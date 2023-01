Belinda Kara joutui lihavana kuulemaan törkeää nimittelyä. Kun hän laihdutti terveyssyistä 166 kiloa, huutelu siirtyi nettiin: väärin laihdutettu!

– Jätä nyt ne ostokset siihen, kun oot noin läski!

Törkeä kommentti tuli aikuisen suusta. Jos huutelija olisi ollut lapsi, Kara olisi vielä jollain tasolla ymmärtänyt. Silti sekin olisi tuntunut pahalta.

– Painosta ja laihduttamisesta puhuminen on niin iskostettu meidän päähämme, että lihavuus nähdään aina huonona asiana. Toki viime aikoina on alettu puhua myös kehopositiivisuudesta, mutta ei niinkään kehonkuvan muutoksista painonpudotuksen jälkeen.

Karalla on takanaan hurja 166 kilon painonpudotus. Hän on pudottanut painoaan terveyssyistä ja on edelleen sitä mieltä, että urakka kannatti.

Nyt hän voi solmia kengännauhat ja lähteä kävelylle tuosta vain. Hän voi puuhailla 7-vuotiaan tyttärensä kanssa ilman, että väsyy kohtuuttomasti. Hän uskaltaa lähteä yleisötapahtumiin ilman lamaannuttavaa häpeää.

” Jos voi hyvin, se on paras mittari. Mutta jos täytyy laihduttaa, kannattaa aloittaa pienin askelin.

Belinda Karan muodonmuutos on hätkähdyttävä, kun paino on pudonnut yhteensä 166 kiloa.

– Vanhempi tyttäreni on nyt 27-vuotias, ja hänen ollessaan pieni en voinut tehdä niin paljon asioita yhdessä kuin nuoremman tyttäreni kanssa. Siksi tämä on kiistämättä hyvä muutos.

Kuitenkaan hän ei kehota ketään laihduttamaan, jos siihen ei ole todellista tarvetta.

– Jos voi hyvin, se on paras mittari. Mutta jos täytyy laihduttaa, kannattaa aloittaa pienin askelin.

Karan oma painonpudotus on ollut raju. Hän kertoo olleensa lapsesta saakka ylipainoinen. Jo neuvolakortissa oli terveydenhoitajan huomautus liikapainosta.

– Yläasteella painoin noin 90 kiloa, ja kun aloin odottaa ensimmäistä lastani kaksikymppisenä, painoa oli 110 kiloa. Raskausaika oli ratkaiseva, silloin paino räjähti käsiin, ja vauvan syntymän aikaan painoin 190 kiloa.

Sen jälkeen Kara eli normaalia lapsiperhearkea, ja paino pysyi parinsadan kieppeillä. Vuonna 2005 hänelle tarjottiin vatsapantaleikkausta, mutta ajatus pelotti liikaa.

– Nyt toivon, että olisin mennyt leikkaukseen jo tuolloin. Vuosina 2006–07 minulla oli paha masennusjakso, jonka aikana poistuin kotoa ehkä yhteensä viisi kertaa. Painoa tuli lisää 60 kiloa.

” Leikkauksen jälkeen paino putosi lähes sata kiloa vuoden aikana.

Lihavana Belinda sai kuulla välillä satuttavia kommentteja olemuksestaan. Ystävien tuki on ollut todella tärkeää.

Käännekohta oli muutto Kiiminkiin vuonna 2007. Karan paino putosi lähes 50 kiloa, ja hänet hyväksyttiin leikkausjonoon. Sittemmin kesken menneen raskauden vuoksi hän kuitenkin putosi jonotuslistalta, minkä jälkeen meni monta vuotta ennen kuin kesällä 2013 tehtiin vatsalaukun kavennusleikkaus.

– Sen jälkeen paino putosi lähes sata kiloa vuoden aikana. Lääkäri ei katsonut tarpeelliseksi tehdä toista leikkausta.

Leikkaus auttoi laihtumaan, mutta tuolloin Kara myös liikkui paljon: joka aamu 1,5 kilometrin uinti, kolmesti viikossa salitreeni ja paljon kävelyä ja muuta hyötyliikuntaa. Kun toinen lapsi syntyi vuonna 2015, liikkuminen jäi taas vähälle ja kiloja tuli 50 takaisin.

– Olen laihduttanut yhteensä satoja kiloja, mutta lihon todella herkästi. Minulla ei ole ollut ahmimishäiriöitä, enkä ole syönyt mitenkään hirveästi. Jos olisin ollut laihdutuskuurilla koko elämäni ja liikkunut koko ajan todella paljon, paino olisi ehkä pysynyt vähän paremmin aisoissa.

Toinen laihdutusleikkaus tehtiin vuonna 2017. Distaalinen ohutsuolen ohitusleikkaus jättää jäljelle metrin verran ohutsuolta, ja operaation jälkeen ravintoaineiden imeytyminen heikkenee. Siksi Kara napsii päivittäin monivitamiinivalmisteita, D-vitamiinia, kalkkitabletteja ja rautaa moninkertaisen määrän tavanomaisiin suosituksiin verrattuna.

