, kirjoittavat Laura Wathén ja Katri Ylinen tuoreessa teoksessaan Darravapaa käsikirja (Into Kustannus).

Kirjan nimi viittaa Wathénin ja Ylisen luomaan Darravapaa-yhteisöön, jonka tarkoituksena on rakentaa uudenlaista suhdetta alkoholittomuuteen.

– Alkoholin käytön lopettaminen ei vaadi naamatatskaa ja kymmentä menetettyä vuotta, hankeen ajettua puolisoa ja 100 000 euron velkoja. Me emme vertaile sitä, kenellä on ollut pisimpään putki päällä ja kuka on menettänyt eniten, sillä se olisi pohjakosketustarinoiden glorifiointia, he kertovat kirjassaan.

Alkoholin voi jättää elämästään jo ennen kuin se ehtii aiheuttaa suurempia haittoja ja ongelmia.

”Tässä moni menee metsään”

Psykoterapeutti Emilia Kujala toteaa kirjassa, että monet juovat alkoholia johonkin tarpeeseen. Jotta alkoholista voi luopua, tilalle tarvitsee jotakin muuta, joka vastaa alkuperäiseen tarpeeseen.

– Humala katkaisee ahdistukselta terää ja hälventää jännitystä sosiaalisissa tilanteissa. Ihmisille on palkitsevaa, kun jokin epämukava olotila poistuu, koska luontaisesti haluamme välttää kärsimystä. Tässä moni menee metsään, Kujala sanoo.

Wathén ja Ylinen kirjoittavat, että pienellä osalla ihmisistä voi olla niin rautaiset hermot, että alkoholin jättäminen onnistuu helposti, silkalla tahdonvoimalla.

– Mutta meille muille tavantallaajille sen täytyy olla jollain tavalla palkitsevaa, innostavaa ja jatkamiseen kannustavaa.

Lue lisää: Oudot tuntemukset jaloissa ja 5 muuta ikävää asiaa – nämä tapahtuvat, jos alkoholia käyttää joka päivä

Alkoholin terveyshaitat ovat jokaisella tiedossa, kuten myös terveellisten elämäntapojen hyödyt. Ongelmana kuitenkin on, että suuri osa ihmisistä ei jaksa ajatella kaukaisessa tulevaisuudessa siintävää palkintoa, joka alkoholin jättämisestä seuraa terveydelle.

– Lopettamispäätöksen takana voi siksi olla paljon muitakin tekijöitä kuin pelkästään ne terveysvaikutukset, Wathén ja Ylinen toteavat.

He kysyivät kirjaansa varten Darravapaa-yhteisön jäseniltä, mikä heille on tärkein syy olla juomatta.

Minulle tärkein syy olla juomatta on…

1. On vapauttavaa kokea, että en tarvitse alkoholia siihen, että elämä olisi onnellisempaa.

2. Haluan elää elämäni omana itsenäni, tehdä valinnat ja kreisibailaamiset ilman päihtymistä.

3. Haluan näyttää muille parhaat puoleni. En tunne ketään, josta tulisi kännissä parempi ihminen.

4. Muistaa koko illan ja jokaisen illan.

5. Vältän ylimenot, lapasesta lähdöt ja oksennukset.

6. Yhtäkkiä on aikaa ja aivokapasiteettia, kun ei enää strugglaa aivokemiat vinksallaan!

7. Mieliala pysyy tasaisempana ja energiaa on tasaisemmin. Energiaa ylipäätänsä enemmän.

8. Terveys! 42-vuotiaana alkaa miettiä, miten edistää terveyttä, ja .

9. Raha! Ei vaan yksinkertaisesti ole varaa ostaa alkoholia, maksaa takseja tai grilliruokia.

10. Seuraavan viikon treeni kulkee niin paljon paremmin, kun ei juo.

11. On aina ajokunnossa.

12. Nukun ekaa kertaa vuosiin kunnon yöunia, ja ihoni näyttää sata kertaa terveemmältä.

Lähde: Laura Wathén & Katri Ylinen: Darravapaa käsikirja, Into Kustannus, 2023.