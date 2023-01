Kari Koskinen onnistui elämäntaparemontissa ilman ”terveyshysteriaa”. Säännöllisen treenaamisen ansiosta olo on paljon parempi kuin ennen.

Seinäjokelaisella yrittäjällä Kari Koskisella on takanaan yksi vuosi treeniporukassa. Tupakka on jäänyt kokonaan ja olo parantunut selvästi.

Edellisestä kunnon treenistä oli aikaa 30 vuotta, tupakkaa kului ja olo töiden jälkeen oli väsynyt ja vetämätön.

Seinäjokelainen yrittäjä Kari Koskinen, 57, ei ollut vakavissaan miettinyt elämäntaparemonttia, mutta lähti mukaan miesten treeniporukkaan kaverinsa houkuttelemana.

Hän otti tavoitteeksi pysyä porukassa puoli vuotta ja katsoa, miten kunto kehittyy. Nyt takana on yksi kokonainen treenivuosi. Tupakka on jäänyt kokonaan ja hupparin koko kutistunut XXL:stä L:ään.

– Olen nuoruudessa harrastanut jääkiekkoa ja erilaisia lajeja, joten ei tämä ollut ensimmäinen kerta, kun lähdin tekemään fyysistä treeniä. Tiesin sen vaativan työtä ja toistoja, mutta puskista tuli se, ettei kunto kehity yhtä nopeasti kuin nuorena. Töitä täytyy tehdä paljon enemmän. Myös palautuminen on hitaampaa, Koskinen sanoo.

Tupakoinnin Koskinen lopetti, kun happi ei kulkenut edes alkulämmittelyssä.

Kari Koskinen kävi T2M-salilla Seinäjoella joulun välipäivinäkin, vaikka miesten treenirinki oli lomalla.

Hän kiittää treenirinkinsä ”päävalmentajaa”, yrittäjä Laura Lehtilää, joka on rakentanut ohjelman niin, että kunto kehittyy koko ajan.

– Kun aloitin ja tein ensimmäistä intervalliharjoittelua, tuntui, että kuolen enkä jaksa yhtään. Siitä kun mentiin eteenpäin, kuolemaa ei enää tullutkaan, ja jaksoin yhä pidempiä intervalleja.

– Valmennus on hyvin järjestelmällistä, ja Laura osaa selittää, miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Hän myös piiskaa meitä sopivasti. Omaehtoisessa treenissä ei saisi niin paljon irti, Koskinen korostaa.

Treenirinki kokoontuu kolme kertaa viikossa.

– On helppoa sitoutua, kun on tietty aika, jolloin mennään salille. Jos meneminen olisi itsestä kiinni, homma rupeaisi lipsumaan. Meillä on myös erittäin hyvä porukkahenki, kannustamme toinen toistamme.

Koskisella on ollut jo kauan ongelmia polvien ja olkapäiden kanssa, mikä otetaan huomioon ohjelmassa.

– Kerran innostuin treenaamaan vähän liikaa ja sain tenniskyynärpään. Onneksi sain vinkin hyvästä hierojasta, joka pani kyynärpään kuntoon.

Paino on pudonnut ja pysynyt kurissa säännöllisellä syömisellä ja liikunnalla. Muuta ruokaremonttia ei ole tarvittu.

Vointi on nyt parempi kuin pitkään aikaan.

– Olo on huomattavasti energisempi, ja pää toimii paremmin kuin ennen. Väsymys ja vetämättömyys ovat poissa. Vaimo juuri kehui ryhtiäni, ja kyllähän tämä on parantanut itsetuntoa ja itsetuntemusta.

– Kun treenissä mennään jaksamisen rajoille, oppii omat rajat ja kykenee jatkamaan, vaikka olisi jo täysin puhki. Kehityksen huomaa siitä, että jaksaa tehdä enemmän ja kovempaa. Onnistuminen tuntuu hyvältä.

Koskinen on huomannut myös tasapainonsa kehittyneen: sukat ja kengät sujahtavat jalkaan yhdellä jalalla seisten.

Mitään erityistä ruokaremonttia hän ei ole tehnyt.

– Ei elämä saa olla mitään terveyshysteriaa. En harrasta kalorien puntaroimista vaan syön normaalia ruokaa ja yritän syödä säännöllisesti.