– Minulla ei ole ollut lihavana diabetesta tai verenpainetautia, mutta nyt verensokeri romahtelee melko usein. Myös rauta-arvot ovat alhaiset. Siitä huolimatta en ole juuri koskaan kipeänä, kun aiemmin minulla oli esimerkiksi flunssaa vähän väliä.

” Saatan haaveilla vaikkapa pizzasta, mutta sitten se ei maistukaan siltä herkulta kuin muistan.

Kara yrittää syödä säännöllisesti ja lähtee kavereiden kanssa ulos syömään, vaikka ei pystykään syömään kokonaisia annoksia.

Leikkauksen jälkeen mahaan ei mahdu isoja annoksia ruokaa. Välillä ruokahalunkin kanssa on vähän niin ja näin.

– Saatan haaveilla vaikkapa pizzasta, mutta sitten se ei maistukaan siltä herkulta kuin muistan. Ruoka saattaa myös jäädä jumiin matkalla vatsaan, ja joudun oksentamaan tukoksen ulos. Syöminen on välillä todella ärsyttävää, ja olo on huono.

Tästä huolimatta Kara pitää elämänlaatuaan nyt parempana kuin ennen leikkauksia. Hän yrittää syödä säännöllisesti ja lähtee kavereiden kanssa ulos syömään, vaikka ei pystykään syömään kokonaisia annoksia.

– Alkupalalista on oikein hyvä kaveri!

Ennen leikkauksia Kara ei uskonut, että hänen painonsa oikeasti putoaa. Nyt 166 kiloa kevyempänä olo on välillä hämmentynyt.

– Saatan vieläkin ajatella, että en mahdu ovesta tai tuoli ei kestä painoani, vaikka samaan aikaan osaan esimerkiksi ostaa sopivankokoisia vaatteita. Itseinho nostaa päätään aina, kun mietin kaikkea löysää nahkaa, joka minusta roikkuu.

Karalta poistettiin vuosi sitten 1,5 kiloa ihoa vatsan alueelta. Hän toivoisi pääsevänsä lisäleikkauksiin, koska ihopoimut haittaavat elämää. Tulehdusvaaran lisäksi ne aiheuttavat hiertymistä liikkuessa ja ovat myös kosmeettinen haitta.

” Ajattelin, että kun laihdun, sovin yhteiskuntaan ja voin käyttää sellaisia vaatteita kuin haluan. Löysän nahan takia en kuitenkaan kehtaa käyttää esimerkiksi hameita, enkä vieläkään koe olevani normaali.

– Itseinho nostaa päätään aina, kun mietin kaikkea löysää nahkaa, joka minusta roikkuu, Kara sanoo.

– Ajattelin, että kun laihdun, sovin yhteiskuntaan ja voin käyttää sellaisia vaatteita kuin haluan. Löysän nahan takia en kuitenkaan kehtaa käyttää esimerkiksi hameita, enkä vieläkään koe olevani normaali.

Karaa harmittaa, että sairaanhoitopiireissä on erilaiset vaatimukset sille, kuka pääsee ihonkorjausleikkaukseen. Hänen tutulleen Oulussa on tehty jo neljä vatsan alueen kiristysleikkausta samankaltaisessa tilanteessa kuin hän itse on.

– Lähihoitajaopiskelijana mietin myös, että jos ihoa ei nyt korjata, millaiset ongelmat tulevat sitten iän myötä, kun ehkä joudun olemaan sänkypotilaana. Olisi hyvä hoitaa tämä prosessi loppuun, kun on kuitenkin tehty kaksi kallista lihavuusleikkausta.

Kaiken keskellä Kara on kiitollinen hyvistä ystävistään, jotka ovat olleet hänen tukenaan ja kannustavat edelleen.

– Yksi heistä vitsaili, että varmaan lihavuusleikkaus on pienentänyt aivojanikin, kun en itse näe sitä valtavaa muutosta, jonka eteen olen tehnyt niin paljon työtä.

Ystävät ovat myös nähneet Karan haavoittuvaisimmillaan. Jälkeenpäin he ovat kertoneet olleensa huolissaan hänen terveydestään silloin, kun hän oli painavimmillaan.

” Paras kaveri sanoi miettineensä illalla erotessa, olenko enää aamulla hengissä.

Masennusjakson aikana painoa tuli lisää 60 kiloa. Ystävät ovat kertoneet jälkeen päin olleensa huolissaan.

– Paras kaveri sanoi miettineensä illalla erotessa, olenko enää aamulla hengissä. Niin kalpealta ja huonovointiselta olin kuulemma näyttänyt.

Vaikka julkisilla paikoilla ei enää huudella törkeyksiä painon vuoksi, Kara on huomannut, että lihavuudesta ja painosta on jokaisella mielipide. Lihavuusleikkausta pidetään helppona oikotienä laihtumiseen, ja sen läpikäyneiden painonpudotusta vähätellään esimerkiksi nettipalstoilla.

– Leikkaus tukee painonpudotusta vuoden operaation jälkeen. Sitten olet omillasi. Se ei todellakaan ole helppoa, mutta ei myöskään ylitsepääsemätöntä.