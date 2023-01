Jemina sai 4 lasta ja lihoi kymmeniä kiloja – paino putosi vasta, kun hän sai tajunnanräjäyttävän oivalluksen

Pietarsaarelaisen Jemina Salosen arki on juuri sitä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ruuhkavuosista. Neljä lasta, bioanalytiikan korkeakouluopinnot ja työt pitävät huolen siitä, että tekemistä riittää.

Ei siis ihme, että muutama vuosi sitten hän tajusi laiminlyöneensä oman hyvinvointinsa. Olo oli tukkoinen, ja vartalo ei tuntunut omalta. Aiemmin niin rakkaalle judoharrastukselle ei ollut enää aikaa, ja raskauksien aikana oli kertynyt useita kymmeniä kiloja ylimääräistä painoa entiseen verrattuna.

– Selän välilevyvaivat alkoivat myös ilmoitella itsestään, eikä minulla tuntunut olevan energiaa arjessa, Salonen muistelee.

Vuonna 2019 Salonen päätti lähteä tekemään joka päivä pieniä valintoja, jotka vaikuttavat hänen terveyteensä myönteisesti.

Liikunnan lisääminen ja ruokavalion muokkaaminen entistä järkevämmäksi olivat alkusysäyksiä isolle elämänmuutokselle. Motivaation löytämisessä apuna oli, että hänen ystävänsä aloitti myös samantyyppisen muutoksen.

– Oivalsin myös, että aloittamiselle ei ole koskaan parempaa hetkeä kuin nykyinen. Liian moni ajattelee liikaa tavoitetta, esimerkiksi tiettyä painonpudotusta, joka tuntuu olevan toivottoman kaukana. Jos kuitenkin tekee edes jotain, mutta säännöllisesti, on koko ajan vähän lähempänä sitä hyvää oloa.

Samalla, kun kunto koheni jokaisen treenikerran jälkeen ja paino alkoi lähestyä vähitellen Saloselle tutumpia lukemia, hän huomasi kyseenalaistavansa entisiä ajattelumallejaan kehoon ja painoon liittyen.

– Olin esimerkiksi ajatellut liikuntaa kalorien polttamisen kautta. Jos olin syönyt epäterveellisesti, ei enää tuntunut olevan mitään hyötyä edes yrittää kuntoilla, ja toisaalta saatoin liikkua mitätöidäkseni syömällä hankitut ylikalorit.

Kuntosalilla, judon tai brasilialaisen jujutsun parissa vietettyjen hetkien jälkeen Jemina Salosella on hyvä olo, uni maistuu ja stressinhallinta tuntuu helpommalta.

Vaikka Salonen oli ollut lapsesta saakka liikunnallinen, ilo omasta kehosta ja sen liikuttamisesta löytyivät nyt uudelleen entistä vahvempina. Kuntosalilla, judon tai brasilialaisen jujutsun parissa vietettyjen hetkien jälkeen hänellä on hyvä olo, uni maistuu ja stressinhallinta tuntuu helpommalta.

– Sain tammikuussa ADHD-diagnoosin, ja säännöllinen liikunta ja ruokarytmi auttavat myös oireiden hallinnassa. On helpompi keskittyä töihin ja opintoihin, kun terveyden peruspilarit ovat kunnossa.

Judoon ja brasilialaiseen judoon kuuluvat kilpailujen painoluokat, jotka saattavat aiheuttaa joillekin harrastajille paineita painonpudotukseen. Salonen kertoo miettineensä etenkin teini-ikäisenä usein, että on liian painava.

– Olen 179 senttimetriä pitkä, joten minulla oli usein olo, että olen aina se isoin naisista. Totta kai minun pitääkin painaa enemmän kuin lyhyempien kisaajien, mutta teini-iässä tavoittelin tiettyä painoluokkaa välillä epäterveellisilläkin keinoilla.

Nyt 31-vuotias Salonen on oppinut arvostamaan vartaloaan ja myös sen muutoksia. Hän jakaa ajatuksiaan sallivuudesta myös Instagram-tilillään, jolla on lähes 15 000 seuraajaa.

– Sosiaalisessa mediassa on hienoa se, että olen voinut jakaa oman tarinani muiden kanssa ja saada sieltä vertaistukea. Hyvin vähän on tullut negatiivista kommentointia. Sen sijaan moni on kokenut, että myös minä olen voinut kannustaa muita hyvinvointia tukeviin valintoihin.

Ruoka on Jemina Saloselle tärkeä osa elämää, ja hän kehittelee mielellään uusia reseptejä, joita jakaa somekanavillaan.

Salonen on pudottanut painoaan yli 30 kiloa mutta korostaa, että laihduttaminen on vain yksi tapa lisätä omaa hyvinvointia. Jollekulle se voi olla liikunnan lisääminen pienin askelin, toiselle taas esimerkiksi säännöllisen ruokarytmin tai kasvisten popsimisen opettelu.

– Pienten lasten vuoksi ruokailu on itselläni jo valmiiksi säännöllistä, ja se on ollut todella hyvä perusta myös kiireen keskellä.

Riemu siitä, että keho toimii ja omissa nahoissaan viihtyy, on ollut Salosen elämän mullistanut voima. Hän tuntee nyt olonsa paljon energisemmäksi kuin muutama vuosi sitten, ja selkävaivatkin pysyvät kurissa säännöllisen liikunnan ansiosta. Hän neuvookin muita kiireisessä elämäntilanteessa olevia järjestämään aikaa itselleen.

– Itselleni treenaamisesta on tullut niin tärkeää, että kun lapset ovat isällään, lähden usein salille. Joskus ei tietenkään jaksa, ja silloin on lupa vaikka maata sohvalla, mikä nyt kullekin on hyvää omaa aikaa.

Muutoinkin kaikenlainen sallivuus on terveydelle hyvästä jatkuvan nipottamisen sijaan.

– Aiemmin minulla oli taipumusta kaikki tai ei mitään -ajatteluun. Joko olin tosi tiukalla ruokavaliolla, tai sitten millään ei ollut mitään väliä. Vielä välillä minun täytyy muistuttaa itseäni siitä, miten asioista kannattaa ajatella.

Jemina Salonen tuntee nyt olonsa paljon energisemmäksi kuin muutama vuosi sitten, ja selkävaivatkin pysyvät kurissa säännöllisen liikunnan ansiosta.

– On tärkeää muistaa, ettei tulisi puhua terveellisistä ja epäterveellisistä ruoista, koska mikään yksittäinen ruoka ei ole hyvä tai paha. Jos tavoitteena on iso painonpudotus kuten itselläni oli, on hyvä sallia itselleen niitä ruokia, mistä pitää, kunhan pitkällä tähtäimellä tekee hyvinvointia tukevia valintoja.